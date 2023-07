Volt miért visszavágnia Varga Zsolt együttesének

A két csapat legutóbb három héttel ezelőtt a világkupa Los Angelesben rendezett szuperdöntőjének bronzmérkőzésén találkozott egymással. A magyarok „először” ötméteresek után nyertek, ám a hazaiak óvása miatt az utolsó 4:24 percet két órával később újrajátszották, és ezt követően az amerikaiak szerezték meg a harmadik helyet.

A tengerentúliak erősen kezdték a mostani tornát is, fölényesen verték Kazahsztánt (18–5) és Ausztráliát (16–8), majd a szünetben már 9–4-re vezettek az első negyeddöntőben Montenegrót búcsúztató Görögországgal szemben, hogy aztán drámai csatában 15–14-re kikapjanak az európai együttestől. A negyeddöntőbe jutásért az északi szomszéd érkezett ellenfélül, a hétgólos Hannes Daube vezérletével pedig 13–10-re legyőzték Kanadát.

A mieink a házigazda Japán ellen 7–6-os első félidő után 16–8-ra győztek, majd Zalánki Gergőék csoportrangadót nyertek Horvátország ellen (12–10), mielőtt könnyedén múlták felül a csoportutolsó argentinokat (21–13).

Gólesőre aszály, majd egy kulcsfontosságú ütés

Bár az amerikaiak hozták el először a labdát, így is a mieink szerezték meg az első gólt, Zalánki Gergő lövését az amerikai kapus még védte, Molnár Erik ismétlése viszont már jó volt, ahogyan Alex Bowen egyenlítése után Zalánki harmadik kísérlete is utat talált már a kapuba (2–1).

Sajnos kicsit megakadt a támadójáték, még ennél is nagyobb baj, hogy Daube is beindult, két átlövése után már az amerikaiak vezettek (2–3), mi pedig folyton az eredmény után futhattunk, ezt Német Toni és Manhercz Krisztián révén is sikerrel abszolváltuk (4–4).

A gólesőre jobb védekezések és hárítások következtek, Vogel Soma bravúrjaira pontatlan ejtés volt a válaszunk elsőre, Adrian Weinbergnek nem okozott gondot, ezzel pedig mintha megbabonázták volna a támadókat, sorra jöttek a rosszabbnál rosszabb támadások.

A játékrész hatodik percére fordulva érkezett az óriási esély, a kis túlzással tarthatatlan Ben Hallock támadás közben, emberelőnyben arcon vágta kapálózás közben Vámos Mártont, amiért ő végleges kiállítást kapott, az amerikaiak négyperces emberhátrányt, mi pedig ötméterest!

Zalánki magabiztosan vágta a kapu bal oldalába a labdát, az utolsó másodpercekig húzott támadás végén Vogel könnyedén védett, Manchercz távoli pattintása a léc alatt kötött ki, majd kapusunk újabb hárítása után ugyanő lőtt a kapuba (7–4). Fél perccel a vége előtt Vogelt a kapuból küldték le, majd jött az újabb kiállítás, Chase Dodd így könnyedén kozmetikázott (7–5).

Borzasztóan beragadtunk a fordulás után, de Vogel két büntetőt is védett, és beindult a Zalánki-show

A mieink talán kicsit túlságosan megnyugodtak a nagy előnyben, a fordulást követően Bowen és Dylan Woodhead is bevette a magyar kaput, miközben véget ért a négyperces fórunk, és ott voltunk máris, ahol azt megelőzően… (7–7).

A negatív szériát Zalánki emberelőnyös találata szakította meg, majd Daube büntetőjét hárította Vogel, mielőtt Max Irving ötméteresénél is védett a magyar kapus!

A magyar offenzívát ismét Zalánki röffentette be, végre volt egy megúszásunk, amivel visszaállítottuk a szünetben meglévő kétgólos előnyt, majd ugyanő fórból is eredményes volt, jött is az amerikai időkérés (10–7).

Ez amúgy már a hatodik gólja volt a Pro Recco kiválóságának!

