Ki nem találná, mivel foglalkozik most a budapesti vb hőse

Ma már építkezéseken dolgozik a világbajnoki bronzérmes úszó, Kozma Dominik, aki 2021-ben, a tokiói olimpián ugrott utoljára medencébe. A szókimondó stílusáról elhíresült közönségkedvenc a Magyar Nemzetnek adott most interjút, amiben Milák Kristófról is beszélt.

A 2017-es budapesti világbajnokságon a 4x100-as férfi gyorsváltó fantasztikus úszással lett bronzérmes, Kozma Dominik ihletett formában versenyzett a döntőben.

„Fontosak az érmek, de szerintem nemcsak azokra kell büszkének lenni, hanem főleg a mindennapi munkára” – nyilatkozta Kozma, aki szerint 2017-ben összeálltak a csillagok, vitte előre őket a hangulat. „Azt is be kell vallani, hogy voltak a mienknél erősebb váltók, amelyek alulteljesítettek” – jegyezte meg.

Elárulta azt is, hogy az érmei egy részét egy vitrinben tartja, a többit beledobálta egy nagy táskába, amit az ágya alatt tárol.

Amikor Milák Kristóf szóba került, azt mondta, hogy a furák írják a jövőt. Kifejtette, hogy azt az embert tartják furának, aki szembemegy a megszokottal, de szerinte sokszor idővel az válik megszokottá, ami régebben furának hatott.

„Mi van, ha Kristóf a nagy könyvekben előírt felkészülésen változtatva is eléri a célját a párizsi olimpián? Az is lehet, hogy éppen új utat tapos ki, amivel ha ugyanolyan sikeres lesz, választási lehetőséget teremt a többi úszónak, hogy így is lehet csinálni, még ha ez nem is tetszik most mindenkinek. Ő egy világcsúcstartó, várjuk ki a végét” – mondta Kozma Dominik, akinek nem hiányzik az úszás az életéből.

Az interjúból az is kiderült, hogy manapság földmunkagépekkel dolgozik az építkezéseken, terepet rendez, lyukat fúr, ás, mindent megcsinál, ami a betonalapokhoz kell.

„Az úszásból a kemény munka megmaradt az életemben, és új célokat tűztem ki magam elé. Szeretnék egyszer asztalosként kiteljesedni, de nem a szokványos préselt bútorlapokkal dolgozni, hanem igazi komoly fákat megmunkálni. Meglátjuk, hova fut ki az építkezős énem” – tette hozzá a családapa.