Jól sikerült a visszatérés Hosszú Katinkának, aki az országos bajnokság első napján rögvest a legjobb idővel került a 200 vegyes kora esti fináléjába. A 34 esztendős sportolónő mindössze hét hónappal a szülése után tért vissza a mezőnybe, és délelőtt 2:16.58-cal bizonyult a mezőny legjobbjának – úgy, hogy féltávnál még jobb részidőn belül fordult, mint a legutóbbi, 2022-es magyar bajnoki előfutamában tette ugyanebben a számban. Végül másodpercre pontosan egy másodperccel maradt el attól az időtől.

Ezzel a 38. országos bajnoki címének megszerzésére nyílt lehetősége, 200 vegyesen már az ötödikre. Klasszisával kapcsolatban kiemelendő, már 21 évvel ezelőtt is a magyar bajnoki mezőny tagja volt, első aranyát pedig 2005-ben – 200 gyorson – szerezte. Az egy évben nyert egyéni aranyak rekordját 2013 óta Egerszegi Krisztinával holtversenyben tartja, kilenc megnyert számmal. 2014 óta pedig ő az egy ob-n legtöbb egyéni érmet szerzett versenyző is a teljes mezőnyt tekintve, 16 dobogós helyezéssel.

A nem sokkal 17 óra 15 perc után kezdődő döntőben a címvédő Sebestyén Dalma, az olimpiai bronzérmes Telegdy-Kapás Boglárka, valamint – open lévén – a magyar bajnokságra az olimpiai szintidő elérése reményében nevező olasz Francesca Fresia ígérkezett a legfőbb ellenlábasának. No meg a stopper: Hosszú ugyanis nem titkoltan azzal a céllal vágott neki az ob-nak, hogy lehetőleg már a Duna Arénában biztosítsa a hatodik olimpiai részvételét, ehhez pedig három száma közül – a 200 vegyes mellett 400 vegyesen és 100 pillangón nevezett még – legalább az egyiken A-szintes időt kellene úsznia. 200 vegyesen ez 2:11.47 percet jelent, amitől délelőtt bő öt másodperccel maradt el.

Délután az első 50-en lassabban kezdett, hiába volt a startnál a legjobb a reakcióideje, 28.91-gyel Sebestyén mögött másodikként fordult. A folytatásban átvette a vezetést, 1:03.01-os részideje már jóval erősebb volt a délelőttinél. Mellen azonban visszacsúszott harmadiknak, gyorson pedig még tovább nőtt a lemaradása Sebestyén mögött. Ráadásul Kapás Boglárka is lehagyta, így végül negyedikként csapott a célba. Mindez azonban a magyar bajnokság szempontjából bronzérmet jelent számára, ugyanis a harmadik helyezett Francesca Freisia ebben az összevetésben nem számít.

Sebestyén 2:13.75-tel nyert, Kapás 2:13.94-gyel lett a második, Hosszú a délelőtti idején egy másodpercnél is többet javítva 2:15.50-nel lett a harmadik legjobb magyar.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a szintidők elérésére – a magyar szövetség döntése értelmében – egészen a belgrádi Európa-bajnokság végéig, azaz bő egy hónappal a párizsi játékok kezdetéig van lehetősége sportolóinknak. Hétfői tempóját figyelve pedig egyáltalán nem tűnik esélytelennek, hogy Hosszú több lépésben Belgrádig fel tudja építeni magát a 2:11-es szintre.

Ez most egy új kezdet, igazából csak néhány hónapot tudtam készülni, itt a végén bizony látszott is, hogy szükségem van még azért némi időre. Továbbra is azért harcolok majd, hogy valamelyik számban sikerüljön teljesítenem az olimpiai szintet