Gála is lehetett volna a végén, ehelyett körömrágás jött

A záró felvonásban ráadásul a ráúszást is megnyertük, de fault nélkül eladtuk, és újabb ötöst hoztunk össze az amerikaiaknak. Daube a két kimaradt büntető után annyira akarta helyezni, hogy a lécet találta el, ahonnan nem a képzeletbeli gólvonal mögé, hanem elé vágódott a labda, a harmadik ötméteres is kimaradt! Ezt pedig rögvest büntette Nagy Ádám, az elődöntő kapujába lőve a mieinket (11–7).

Irving emberelőnyből már túljárt Vogel eszén, de Német Toni dobása is átcsorgott a kapuson (12–8), mielőtt jöhetett a negyedik amerikai ötös. Bowen már megtörte a jeget, majd emberelőnyből is eredményes volt, így négy és fél perccel a vége előtt megint olyan szorosnak festett a meccs, mint a rivális emberfogása (12–10).

Varga Dénes előnyből szerzett találata újabb lendületet adott, Molnár pedig egyedül úszhatott fel ziccerben, hogy eldöntse a továbbjutás kérdését, de Weinberg lesodorta a kezéről a labdát, Johnny Hooper bombájával pedig közte négy helyett hirtelen közte kettő lett megint… (13–11).

Ugyanő kettős létszámfölényből egyre lopta az övéit, elöl egymás után jöttek a kontrák, és a rivális emberelőnyben már az egyenlítésért támadhatott. Szerencsére a védekezés itt jól működött, Irving fölé lőtt.

Varga Zsolt időt kért 36 másodperccel a vége előtt, emberelőnyben, amerikai időkérés nélkül jónak tűntek a magyar esélyek a lezárásra. A kelleténél kicsit hamarabb ellőtte Zalánki, így maradt még 12 másodperce a riválisnak, de csak összejött a továbbjutás… (13–12).

A háromszoros világbajnok magyar csapat így bejutott az elődöntőbe, és továbbra is van esélye arra, hogy az 1973-as, a 2003-as és a 2013-as vb után a negyedik hármasra végződő évben, 2023-ban is a csúcsra érjen.

A következő ellenfél a címvédő Spanyolország lesz, a negyedik negyed hajrájában már kétgólos hátrányban volt Franciaországgal szemben (4–6), de a Los Angeles-i világkupát is megnyerő, a csoportkörben a szerbeket és Montenegrót is megverő együttes az utolsó percekben csak bedarálta ellenfelét (7–6).

A mérkőzés után Varga Zsolt, Varga Dénes és meccs emberének megválasztott Zalánki Gergő értékelt.

VIZES VB (FUKUOKA)

FÉRFI VÍZILABDA

NEGYEDDÖNTŐ

Magyarország–Egyesült Államok 13–12 (4–4, 3–1, 3–2, 3–5)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Görögország–Montenegró 10–9 (2–1, 4–3, 1–3, 3–2)

Szerbia–Olaszország 11–11 (3–3, 2–2, 4–4, 2–2) – ötméteresekkel 4–3

Spanyolország–Franciaország 7–6 (1–2, 1–2, 2–1, 3–1)



A 9–12. HELYÉRT

Horvátország–Kanada 13–5 (3–2, 3–1, 5–1, 2–1)

Ausztrália–Japán 16–15 (5–3, 4–7, 4–3, 3–2)



A 13. HELYÉRT

Argentína–Kazahsztán 11–7 (5–1, 1–1, 3–3, 2–2)

A 15. HELYÉRT

Kína–Dél-Afrika 16–8 (3–2, 4–2, 4–1, 5–3)

A további menetrend

JÚLIUS 27., CSÜTÖRTÖK

AZ ELŐDÖNTŐBEN

9.00: Görögország–Szerbia

10.30: Magyarország–Spanyolország

AZ 5–8. HELYÉRT

6.00: Montenegró–Olaszország

7.30: Egyesült Államok–Franciaország



JÚLIUS 29., SZOMBAT



DÖNTŐ

10.00: az elődöntő győztesei



A 3. HELYÉRT

5.00: az elődöntő vesztesei



AZ 5. HELYÉRT

8.30: az 5–8. helyért vívott elődöntő győztesei



A 7. HELYÉRT

3.30: az 5–8. helyért vívott elődöntő vesztesei



A 9. HELYÉRT

2.30: Horvátország–Ausztrália

A 11. HELYÉRT

1.00: Kanada–Japán

(Borítókép: Derencsényi István / World Aquatics)