A magyar úszókapitány továbbra sem tud semmit a rövidpályás ob-t kihagyó Milák Kristófról

A világszövetség (World Aquatics) nem köti 25-ös medencében elért időkhöz a decemberi vb-indulást, így nagypályás eredményekkel is lehet kvótát szerezni a budapesti versenyre. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban készülő úszók (például Kós Hubert és Betlehem Dávid) a kaposvári eredményektől függetlenül ott lehetnek majd a vb-n, írja az M4 Sport.

Hétfőn kiderült, hogy a Párizsban egy arany- és egy ezüstérmet szerző Milák Kristóf is kihagyja a kaposvári rendezvényt.

Annyit tudok róla, mint korábban, tehát semmit, de annyit hozzátennék, hogy a 25 méteres medence neki sem a kedvence. Ráadásul ez az olimpia elég viharos volt, nyilván nemcsak a körülötte állóknak, hanem neki is, nem meglepő ilyenkor, ha valaki hosszabb pihenőt tart. A legendás Darnyi Tamás egy olimpia után kihagyott három hónapot úgy, hogy az uszoda környékére sem ment, tehát ez nem egy olyan meglepetés. Most nem nevezett az országos bajnokságra, de engem ezzel nem lepett meg, ugyanakkor neki olyan eredményei vannak, hogy nyilván csak a szándékán múlik, hogy ha a rövidpályás világbajnokságon indulni akar, akkor tud

– nyilatkozta Milákról az úszók kapitánya, Sós Csaba.

A szakember Késely Ajna nyilatkozatára is reagált, aki azt mondta, hogy edzőjével a nyílt vízi úszáson is elgondolkodtak, ezért a győri nyílt vízi válogatón is elindul 10 kilométeren.

Ez nehéz műfaj lesz neki a kisebb teste miatt, ott nem csak úszástudásról van szó, az küzdősporttal vegyített úszás is, de ezzel együtt a sebessége megvan hozzá, és elég rafinált is, úgyhogy meglátjuk, mit hoz. Kiegyensúlyozottan versenyez, sosem volt vele semmilyen probléma, az nyilvánvaló, hogy amit ő úszik, azt tudja.

A győri Jakabos Zsuzsanna 20 év után szintén kihagyja az országos bajnokságot. „Kapitányi oldalról azt kell mondanom, példaként állítható az ő viselkedése a többiekkel és az úszáshoz való hozzáállása. Nekem személy szerint hiányozni fog, hogy nincs ott” – mondta a rutinos versenyzőről Sós Csaba.

A Párizsból olimpiai aranyéremmel hazatérő Rasovszky Kristóf ott lesz Kaposváron, ő szokásához híven a hosszabb gyorsúszószámokban és mindhárom hátúszótávon is rajthoz áll.