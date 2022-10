Kétszeres olimpiai bajnok válthat kétszeres olimpiai bajnokot a pólószövetség élén

Az Index információi szerint kétszeres olimpiai bajnok válthat kétszeres olimpiai bajnokot az MVLSZ élén. Az elnökségen belül úgy tartják, amennyiben a jelenleg a Ferencváros szakosztályát irányító Madaras Norbert hivatalosan is pályázik, úgy ő lesz az elnökválasztás legfőbb esélyese. Ebben eddigi sportdiplomáciai tapasztalatai mellett klubja, a FTC teljes lobbiereje is segítheti a 2004-ben Athénban, 2008-ban pedig Pekingben csúcsra érő pólóst.

Mint beszámoltunk róla, a szövetséget 2018 óta irányító Vári Attila péntek délelőtt nyújtotta be lemondását. A 46 éves sportvezető hivatalos indoklása szerint azért döntött így, hogy a jövőben minden erejével a Nemzeti Vízilabdaképzési és Módszertani Központ létrehozásán és fejlesztésén dolgozhasson.

Madaras jelenleg is az MVLSZ alelnöke, játékos-pályafutása 2018-as lezárása óta pedig az európai és a nemzetközi szövetségnél (LEN, FINA) is betöltött különböző sportdiplomáciai pozíciókat. A magyarországi vizes vb lebonyolításában szintén aktív szerepet vállalt nyáron mint a budapesti helyszín helyettes versenyigazgatója; és még csak nem is ez az első alkalom, hogy a zuhanyhíradóban Vári lehetséges utódjaként emlegetik.

A Ferencváros jelenlegi szakosztályelnöke mindössze hatéves volt, amikor beleszeretett a pólózásba: az Egernél lett belőle profi, majd Budapesten folytatta karrierjét, ahol előbb a BVSC, majd a Vasas játékosa volt. 2004-től Olaszországban, a Pro Reccónál légióskodott, amellyel négyszeres BL-győztes lett. 2014-ben a Szolnok csábította haza, karrierje utolsó két idényét 2016 és 2018 között az FTC színeiben töltötte. Visszavonulása után azonnal a klubvezetésbe került, azóta is a zöld-fehérek sikereiért dolgozik – immár a medence helyett a tárgyalóasztalnál.

2002-ben mutatkozott be a magyar pólóválogatottban, és egészen 2016-ig a csapat meghatározó tagja maradt. Több mint háromszűz mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban, a két olimpiai arany mellett két vb-elsőség tevékeny részese volt még (2003 és 2013).

Amennyiben a várakozások igazolódnak, úgy az a különleges helyzet állhat elő az MVLSZ-nél, hogy az elnök, valamint a férfi és a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is olyan szakember lehet, aki ezer szállal kötődik ugyanahhoz a klubhoz, méghozzá az FTC-hez.

Emlékezetes: a budapesti világbajnokság után leköszönő Märcz Tamás helyére például a magyar vízilabdázás történetében 34 éve nem látott megoldással úgy nevezték ki az utód Varga Zsoltot, hogy a klub és a szövetség között született megállapodás értelmében a kapitány a 2022–2023-as idényre még a zöld-fehérek vezetőedzője is maradhatott.

Madaras 2019-ben Tóth Sándor, a magyar élvonal klubjait tömörítő Liga elnökének felkérésére indult el a Vári előrelépésével megüresedett alelnöki tisztségért, amire a közgyűlés bizalmat is szavazott neki.

Ha innen közelítjük, a történelem csak ismételné magát: a Vári Attila által továbbpasszolt labda – miként három éve – most is Madaras Norbert kezei között landolhat.

(Borítókép: Madaras Norbert és az orosz Alekszandr Akszjonov a Millennium Masters–Orosz Masters válogatott mérkőzésén a Duna Arénában 2019. augusztus 30-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)