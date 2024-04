Tovább folytatódik a Milák-show: újabb két számban jutott döntőbe úszóklasszisunk

Csütörtökön tovább folytatódott Milák Kristóf „uralkodása” a Duna Arénában, az úszók országos bajnokságának harmadik napján, mivel úszóklasszisunk újabb két számban jutott döntőbe – 200 méter gyorson és 50 méter pillangón. A délelőtt folyamán Hosszú Katinka is medencébe ugrott, az embert próbáló 400 méter vegyesúszás második előfutamára volt hivatalos, összességében a harmadik legjobb idővel jutott döntőbe. Ez történt csütörtök délelőtt.

Úgy fordulhattunk rá az országos bajnokság harmadik napjára, hogy Milák Kristóf már három aranyérmet nyert az elmúlt két nap során, amilyen számban elindult, ott nem talált legyőzőre. Még hétfőn 100 méter gyorson győzte le többek között a szám dohai világbajnoki bronzérmesét, Németh Nándort, majd szerdán – hadüzenetet küldve Párizsba – nyert aranyat fő számában, 200 méter pillangón, majd ha már ott járt, az 50 méter gyorsúszást is megnyerte. Utóbbi versenyszámban is A szintes idővel.

A magyar úszóklasszis, Tokió olimpiai bajnoka kedvenc számában, 200 pillangón ugyan elmaradt tavalyi legjobbjától, de teljesítményére így sem lehetett panasz, főleg annak ismeretében, hogy hónapok óta nem tudtunk semmit felkészüléséről vagy arról, hogy egyáltalán edzett-e. Nos, de nézzük a csütörtöki – harmadik – nap programját, amelyen újra hivatalos volt versenyzésre Milák Kristóf, de a tegnap 200 pillangón olimpiai szintidőt úszó Kapás Boglárka is rajtkőhöz állt 400 méter vegyesen, ugyanabban a számban, amelyben Hosszú Katinka is elindult.

Reggel 9 óra után pár perccel Milák Kristóf 200 méter gyorson – természetesen – megnyerte előfutamát, 1:49.21-es idejével viszont nem volt a mezőny leggyorsabb tagja, mivel az osztrák Alexander Trampitsch a harmadik előfutamban hét századdal megelőzte 24 éves úszóklasszisunkat.

Az osztrák és magyar úszó után időeredményben jelentősebb volt a különbség a harmadikhoz képest, mivel Márton Richárd közel fél másodperccel volt lassabb kettejüknél, de így is könnyen döntőbe jutott. A fináléban úszhat még az előfutamok időeredményei alapján Németh Nándor, Kovács Attila, Bethlehem Dávid, Harsányi Mátyás és Rasovszky Kristóf is, így garantált a magas színvonalú döntő.

200 méter női gyorsúszás következett a programban, az ismertebb nevek közül Késely Ajna, Pádár Nikolett, valamint Fábián Bettina is hivatalos volt a hét előfutam egyikére. A hetedik előfutamban Pádár Nikolett több mint három másodpercet vert a második helyen célba érő Fábián Bettinára, összességében pedig két másodperccel jobb időeredményt úszott, mint a második Rametelli Giula, az olasz színekben versenyző úszó. Pádár 1:58.71-es ideje kifejezetten biztató, a délutáni döntőben is favoritként ugorhat medencébe az országos bajnoki címért. A BVSC-Zugló úszója, Késely Ajna 2:02.67-es eredménnyel végzett, amellyel futamában a második volt, viszont a döntőbe csak a hetedik idővel fért be.

Negyed 11 körül következett az 50 méteres férfi pillangóúszás kilenc előfutama, Milák Kristóf pedig az utolsó előfutamban ugrott medencébe, Szabó Szebasztiánnal az oldalán. Milák végül 23.54-es idejével nyerte meg a futamot – és egyben jutott döntőbe legjobb idővel –, mögötte Szabó Szebasztián zárt 0.24 másodperc hátránnyal. Érdekesség, hogy Milák a tavalyi országos bajnokság döntőjében 23.27-es eredményével ezüstérmet nyert, ettől az időtől most közel két tizedre volt, de az is elképzelhető, hogy tovább javítja teljesítményét a délutáni fináléban. Annyi biztos, hogy ebben a döntőben is favoritként ugorhat medencébe.

A délelőtt utolsó olyan száma, amely komolyabb figyelmet igényelt, a 400 méter női vegyesúszás két előfutama volt, amelyből a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka a másodikban volt érdekelt. A 34 éves úszónő egészen tavaly áprilisig a szám világcsúcstartója volt 4:26:36-os eredményével – amivel még Rióban nyert olimpiai bajnoki címet –, de ezt a teljesítményét a 16 éves Summer McIntosh megjavította a kanadai csapatbajnokságon. McIntosh a legfiatalabb úszó lett, aki Katie Ledecky 2013-as rekorddöntése óta képes volt világcsúcsot úszni hosszú pályás egyéni olimpiai versenyszámban. Nos, de vissza az országos bajnokságra!

Az első futamot a 2008-as születésű Jackl Vivien nyerte 04:44.85-ös idővel, mögötte Kapás Boglárka zárt több mint hat másodperccel lemaradva. Mihályvári-Farkas Viktória viszont a második előfutamban közel négy másodperccel gyorsabb időt úszott, mint Jackl Vivien, így ő jutott elsőként a fináléba.

Hosszú Katinka 04:49.80-as idejével a harmadik helyen jutott döntőbe.

A harmadik nap délutáni programja 17 órakor kezdődik. Milák Kristóf rögtön medencébe ugrik a 200 méter gyors fináléjában, majd 17 óra 54 perc környékén következik úszóklasszisunknak az 50 méter pillangó döntője. Hosszú Katinka a 400 méter vegyesúszás fináléjában 18 óra 18 perckor áll rajtkőhöz.

A pontos csütörtöki program

17.00 – férfi 200 méter gyors

17.10 – női 200 méter gyors

17.27 – férfi 200 méter mell

17.37 – női 200 méter mell

17.54 – férfi 50 méter pillangó

17.58 – női 50 méter pillangó

18.11 – férfi 400 méter vegyes

18.18 – női 400 méter vegyes

18.32 – férfi 4×100 méteres gyorsváltó

18.38 – női 4 × 100 méteres gyorsváltó

A 126. úszó országos bajnokság kedden vette kezdetét, és egészen péntek estig tart. Délelőttönként az előfutamokat, délutánonként a döntőket rendezik a Duna Arénában.

