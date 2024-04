Felvezetéstől függetlenül sejtettük, 200 méter pillangón nagyon kevés ember lehet képes megállítani Milák Kristófot egy magyar bajnokságon: konkrétan talán egy, saját maga. A Honvéd 24 esztendős úszója erődemonstrációval felérő, az olimpiai szintidőn belüli időt úszott már a reggeli előfutamában. Mindezt úgy, hogy az utolsó részideje, amely elméletileg a leginkább árulkodna az állóképességéről, még jobb is volt, mint egy éve a verseny hasonló szakaszában. „Levezetésként” aztán az 50 méter gyors előfutamaiban is megúszta a legjobb időt...

Folytatódott az úszók országos bajnoksága – és folytatódott a Milák-show vízben és szárazföldön egyaránt. A Honvéd 24 esztendős olimpiai bajnoka kedden – egy évvel azután, hogy legutóbb téthelyzetben medencébe ugrott – valódi erődemonstrációt tartott 100 gyorson, ránézésre komolyabb megerőltetés nélkül legyőzve a számban év elején világbajnoki bronzot szerző Németh Nándort.

Milák Kristóf általános megdöbbenést keltett a Duna Arénában az előfutamban elért 49.02-os, majd a fináléban MAGABIZTOS aranyat JELENTŐ 48.38-os idejével.

Utóbbi csupán négy századdal maradt el az olimpiai kvalifikációs időtől, ám kettővel jobb volt, mint az egy évvel ezelőtti – ugyancsak ob-címet érő – úszása. Mindez úgy, hogy az elmúlt hónapok hírözöne kivétel nélkül arról szólt, egyáltalán nem, vagy csak igen kókler módon végzi a medencés edzéseket. Hogy tokiói bajnokunk pontosan miként készült fel az ob-re, talán örök rejtély marad, mindenesetre az asztalra letett teljesítménye több mint biztató volt első nekifutásra.

Most pedig eljött a fő száma, a 200 pillangó ideje. Azé a számé, amelyben 2019-ben pályafutása első világbajnoki címét nyerte. Azé, melyben már kétszer javított világcsúcsot, utóbbi – a 2022-es budapesti vb-n épp a Duna Arénában úszott – jelenleg is regnál (1:50.34); és azé a számé, melynek aktuális olimpiai címvédője.

Milák az elmúlt három évben rendre ugyanazt a hat számot úszta a magyar bajnokságokon, a kedden kipipált 100 gyors és a szerda reggelre esedékes 200 pillangó mellett 50 gyors, 200 gyors, 50 pillangó és 100 pillangó szerepel idén is a penzumban. Mindez annyiból hasznos, hogy jól összehasonlítható, melyik évben épp hol tartott a versenyszezon hasonló szakaszában. Miként azt kedden is tettük, itt érdemes kiemelni két viszonyítási pontot, a tavalyi, kaposvári ob-t, valamint a 2021-es, a mostanihoz hasonlóan a Duna Arénában és olimpiai évben rendezett versenyek időeredményeit.

200 pillangón 2023-ban 1:56.44 perces idővel nyerte az előfutamokat, majd 1:52.58-ot úszott a magyar bajnoki döntőben Márton Richárdot és Török Dominikot megelőzve. 2021-ben már-már más dimenziónak tekinthető 1:52.50 szerepelt a neve mellett az előfutam után, majd 1:51.40-nel nyerte meg a döntőt, szűk öt másodpercet adva az akkori ezüstérmesnek, Kenderesi Tamásnak. Ebből lett kevesebb mint négy hónap múlva Tokióban 1:51.25-ös új olimpiai rekord – és aranyérem.

De vissza a jelenbe!

Virth Balázs tanítványa – messze a legjobb nevezési idővel (1.52.58., olimpiai szinten belül) – természetesen a negyedik, azaz előzetesen legerősebbnek ígérkező előfutamba kapott besorolást. Mellette az ötös pályán a BVSC-s Holló Balázs ugrott vízbe, de kettejük között is majd' hat másodpercnyi differencia ígérkezett (a második legjobb nevezési idő egyébként a harmadik futamban középütt úszó Mártoné volt, 1:54.54). Azaz papírforma alapján Miláknak ezúttal önmagával és a stopperrel kellett „csupán” megküzdenie, szemben a 100 gyorssal, amiben előzetesen a kihívói pozíciót jósoltuk neki.

A kétszázas távok azonban egészen más kávéházat jelentenek, mint az ötvenes vagy százas megmérettetések: az utolsó hossz olyan erőpróbát jelent, ami a keddi kihívás bármely pontjánál egyértelműbb képet fest egy sportoló állóképességéről.

A Honvéd üdvöskéje 25.06-os első részidővel élen fordult, majd a második hosszon másfél másodpercre növelte az előnyét, igaz, a kaposvári részidőhöz – 55.07 – képest négy századdal lassabb (szinte semmi) fordulóval. 1:25.16-nál kezdte az utolsó, mindenki által legjobban várt 50 métert, ami megint jobb volt, mint egy éve, miként a benyúlás utáni 1:55.43 is. Egy másodperccel erősebb, mint a tavalyi előfutamos úszásakor volt.

A második legjobb időt az török Polat Turnali hozta össze az előfutamokban, ő 1:56.89-dal ért célba. A Milákot az előzetes esélyek szerint a magyar bajnoki címért egyedül megszorongatni képes Márton 1:58.44-dal jutott a fináléba, míg a negyedik legjobb idő Kochu Antoné lett – ő úszott a negyedik futamban két pályával Milák jobbja mellett. A legjobb magyar rivális is több mint három másodpercet kapott kezdésként...

Ami az állóképességi rejtélyt illeti: az utolsó ötvenes részideje is jobb volt, mint egy éve az előfutamban – nyolc tizeddel.

Tokiói bajnokunkra bő fél órával később újabb megmérettetés várt. 50 gyorson tizenegyből a kilencedik előfutamban lesz érdekelt. Utóbbi mezőnyben 21.67-tel Szabó Szebasztiáné a legjobb nevezési idő. Kaposváron Szabó nyert (21.82), ötvenes távon tisztesnek nevezhető, 24 százados különbséggel megelőzve az ezüstöt szerző Milákot (22.06).

Most 22.29-es előfutamot teljesített, ezt is magabiztosan, nyolctizedes fórral megnyerve. Két futammal később kiderült, az idő az 50 gyors döntőjére is a négyes pályát jelenti neki. A mezőny második legjobb úszását a BVSC-s Szabados Bence mutatta be 22.40-dal, a harmadikat Németh Nándor 22.50-dal, míg a címvédő Szabó a negyedik helyen jutott fináléba, 22.59 másodperces idővel.

A 126. úszó országos bajnokság kedden vette kezdetét, és egészen péntek estig tart. Délelőttönként az előfutamokat, délutánonként a döntőket rendezik a Duna Arénában.

A 200 pillangó fináléja az előzetes program szerint 17 óra 5 perc, az 50 gyorsé 17 óra 48 perc magasságában várható.

Az ob programját és úszóink eredményeit a szövetség honlapjára kattintva böngészheti.

(Borítókép: Milák Kristóf (j) a férfi 100 méteres gyorsúszás döntőjében az úszó országos bajnokságon a Duna Arénában 2024. április 9-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)