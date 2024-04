Az esti döntők a 200 méter férfi vegyessel kezdődtek a Duna Arénában, a 126. országos úszóbajnokságon. Zombori Gábor címvédőhöz méltó magabiztossággal játszadozott el a mezőnnyel, és a tavalyi 1:58.94-nél lényegesen jobb idővel, 1:57.88 perccel győzött. Ami legnagyobb meglepetésére olimpiai szintet jelentett! Az időeredmény hajszálra megegyezik az Egyesült Államokban tanuló Kós Hubertével, azaz már két olimpiai szintesünk van ebben a számban.

„Nagyon meglepett ez az idő, őszintén mondom, annyira nem számítottam rá, hogy még meg sem néztem, hogy mikor rendezik Párizsban, az olimpián a 200 vegyes futamait. Most viszont már megnézem... A tokiói olimpiára még 1:59-cel kezdődő idő jelentette a szintet, most már 1:57.94, azaz ez egészen más kávéház. Persze még mindig a 400 vegyes a főszámom, de most már a 200-ra is rá kell készülnöm. Persze tudtam, hogy jó formában vagyok, Virth Balázzsal, az edzőmmel nagyon jó az összhang” – mondta Zombori, az UTE junior világbajnoka.

A 200 női vegyes a nap egyik fénypontja volt, természetesen Hosszú Katinka miatt. Háromszoros olimpiai bajnoknőnk ugyan most jobb időt úszott, mint délelőtt, de a többiek is, így a lassan 35 éves egykori Iron Lady csak negyedik lett, illetve az országos összevetésben harmadik. Ideje 2:15.50, négy másodperccel elmarad az olimpiai szinttől. A bajnoki cím Sebestyén Dalmáé lett, Kapás Boglárka ezüstérmes.

Ez egy új kezdet, sokat kell még gyorsulnom, remélem, hogy lesz elég időm. Most már nem az úszás az első számú prioritásom, az anyukaszerep mindent háttérbe szorít. Ennek ellenére még mindig imádok úszni, és amikor beléptem az uszodatérbe, rám törtek az emlékek, a 2017-es világbajnokság, amikor ugyanebben az uszodában megnyertem a 200 és a 400 vegyest

– mondta a bajnoknő.

Tartozunk egy vallomással: Hosszú talán még sohasem volt ennyire rokonszenves, mint most, pályafutása alkonyán, amikor már nem tör világcsúcsokra, hanem fiatal anyukaként egyetlen célja maradt a gyereknevelés mellett: valahogy kijutni élete hatodik olimpiájára.

Ugyanez sajnos nem mondható el Milák Kristófról, dacára annak, hogy ismét bebizonyította: lassan őt is földönkívülinek kell neveznünk, ahogy annak idején Michael Phelpsszel tettük...

A 200 méteres pillangóúszás olimpiai és világbajnoka, világcsúcstartója ugyanis a 100 méter gyors rajtja előtt felmutatta jobb keze középső ujját a rá vadászó fotósoknak, ami NEMZETKÖZI SZINTEN IS mindenkiNEK egyértelmű jelzés, hogy mit tehetnek az FÉNYKÉPEZŐGÉPEKKEL...

Ezek után megnyerte a királyszámot, méghozzá viszonylag magabiztosan Németh Nándor előtt, ráadásul jobb idővel, mint tavaly ilyenkor Kaposváron. Egészen hihetetlen a 48.38 másodperces időeredmény, ha elfogadjuk, hogy gyakorlatilag edzés nélkül pergette le az elmúlt egy évet. Persze, ha a Brisbane-ből kapott (bár megkérdőjelezhető hitelességű) e-mailt elfogadjuk valósnak, akkor azért itt-ott tréningezett a zseni, az utóbbi három hetet pedig bizonyítottan edzőtáborban töltötte Tenerife szigetén.

De akkor is, lassan a kukába lehet dobni az összes edzéselméleti szakkönyvet, mikro- és makrociklusostul, nyolc hónapos olimpiai felkészüléssel, és minden egyéb „ostobasággal”. Mert egyszer csak megjelenik egy marslakó, és hipp-hopp megszégyeníti a mezőnyt. A hivatalosnak tekinthető kommunikáció szerint jóformán edzés nélkül.

Milák egyébként, miután kijött a medencéből, rezzenéstelen arccal, maga elé bámulva masírozott végig az INTERJÚZÓNÁN a szavaira ácsingózó újságírókra egyetlen pillantást sem vetve.

Hát ez van...

Meg az, hogy a nők 100 méteres mellúszásában megdőlt Kovács Ágnes 24 éves országos csúcsa, az ob-t megelőzően érvényben lévő legöregebb magyar úszórekord, bizonyos Fángli Henrietta jóvoltából. A 23 éves marosvásárhelyi lány nem kellett a románoknak, így hát most már magyar állampolgár, és mivel közel jár az olimpiai szintidőhöz, akár még ki is juthat Párizsba.

Az országos bajnokság programja szerdán reggel kilenc órakor folytatódik, rögvest Milák fő számával, a férfi 200 pillangó előfutamaival. A kedden látottak alapján érdemes lesz korán érkezni a Duna Arénába...

