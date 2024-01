Szó szerint ezt az sms-t küldte el Kemény Dénes, minden idők legnagyszerűbb vízilabdaedzője Zágrábba Csurka Gyergelynek, az Eb-n az olaszokat éppen 10–5-re legyőző magyar válogatott sajtófőnökének a pesti Operaház nézőteréről, amikor értesült a fantasztikus sikerről.

„A Zsolt” természetesen Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki annak idején Kemény sydney-i olimpiai bajnok együttesének vezére, csapatkapitánya és egyik centere volt. És hát könnyen kitalálható, hogy miért komplikálta a szakvezető az életét ezzel a csikócsapattal elért bravúros győzelemmel. A februári, dohai világbajnoki csapatban csak 15 hely van a keretben, amiből az adott mérkőzésre 13 játékost lehet beírni a jegyzőkönyvbe, ketten a nézőtéren ülnek.

A párizsi olimpián pedig még szigorúbbak a szabályok: 13 fős csapatot lehet kivinni a játékokra, ebből minden meccsen tizenkét nevet írhatnak be a jegyzőkönyvbe, egy pólós (általában a tartalékkapus) a nézőtéren foglal helyet.

Mármost, a tavaly Fukuokában aranyérmet nyerő magyar válogatottból nyolc játékost otthon hagyott Varga Zsolt szövetségi kapitány, mivel Magyarországnak már megvan az ötkarikás kvótája, és Zágrábban tét nélkül lehet kísérletezni. Így a horvát fővárosban 23,5 év átlagos életkorú csapat verte meg öt góllal a legjobbjaikkal felálló olaszokat. Még úgy is, hogy a 36 éves Hárai Balázs és a 32 éves Kovács Péter jócskán felfelé húzta a korátlagot. Egyébként, hogy mekkora szenzáció volt ez a hétfői 10–5, ehhez egy kis illusztráció.

Ugyanis, mint tudjuk, simán győztünk. Úgy, hogy a két válogatott utóbbi négy tétmeccséből hármat az olaszok nyertek meg, egy pedig döntetlenül végződött.

Nézzük ezeket az eredményeket:

2023. március 10., világkupa: Olaszország–Magyarország 9–8

2022. június 29., világbajnokság: Olaszország–Magyarország 11–10

2021. augusztus 1., olimpia: Olaszország–Magyarország 5–5

2021. január 8., világliga: Olaszország–Magyarország 9–8

A BVSC 19 éves kapusa a kapujára tartó 14 lövésből 9-et kivédett, fantasztikus, 64,1 százalékos védési mutatót produkált, két ötméterest hárított, és csupán egyetlen olyan gólt kapott, amikor nem tudott beleérni a labdába.

A BVSC 192 centis kapusa június másodikán még csak húszéves lesz, ilyen fiatalon nem sűrűn érnek be a kapusok. Bár Gyapjas Viktor zsenge kora ellenére rutinosnak mondható: kétszeres korosztályos világ- és egyszeres Európa-bajnok, és mindhárom tornán őt választották az esemény legjobb kapusának.

Kecskeméten született, édesapja, Gyapjas János a nyolcvanas-kilencvenes években remek röplabdázó volt. A mai napig közvetlen közelről figyeli fia fejlődését.

Gyapjas János másik fia, Brendon is még csak 21 éves, és néhány évvel ezelőtt a legnagyobb magyar tehetségnek tartották, de aztán valami félrecsúszhatott. 2021-ig a Ferencvárosban védett, majd Szegedre, onnan a Dinamo Tbiliszihez vezetett az útja, most pedig az Egyesült Államokban jár egyetemre.

Viktor is a Fradiban nevelkedett, egészen két évvel ezelőttig.

– nyilatkozta az édesapa, aki megindokolta, hogyan került a fia a BVSC-be, Kemény Kristóf edző keze alá.

„Nem volt könnyű döntés, komoly beszélgetést folytattunk Madaras Norberttel, a Fradi akkori szakosztályvezetőjével, a szövetség jelenlegi elnökével.”

Gyapjas János azt mondja, mindent alaposan megterveznek a fiával. Szerinte lélekben és fejben dőlnek el a dolgok egy kapusnál.

Én nem értek a vízilabdához, de a kapusokhoz igen. Viktor fanatizmusa pedig még engem is meglep. December 26-án, karácsony másodnapján 40 Celsius-fokos lázzal is beugrott a vízbe, majd miután kikúrálta magát, szilveszter napján is edzett, hogy bepótolja a betegség miatt kimaradt tréningeket.

Gyapjas apuka azzal a feltétellel vitte a kisfiát a BVSC-be, hogy ott játszik. Erről megállapodott Mészáros Csaba szakosztályvezetővel és Kemény Kristóf edzővel, akik tartották is magukat a megállapodáshoz. Nem bánták meg: Viktor ősszel remekelt a vasutasok kapujában.

Kemény Kristóf, a klubedző is szeretettel és elismeréssel beszél játékosáról.

Viktorék együtt jöttek át Béres Gergő kapusedzővel a Fraditól, ők nagyon kötődnek egymáshoz – mondta a szakember. – A szintén junior világbajnok Tátrai Dávid és a már 32 éves Kovács Péter is BVSC-játékos, büszke is vagyok rájuk. Dávid évek óta az egyik legnagyobb tehetség, most is bizonyított az olaszok ellen. Én azt szoktam mondani, a vízilabda kapussport, azaz a kapusposzt a legfontosabb ebben a sportágban. Isten ments, hogy beleszóljak Varga Zsolt munkájába, hiszen fantasztikusan menedzseli a válogatottat, de úgy látom, a vitathatatlanul világklasszis Vogel Soma mögött Viktor harcban lehet a második kapusposztért az olimpiai csapatban.