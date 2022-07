Legutóbb 1988-ban volt példa arra, hogy a magyar pólóválogatott kispadján olyan szövetségi kapitány üljön, aki ezzel párhuzamosan egy klubcsapat felkészülését is irányítja. Most ismét megtörténhet valami hasonló: Märcz Tamás helyére ugyanis a Ferencváros sikeredzőjét, Varga Zsoltot nevezhetik ki, miközben legalább egy évig az ob I címvédőjénél is marad. A szövetségi kapitányként három olimpiát nyert Kemény Dénes szerint a gondolat nem ördögtől való, bár akadhat benne rizikó.

A budapesti világbajnokságon elért 7. hely nem maradt következmények nélkül, a hétfői elnökségi ülést követően hivatalos lett, hogy Märcz Tamás majd’ hat év után távozik a férfi vízilabda-válogatott kispadjáról.

A szövetségi kapitány esetleges leváltásáról már a vb utolsó napjaiban a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda lelátóján is terjedtek pletykák, sőt a Montenegró ellen 8–6-ra megnyert utolsó mérkőzés, a 7. helyért zajló osztályozó után egy rendkívüli ülést össze is hívtak a vízilabda-szövetség uszodával szomszédos székházába. A megbeszélés azonban nem hozott eredményt, előbb szerdára, majd újabb és újabb halasztások után most hétfőre tolták a döntést.

Az elnökség helyzete aligha volt egyszerű, hiszen az idő kifejezetten szorít(ott): augusztus 27-én már kezdődik is a következő nagy világesemény, a Splitben rendezett Európa-bajnokság. Az eredeti tervek arról szóltak – még Märcz Tamás irányításával –, hogy a válogatott bő kerete július utolsó hetében, jövő hétfőn utazik edzőtáborba. A csapat kispadján Európa-bajnoki aranyérmet, világbajnoki ezüstöt és olimpiai bronzot is nyert szakvezető a budapesti vb-t követően még úgy fogalmazott, megvan a teljes névsor a telefonjában, akiket edzőtáborba hívna, és azt is pontosan tudja, miken kell változtatni az előzetes terveken ahhoz, hogy az Eb jobban sikerüljön.

Ebből immár nem lesz semmi.

Úgy tudjuk, a kapitány személye körül kialakult kérdések az edzőtábor időpontjára is hatással voltak, így a válogatott tagjai egy héttel később, augusztus elején találkoznak csak először. Igaz, még így is jóval hosszabb lesz a közös felkészülés, mint a világbajnokságot megelőző volt…

Az igazi kérdés pedig úgyis az, ki irányítja majd ezt a felkészülést.

Az Index információi szerint azért is húzódott heteken át Märcz Tamásék meghallgatása, mert az elnökség minél konkrétabb tervvel szeretett volna előállni a kapitánycsere esetére. Ez pedig csak erre a hétre született meg: idehaza több mint harminc éve nem látott megoldással Varga Zsolt lesz az új szövetségi kapitány.

A Ferencvárost Bajnokok Ligája-győzelemre vezető trénert hosszú ideje emlegették a válogatott kispadjára is esélyes szakemberként, az azonban elképzelhetetlennek tűnt, hogy a zöld-fehérek könnyen lemondanának róla, még akkor is, ha a magyar válogatott hívja.

Bár a hírt megkeresésünkre több elnökségi tag sem erősítette meg – a tagok között megállapodás született, hogy az új kapitány bejelentéséig nem kommentálják a történteket –, Varga úgy ülhet le a nemzeti csapat kispadjára, hogy jövő nyárig az ob I 2022–2023-as kiírásának címvédőként nekivágó FTC szakvezetője is marad.

Az, hogy valaki egyszerre üljön a válogatott és egy klubcsapat kispadján, szokatlan a hazai pólóéletben, de korántsem példa nélküli. Legutóbb 1985 és 1988 között Gyarmati Dezső második kapitánysága idején történt hasonló, aki regnálásával egy időben a BVSC-t is edzette. Elődje, Rusorán Péter a Vasas szakvezetője volt 1983 és 1985 közt tartó kapitányságával párhuzamosan. Még korábban Brandi Jenő és Lemhényi Dezső is hasonló módon került a válogatott élére.

„Maga az elképzelés, hogy egy klubedző egyidejűleg a nemzeti válogatottat is irányítsa, nem ördögtől való, hiszen ilyesmi a nemzetközi vizeken is előfordul. Korábban Dejan Szavics, a szerb válogatott szakvezetője egy idényen át a Crvena Zvezda edzője volt, a görög válogatott szövetségi kapitánya, Todorisz Vlahosz pedig párhuzamosan évekig az Olympiakoszt is irányította ­– reagált a lehetőségre Kemény Dénes, az MVLSZ korábbi elnöke, szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok, jelenleg a FINA vízilabda-edzőbizottságának az elnöke az Index megkeresésére. – Kapitányságom alatt egyszer felmerült néhai Princz Gábor részéről, hogy egy megalakítandó – de soha meg nem alakított – Postabank-csapatnak én legyek az edzője, de én ezt a felkérést visszautasítottam. Az egyetlen veszélye csupán az ennek a konstrukciónak, ha egy bajnoki mérkőzésen kétes szituációban esetleg elkezdenek mérlegelni a bírók. Hogy most befújják-e az ötméterest a szövetségi kapitány csapata mellett vagy ellen.”

Varga Zsolt Märcz Tamáshoz hasonlóan egyszeres olimpiai bajnok, a 2000-ben, Sydney-ben aranyérmet nyert csapat tagja volt. Játékosként a KSI-ben szerzett magának nevet, később az Újpest és a BVSC színeiben is pólózott, majd horvát és olasz légióséveket követően 2012-ben az FTC-ben fejezte be a karrierjét.

Edzői karrierjét is a zöld-fehérek utánpótlásában kezdte, 2013 óta pedig a felnőttcsapat szakvezetője. Az elmúlt években minden jelentős trófeát bezsebelt a népligetiekkel: volt magyar bajnok, kupagyőztes, és a 2018–2019-es idényben a Bajnokok Ligája serlegét is elhódította.

Varga korábban már állt a magyar szövetség megbízásában, a 2010-es évek elején az ifjúsági válogatott másodedzője volt, posztjáról nem sokkal azután távozott, hogy az FTC-nél vezetőedző lett.

Az új szövetségi kapitányt jó eséllyel még ezen a héten bejelentik: a pólószövetség elnöksége a hírek szerint szerda délután ülésezik legközelebb, ahol alighanem hivatalosan is felkérik Märcz Tamás utódját.

