Akár elégedett is lehetne Virth Balázs, hiszen a debreceni ob-n indult tanítványai közül mindenki nyert legalább egy aranyérmet. Ám a Kapás Boglárka, Márton Richárd, Zombori Gábor trió által elért eredmények sem homályosíthatták el teljesen a tényt, Milák Kristóf ügye továbbra is a levegőben lóg, Tokió bajnoka nemhogy Debrecenben nem állt rajthoz, de a rendszeres edzéseket sem kezdte újra még mindig.

„Nem szeretnék erről túl sokat beszélni, mert nem vagyok abban biztos, hogy jót tett Kristófnak az elmúlt időszak – válaszolta a Nemzeti Sport Milákkal kapcsolatos kérdésére Virth. – Annyit tudok mondani, hogy visszavárjuk: az ő döntése, hogy mikor és milyen módon folytatja. Csak rajta múlik minden, de újfent hangsúlyoznám, hogy nem szeretném feléleszteni ezt a témát, mert tényleg úgy gondolom, minél többet beszélünk róla, Kristóf annál távolabb kerül az uszodától.”

A szövetség elnöke szerint Milák tartozik

Mint korábban beszámoltunk róla, Milák Kristóf szeptemberben több hónapos kihagyás után kezdte újra az edzéseket, ám a lendület nem tartott sokáig, csupán néhány tréning után ismét leállt a munkával. Az ügy akkor került a középpontba, amikor kiderült, bár sajtóhírek szerint szponzori kötelezettséget is vállalt, az október közepi budapesti világkupaversenyen sem áll rajtkőre. Ezt követően Sós Csaba szövetségi kapitány és Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke is arról beszélt, Milák helyzete kritikus a párizsi olimpiai részvétel szempontjából. Erre erősített rá korábbi nyilatkozatában Virth Balázs is. A szakemberek szavai szerint Milák már október végén is a 24. órában járt ahhoz, hogy megkezdje a felkészülést az olimpiára, abban az esetben, ha ott címvédőhöz méltó teljesítményt akar nyújtani.

Egy olyan versenyzőről beszélünk, aki mindent megnyert, a legnehezebb feladat neki motivációt találni. Viszont úgy gondolom, most van az a pillanat, amikor egy olyan dolgot csinál az életében, amiben a legjobb a világon. Valószínűleg a civil életében nehéz lesz majd olyasvalamit találni, amiben még egyszer a világ legjobbja lehet. Ezt az időszakot úgy kellene megélnie, hogy boldoggá tegye ez

– fogalmazott Virth október közepén az M1 televíziós csatornának adott interjúban. A beszélgetésben azt is elárulta, Milák már akkor féléves kihagyásnál járt.

Mindössze egy nappal később Wladár Sándor adott nagy port kavart nyilatkozatot ugyancsak az M1 műsorában.

Az, hogy nyolc hónappal az olimpia előtt még mindig azt hallom, hogy keresi az utat és a motivációt, hogy nem látjuk edzésen, nem tudjuk, hol van, mély szomorúsággal tölt el

– kezdte a szövetség elnöke.

„A magyar rajongók éhezik a sikert, amit Tokióban láthattunk. Ő tartozik Magyarországnak annyival, és tisztelje meg önmagát azzal, hogy elvégzi a munkát, hiszen olyan talentum van benne, ami nagyon kevés sportolónak adatott csak meg életében, talán csak Egerszegi Krisztinát tudom mondani. Neki csak le kell úsznia a napi hat-nyolc kilométert, és akkor biztosan feláll Párizsban a dobogó tetejére. Ez egy lehetőség neki, hogy Egerszegi és Darnyi nyomdokaiba lépjen, hiszen 301 egyszeres olimpiai bajnok van, de olyan, aki kétszer állt a dobogó tetején, aki ikon és példakép a mai napig, na ez lehet ő” – fejtette ki Wladár.

Értem elnök úr megközelítését, ugyanakkor az én megközelítésem kapitányként mindig is sportszakmai kell legyen. Személy szerint nem tudok sem jutalmazni, sem büntetni senkit, egyetlen sportolónak sem vagyok munkáltatója, nem én rendelkezem a pénzzel, amit kapnak és kaphatnak. Kapitány vagyok, akinek az a dolga, hogy a lehető legjobb csapatot állítsa ki. Szakmailag Kristóffal egyértelműen erősebb a csapatunk, ez nem lehet vita kérdése. Az, hogy akár erkölcsileg, akár anyagilag tartozik-e bárkinek bármivel, azt nem vagyok hivatott megmondani, ki-ki döntse el maga

– mondta az elnöki nyilatkozattal kapcsolatban Sós Csaba az Indexnek a World Aquatics budapesti gáláján.