Fölényes győzelemmel jutottak Eb-negyeddöntőbe a magyar női vízilabdázók

A magyarok a csoportkörben előbb a görögöktől (14–12), majd a hollandoktól (14–11) kaptak ki, zárásként aztán a horvátokat múlták felül (17–2). Utóbbi találkozó azonban részünkről vezéráldozattal is járt, Gurisatti Gréta szemébe belekapott egy horvát játékos, így a magyar pólóst szemsérüléssel kórházba kellett szállítani.

A magyarok egy győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen végeztek csoportjukban, így

a negyeddöntőbe jutásért plusz mérkőzés várt az együttesre.

A csehek elleni összecsapáson a papírforma alapján sima magyar győzelemre volt kilátás: hétfői ellenfelünk a B divízióban szerepelt – ahonnan az első és a második helyezettek jutottak tovább, és játszhattak hozzánk hasonlóan a negyeddöntőbe jutásért –, és a románokat (13–12), valamint a törököket (10–9) egyaránt szűken verték, mielőtt a szerbektől nagyon (15–4) kikaptak.

A mieink összecsapása előtt Horvátország, Nagy-Britannia és Franciaország biztosította a helyét a legjobb nyolc között, sorrendben Szerbiát, Izraelt, valamint Németországot múlták felül.

Hétfői mérkőzésükön, amint arra számítani lehetett, a mieink különösebb erőlködés nélkül lőtték a góljaikat, és szűrték meg az ellenfél támadásait. Magyar részről még arra is maradt elég figyelem, hogy a támadó játék minden elemét végig zongorázzák, és bármilyen hangot találtak meg – átlövés, szélső lövés, center, megúszás –, az szinte kivétel nélkül tökéletesen szólt. Az első negyedben a csehek részéről Karolina Hlavata okozott némi kellemetlenséget, a rivális legjobbja előbb szerencsés gólt szerzett – a magyar blokkon és kapuson is megpattant a lövése –, majd remek ívű dobással ejtette át az amúgy nem alacsony hálóőrünket, Magyari Aldát. A csehek igyekeztek minden akciót lövéssel zárni, az első félidőben négy gólt azért csak összeszorgoskodtak, miközben Magyari egymás után húzta be a védéseket, a mieink pedig kilencgólos előnyre tettek szert (13–4).

A második félidőre Neszmély Boglárka érkezett a magyar kapuba, leginkább azért, hogy ő is mozogjon valami érdemit, de dolga jóval kevesebb akadt, mint a lecserélt Magyarinak. Neszmély ráadásul gólt sem kapott az egyre fáradó csehektől, akiknek a lövéseiben már kevesebb erő volt, mint korábban. A meccs egyre inkább edzés jelleget kezdett ölteni a szerény képességű riválissal szemben. A magyar támadások továbbra is ültek, különösen távolról bombáztunk nagy kedvvel és hatékonysággal. A zárónegyed közepén Faragó Kamilla kapufás gólt lőtt, kevéssel később Tiba Panna pedig a mérkőzés első büntetőjét váltotta gólra. Fél perccel a vége előtt Rybanska Natasa centerből lőtt találata jelentette az utolsó említésre méltó momentumot a meccsből, amelyből annyit vihetünk magunkkal, hogy simán hoztuk a kötelezőt, és ennél csak nehezebb jöhet.

Az Eb-n egy olimpiai kvótát osztanak ki. Európából a rendező franciák mellett a világbajnok holland és a vb-döntős spanyol válogatottnak már biztos a párizsi részvétele, így ezek a válogatottak nem érintettek ötkarikás indulási jogért vívott küzdelemben.

A tízcsapatos olimpiai mezőnyben rajtuk kívül Ausztrália, Kína, az Egyesült Államok és a Dél-afrikai Köztársaság helye is biztos, az Eb után a fennmaradó két olimpiai hely februárban a dohai világbajnokságon talál majd gazdára.

Női vízilabda-Európa-bajnokság

a negyeddöntőbe jutásért:

Magyarország–Csehország 27–4 (7–2, 6–2, 8–0, 6–0)

Horvátország–Szerbia 11–8 (2–3, 2–3, 2–1, 5–1)

Nagy-Britannia–Izrael 14–13 (3–3, 2–2, 3–3, 1–1, 5–4) – ötméteresekkel

Franciaország–Németország 14–6 (4–1, 5–2, 4–2, 1–1)

A negyeddöntő párosítása (kedden játsszák):