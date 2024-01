Újabb bravúr: a szerbek legyőzésével Eb-elődöntős a férfi pólóválogatott

Az A csoportban szereplő megfiatalított magyar csapat a görögök elleni 10–8-as vereséggel kezdte a kontinensviadalt, majd két nappal később legyőzte Georgiát 15–11-re, és zárásként óriási meglepetésre Olaszországnál bizonyult jobbnak 10–5-re. Így Varga Zsolt együttese csoportelsőként azonnal a negyeddöntőbe jutott a kontinenstornán, amit új lebonyolítással rendeznek.

A C csoportban szereplő szerbek három fölényes győzelemmel szintén elsőként jutottak tovább – Izraelt, Németországot és Máltát összesítésben 57–11-es gólkülönbséggel múlták felül –, de B divíziós érkezőként plusz meccs várt rájuk a nyolc közé jutásért. Azon az olimpiai házigazda franciákat 14–10-re győzték le.

A szerb együttesben hat olimpiai bajnok játszik az Eb-n: Braniszlav Mitrovics, Nikola Jaksics, Dusan Mandics, Szava Randelovics, Djordje Lazics és Strahinja Raszovics. Ráadásul több szerb pólós magyarországi légióstapasztalattal is rendelkezik.

A két csapat az erőviszonyok tekintetében rendre nagy csatákat vívott egymással az elmúlt években, de inkább évtizedekben. A tokiói olimpia után generációváltáson átesett szerbekre a 2022-es spliti Eb-n 16–7-es történelmi vereséget mértünk, míg legutóbb az E.ON Kupán találkoztunk velük, amikor 12–12-es döntetlen után a szerbek büntetőkkel győztek úgy, hogy az alapjátékidő utolsó percében 12–10-ről egyenlítettek.

A magyar kapitány a mostani mérkőzés előtti nyilatkozatában a szövetség oldalán elmondta:

az olaszok elleniHEZ hasonlóan EZEN A TALÁLKOZÓN IS a védekezés lehet a kulcs.

Szoros első félidő, egyenlő állás a nagyszünetben

A görögök elleni találkozóhoz hasonlóan Bányai Márk kezdett a magyar kapuban. A mieink az első ráúszásnál elhozták a labdát, majd a 20 éves Tátrai Dávid lövéséből azonnal gól is született. Azonban nem tartott sokáig a mieink öröme, a szerbek rögvest válaszoltak, utána pedig vezetéshez jutottak. Előbb Tátrai, majd Bányai első védését követően a kontránál az Eb-n szinte hibátlan Fekete Gergő volt eredményes, így egyenlítettünk. Sőt, volt lehetőségünk átvenni az előnyt is, de a szerbek hálóőre, Braniszlav Mitrovics is bemutatott egy bravúrt, így az első nyolc perc döntetlennel zárult (3–3).

A védelmek mindkét oldalon jól dolgoztak, így Mandics ötméteresgóljával folytatódott a párharc érdemi része. Mindeközben a magyarok három emberelőnyt is elrontottak – kettős fórban is lehettek rövid ideig –, majd a negyediknél ismét Fekete törte meg a gólcsendet, és egyenlített. Tátrai megúszását követően aztán Vigvári Vendel megszerezte a mieinknek a vezetést, a szerbeknek nagyon nem ízlett a magyarok gyors, pattogós, rendkívül változatos játéka. A hajrában lehetősége volt Varga Zsolt együttesének a kétgólos előnyre, de a szerbek jó védekezésből visszakontráztak, és a félidőre plusz kettő helyett újra döntetlen állt az eredményjelzőn (5–5).

Vigvári Vince-show a harmadik negyedben, ötméterespárbaj és dráma a végén

A fordulást követően a magyar kapuban Bányai újabb védéssel köszönt be, már a hatodikat mutatta be a második félidő elejéig. Azt követően Vigvári Vince két találatával kétszer is minimális előnyhöz jutottunk – utóbbinál büntetőből volt eredményes –, azonban a szerbek jöttek, nem szakadtak le, Viktor Rasovics pedig két emberelőnyt váltott gólra, és ezzel a rivális visszavette a vezetést a negyed hajrájában. A fiatal magyaroknak azonban volt válasza! Tátrai egalizált, a játékrészben nagyot futó Vigvári Vince villanásával pedig újra a magyaroknál volt az előny, így minimális különbséggel mehettek egyet fújni a csapatok (9–8).

A szerb kapuban Filipovics védéssel mutatkozott be az utolsó negyed elején, majd Rasovics megúszásból egyenlített. A magyarok támadásban megakadtak, helyzeteiket nem tudták értékesíteni, elfogytak a minőségi megoldások – úgy a passzokban, bejátszásokban, mint lövésekben –, a védelem viszont továbbra is jól végezte dolgát. Miután a szerbek ugyancsak hosszú perceken át gólképtelenek voltak, a véghajrá előtt még döntetlenre állt az összecsapás. Bő másfél perccel a vége előtt azonban a szerbek csak megszerezték a vezetést, de Vigvári Vince negyedik, a felvonás első magyar találata egyenlítést ért. Kimaradt szerb fórral vette kezdetét az utolsó perc, majd Varga Zsolt rögtön időt kért. A támadásban lövésig sem jutottunk, a centerbejátszásnál pedig elmaradt a fújás, így maradt az iksz, a döntés pedig az ötméterespárbajra (10–10).

A magyar kapuban váltás történt a párbajra, érkezett Gyapjas Viktor, aki hárítani ugyan nem tudott, de egy hibázó szerb elég volt a magyarok győzelméhez, mert lövőink közül sorrendben Nagy Ádám, