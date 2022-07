Hivatalos, olimpiai bajnok vált olimpiai bajnokot a férfi vízilabda-válogatott kispadján

A Ferencvárossal az elmúlt nyolc évben sikert sikerre halmozó Varga Zsolt lett a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A hétfőn közös megegyezés után távozó Märcz Tamás helyére szerződtetett szakembert szerda délután a Margitszigeten mutatta be a nagyérdeműnek a Magyar Vízilabda-szövetség. A megállapodás szerint Varga – a hazai pólóéletben évtizedek óta nem látott módon – úgy ül a válogatott kispadjára, hogy közben legalább egy évig az FTC vezetőedzői posztját is betölti még.

„Köszönettel tartozom nemcsak az elnök úrnak és az elnökségnek, hanem a Ferencvárosnak is, hiszen náluk nevelkedtem edzőnek. Madaras Norbinak és Nyíri Zolinak is nagy köszönettel tartozom a hétköznapi munkában nyújtott segítségeikért – mondta a magyar válogatott élére kinevezett Varga Zsolt. – Munkamániás vagyok. Legszívesebben már most is ott állnék a parton síppal a kezemben. A következő időszak jelszava a munka, a munka és a munka. A legelső feladat, hogy keretet tudjak hirdetni, hogy a játékosok minél hamarabb megkapják a szükséges nyugalmat. A nyakunkon az Európa-bajnokság, nem késlekedhetünk tovább."

A kapitány kifejtette, tudja, nehéz feladat vár rá a következő egy évben, hiszen két fronton, a válogatott mellett eddigi klubcsapata, a Ferencváros élén is helyt kell majd állnia. „Hiszek abban, hogy meg fogom tudni csinálni.”

Az MVLSZ hétfőn jelentette be, hogy az eddigi szövetségi kapitány, Märcz Tamás szerződését közös megegyezéssel felbontják, így több mint öt és fél év után távozik a férfiválogatott kispadjáról. Vári Attila, a szövetség elnöke a döntés hátteréről elmondta: „Úgy érezte az elnökség, hogy a szövetségi kapitány és a csapat közötti kapcsolat elfáradt, így közös megegyezéssel megszüntettük Tamás statusát. Stratégiai tervbe foglaltuk a fiatalítást, a döntés alapján pedig meg kell valósítanunk ennek gyorsítását. Fontos, hogy a párizsi olimpiára kvalifikálni tudjunk és a történelmi, tradicionális ererdményeink a jövőben is megszülessenek. Az elnökség szerdán új döntést hozott: Varga Zsoltot nevezte ki szövetségi kapitánynak a párizsi olimpia végéig” – fogalmazott a szakszövetség vezetője.



A vb után határozott folyamatban volt részünk, sokat üléseztünk, több kitűnő fiatal edzőnk is van, rengeteg tapasztalt utánpótlásnevelőnk, de leginkább azt kellett figyelembe vegyük, hogy a 2022–2023-as bajnoki idény erőviszonyait ne bontsuk már meg – indokolta Vári azt, hogy a szövetség miért kérte fel úgy Varga Zsoltot, hogy az vezetőedző is maradhat az évadban.

Hozzátette, a kapitányváltás ellenére úgy érzi, az augusztus-szeptemberi Európa-bajnokságon reális célkitűzés a négy közé kerülés. De az eredmények későbbi értékelésekor figyelembe kell majd venni azt is, mennyire szűk idő állt a felkészülés megszervezésére az új kapitánynak.



Korábban a Nemzeti Sport és az M4 Sport online kiadása is arról számolt be, Varga Zsolt mellett két jelölt neve vetődött fel komolyabban, az egyikük az OSC-t irányító, 278-szoros válogatott, szintén olimpiai bajnok Varga Dániel, másikuk pedig a Szolnoki Dózsával 2017-ben Bajnokok Ligáját nyert, az utóbbi két évben az MVLSZ utánpótlásképzésért felelős szakmai igazgatójaként dolgozó Cseh Sándor.

Az FTC-vel sikert sikerre halmozó szakvezető azonban még úgy is sokkal nagyobb támogatást kapott, hogy jelen állás szerint a zöld-fehérekkel kell majd osztozni az idején.

Az Index úgy tudja, a nem hivatalos indoklás szerint az elnökség azért volt rugalmas a kérdésben, mert az augusztus végi spliti Európa-bajnokságot követően jövő júliusig, a Fukuokába tervezett vb-ig nem lesz olyan kiemelt válogatott sportesemény a versenynaptárban, ami ütközne a klubedzői munkával.

Az új kapitány előélete

Varga Zsolt Märcz Tamáshoz hasonlóan egyszeres olimpiai bajnok, a 2000-ben, Sydney-ben aranyérmet nyert csapat tagja volt. A válogatottal két Európa-bajnoki aranyérmet is begyűjtött (1997-ben és 1999-ben). Klubszínekben a KSI-ben szerzett magának nevet, később az Újpest és a BVSC pólósa lett, majd horvát és olasz légióséveket követően 2012-ben az FTC-ben fejezte be a karrierjét.

Edzői pályafutását a népligetiek utánpótlásában kezdte, 2013 óta pedig a felnőttcsapat szakvezetője. Az elmúlt években minden jelentős trófeát bezsebelt a klubbal: háromszoros magyar bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes, kétszer nyert LEN Európa-kupát, kétszer európai szuperkupát és a 2018–2019-es idényben a Bajnokok Ligája serlegét is elhódította.

Varga korábban már állt a magyar szövetség megbízásában, a 2010-es évek elején az ifjúsági válogatott másodedzője volt, posztjáról azután távozott, hogy az FTC-nél vezetőedző lett.

Lehet benne rizikó

Amint arról kedden is írtunk, az, hogy valaki egyszerre üljön a válogatott és egy klubcsapat kispadján, szokatlan a hazai pólóéletben, de korántsem példa nélküli. Legutóbb 1985 és 1988 között Gyarmati Dezső második kapitánysága idején történt hasonló, aki regnálásával egy időben a BVSC-t is edzette. Elődje, Rusorán Péter a Vasas szakvezetője volt 1983 és 1985 közt tartó kapitányságával párhuzamosan. Még korábban Brandi Jenő és Lemhényi Dezső is hasonló módon került a válogatott élére.

„Maga az elképzelés, hogy egy klubedző egyidejűleg a nemzeti válogatottat is irányítsa, nem ördögtől való, hiszen ilyesmi a nemzetközi vizeken is előfordul. Korábban Dejan Szavics, a szerb válogatott szakvezetője egy idényen át a Crvena Zvezda edzője volt, a görög válogatott szövetségi kapitánya, Todorisz Vlahosz pedig párhuzamosan évekig az Olympiakoszt is irányította ­– reagált az akkor még teoretikus lehetőségre Kemény Dénes, az MVLSZ korábbi elnöke, szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok, jelenleg a FINA vízilabda-edzőbizottságának az elnöke az Index megkeresésére. – Kapitányságom alatt egyszer felmerült néhai Princz Gábor részéről, hogy egy megalakítandó – de soha meg nem alakított – Postabank-csapatnak én legyek az edzője, de én ezt a felkérést visszautasítottam. Az egyetlen veszélye csupán az ennek a konstrukciónak, ha egy bajnoki mérkőzésen kétes szituációban esetleg elkezdenek mérlegelni a bírók. Hogy most befújják-e az ötméterest a szövetségi kapitány csapata mellett vagy ellen.”

A lezárult Märcz-korszak

Bár a végjáték nem sikerült a legjobban, a több mint öt és fél éves Märcz-korszakra bőven jutott sikerélmény. Az ő időszakában fejeződött be a válogatott Benedek Tibor alatt megkezdett újjáépítése, és jutottunk el a Kemény Dénes-féle háromszoros olimpiai bajnok veteránokkal elért londoni ötödik helytől 2021-ben, Tokióban az újabb érmes helyezésig, a bronzig.

2017-ben ezüstérmesek lettünk a vb-n: aki ott volt, emlékszik, csak egy picivel erősebb kezdés hiányzott volna a világbajnoki döntőben a horvátok ellen, 0–4 után viszont csak szorossá sikerült tennünk a finálét, megfordítani nem a szintén telt házas Hajósban (6–8).

A legfényesebb siker kétségtelenül a 2020 januárjában Budapesten megnyert Európa-bajnoki cím. Ezt megelőzően 1999-ben, Firenzében jött össze Eb-győzelem a férfi pólósainknak. Dobogón is 2016-ban, Belgrádban, még Benedek Tibor irányítása alatt álltunk előtte. Arról nem is beszélve, hogy hazai pályán 1958 után először sikerült nagy címet nyerni.

A játékosként egyszeres olimpiai bajnok (2000, Sydney) szakember 2013-ban vonult vissza, s nem sokkal később a BVSC vezetőedzője lett. Ezzel párhuzamosan Merész András szövetségi kapitánysága idején a női válogatott másodedzője volt. 2016 telén sikeresen pályázott a Benedek lemondása után megüresedett kapitányi posztra.

Most az ő helyét is egy korábbi válogatottbeli harcostárs, Varga Zsolt veszi át.

Az új kapitány tétmeccsen az augusztus végén kezdődő, spliti Európa-bajnokságon debütál.

(Borítókép: Vári Attila és Varga Zsolt. Fotó: Szabó Réka / Index)