Lassan elfogynak a szavak Milák Kristóf Duna Arénában nyújtott teljesítményére – igaz, nyilvánosan eddig neki eleve nem volt rá egy sem. Tokió olimpiai bajnoka az országos úszóbajnokság második napján magabiztos versenyzéssel nyerte fő számát, a 200 pillangót. Ideje már most hadüzenetként fogható fel: akár edzett, akár nem az elmúlt nyolc hónapban, már most közel éremesélyes időt tud.

Míg itthon azon aggódtunk, mi lesz Milák Kristóffal Párizsig, addig a francia – és egyúttal a világsajtó – szép apránként kikiáltotta a 200 pillangó következő olimpiai favoritjának a helyi közönség várható kedvencét, Léon Marchandot. A 21 éves szupertehetség alapvetően a vegyes úszás új királyának számít, két éve Budapesten, tavaly Fukuokában nyert világbajnoki címet a szám kétszáz és négyszáz méteres távján is. Ám pillangón (meg ahogyan a tavalyi francia bajnokságon úszott idejéből kiderült mellen) sem gyenge, 2022-ben Miláktól a Duna Arénában még kikapott három másodperccel, tavaly, a magyar klasszis hiányában megrendezett vb-n új francia rekorddal (1:52.43) már győzött. Hogy, hogy nem az olimpiai programot is sikerült úgy csűrni-csavarni a rendezőknek, hogy Marchand nyáron úgy tudjon odaállni a 200 pillangóhoz is, ne kelljen tartalékolnia vagy áldozatot hoznia egyetlen más számában sem.

No de miért is a nemzetközi kitekintés, ha országos bajnokságon vagyunk? Mert az már a délelőtti előfutamok alatt kiderült, Miláknak idehaza jelen felvezetés után sincs valódi kihívója a fő számában. A Honvéd versenyzője úgy úszott olimpiai szintidőn belüli, 1:54.43 percet, hogy pontosan tudta,

senki nem fogja megszorongatni a négyes pályáért folyó küzdelemben, miközben bő negyven perc múlva újabb jelenése lesz, méghozzá az 50 gyors mezőnyében.

A miheztartás végett – bár utóbbi számban egyáltalán nem számított favoritnak – ott is a legjobb idővel került a délutáni fináléba. Hogy mennyit tartalékolt az ötven miatt, csak ő tudja, mindenesetre a két úszás egymás után több mint erődemonstráló volt megint. Milák leginkább azzal lepte meg a sokat látott szakembereket is, hogy a 200 pillangó utolsó hosszára sem fáradt el, sőt, konkrétan a tavalyi, Kaposváron rendezett országos bajnokságon úszott előfutamához képest nyolc tizeddel jobb volt a záró etapban. Összességében 1.01 másodperccel úszott jobbat, mint a 2023-as előfutamban.

Akkor a délutáni döntőben (25.13-as, 54.00-ás és 1:23.14-es fordulók után) 1:52.58-nál állt meg az idejét mérő óra (ezzel a Japánban kihagyott vb-n simán ezüstérmes lett volna).

Most két tizeddel jobb részidővel kezdett, de a forduló szemmel láthatóan nem jött ki jól neki, a második ötvenen Márton valamelyest meg is közelítette. Száznál 54.48-nál érte el a falat, ami már közel félmásodperces lemaradást jelentett tavalyi önmagához képest, és a folytatásban sem tudott ritmust váltani, 1:24.90-nel kezdte az utolsó ötvenet, miközben a Duna Aréna közönsége ritmusos bíztatásba kezdett. Érzésre kevésbé Milák sikeréért, mint inkább Márton Richárd erős hajrájában bizakodva. Az már látszott, a kaposvárihoz hasonló egetrengető idő nem lesz belőle, de a délelőttinél így is erősebb lehet. Márton hajrájának lendülete az utolsó 15-20 méterre elfogyott. Végül 1:54.90-nél állt meg az óra Milák benyúlásakor, ami 2.32 másodperccel rosszabb, mint egy éve ilyenkor – viszont, csak az érzékletesség kedvéért, a tokiói olimpián így is 4. helyet jelentett volna. Idén meg az ötödik legjobb, amit úszott bárki is. Azaz nem túlzás kijelenteni, a párizsi döntőhöz elegendő forma már most meglenni látszik.

A magyar bajnoki ezüst Márton (1:56.32), a bronz Holló Balázs (1:56.92) nyakába kerül. Milák a második helyezettnek végül másfél másodpercet adott. Ezzel 24. országos bajnoki címét szerezte a nagyérdemű előtt.

Ráadásul fél órán belül megszerezte a 25.-et is, az 50 gyors fináléjában is aranyra váltva a négyes pályát, tavalyi önmagának 24 századot adva 21.89-cel. Ebben a számban (a kvalifikációs sorrendet megőrizve) Németh Nándor lett a második, Szabados Bence a harmadik. A címvédő Szabó Szebasztián 22.33-mal, mindössze két századdal, de a dobogóról is lemaradt.

Márton, aki Milákkal ellentétben a 200 pillangó éremátadója után bejött az interjúzónába, arról beszélt, volt a versenynek olyan pillanata – konkrétan a második forduló után –, mikor elgondolkodott, lehet honvédos riválisa azért nem robbant akkorát, mert az 50 gyorsra is tartalékol. Ezzel együtt élvezte, hogy egészen a véghajráig tudta tartani a lépést, és remélte, Milák behúzza őt is egy 1.55-ös időbe, a győzelemre nem látott esélyt, annak ellenére sem, hogy arra azért ő is számított, tokiói bajnokunk utolsó 20-25 métere nem lesz tökéletes az edzés- és versenyhiány miatt. Mindent egybevetve – egy erős hajrával a felkészülésben – aranyat jósol klubtársának Párizsra.

Marchand tavalyi vb-győztes ideje még valamivel odébb, a 2022-es Milákcsúcs – akarom írni, világcsúcs (1:50.34) – meg még inkább. De látva a 24 esztendős bajnok mostani úszását és idejét, Márton mintájára, megelőlegezett bizalommal hozzáképzelve, hogy az olimpiai láng fellobbanásáig hátralévő három és fél hónapot kő keményen végigdolgozza, a francia egyáltalán nincs elérhetetlen távolságban Milák Kristófnak.

Tokió bajnoka megküldte hadüzenetét Párizsba és Arizonába. Hiszen Marchand jelenleg is ott, az Arizona State University csapatában, a Sun Devilsnél készül kettejük – jelen állás szerint – igencsak izgalmasnak ígérkező összecsapására. És a duó hiányában az idei dohai vb-n a 200 pillangót megnyerő japánt, Honda Tomorut még nem is említettük...

A 126. úszó országos bajnokság kedden vette kezdetét, és egészen péntek estig tart. Délelőttönként az előfutamokat, délutánonként a döntőket rendezik a Duna Arénában.

(Borítókép: Milák Kristóf 2024. április 9-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)