A vasárnap esti mérkőzést követően kórházba szállították a válogatott kulcsjátékosát

Ezt Mihók Attila társ szövetségi kapitány árulta el az MTI-nek a horvátok ellen 17–2-re megnyert vasárnapi mérkőzést követően, amellyel a gárda a csoportja harmadik helyén zárt.

„Azt terveztük, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, de azt nem, hogy játékost fogunk veszíteni rajta. Grétát kórházba kellett szállítani, és úgy láttam, hogy súlyosabb a szemsérülése. A horvát center egyszerűen belekapott a szemébe, mindenre kiállítást adnak, itt meg most kiverjük egymás szemét, nem bánnám, ha nem így lenne” – mondta a szakember a találkozót követően.

Az összecsapás elején a magyarok első számú kapusát, Magyari Aldát is le kellett cserélni, miután fejbe lőtték és megsérült a szája, a hálóőr azonban már jól van.

Ő már vissza is tudott volna menni, de mindenképpen szerettem volna, ha ezen a meccsen Neszmély Boglárka is véd, ő pedig remekül szállt be a meccsbe