Több ezren emlékeznek Benedek Tiborra a Hajós uszodánál

Cikkünk frissül

Csütörtök hajnalban meghalt a magyar vízilabdázás egyik legnagyobb hatású játékosa. A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor 47 évet élt. Az elmúlt órákban csapattársai, ellenfelei és a nemzetközi sajtó is megemlékezett a nagy bajnokról. A Magyar Vízilabda Szövetség és Benedek utolsó klubja, a ÚVSE pedig közös, gyertyás megemlékezésre hívta este kilenc órára a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodához a szurkolókat.

Benedek Tiborra emlékeznek a Hajós Alfréd uszoda előtt

A helyszínen lévő kollégánk azt jelentette, hogy folyamatosan érkeznek az emberek az uszodához, már több ezren gyújtottak gyertyát az egykori játékosért. A Hajós előtti tér már meg is telt, de szinte a margitszigeti szökőkútnál van a sor vége.

A megemlékezésen politikusok, sportvezetők is tiszteletüket tették. Megjelent Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Karácsony Gergely főpolgármester is és Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is. A megemlékezésen a férfi és női vízilabda-válogatott tagja is ott voltak, Benedek egykori játékostársai is, többek között a férfi válogatott mostani kapitánya, Märcz Tamás is.