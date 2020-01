A Magyarország–Spanyolország férfi vízilabda-Eb-döntő közvetítése

Az oroszok és Montenegró ellen is csak egy-egy gól volt az előnyünk a nagyszünetben. Most viszont kétgólos hátrányba kerültünk egyetlen negyed alatt, és ahogy előre várható volt, a spanyolok nagyon határozottan zárják a lövési lehetőségeket a távolról veszélyes embereink előtt, a centerjátékunk pedig az egész Eb-n nyögvenyelős volt. Igaz, két kapufát lőttünk, szóval szerencséje sincs a válogatottnak, de ezzel együtt is: sokkal pontosabb, koncentráltabb játék kell a folytatásban.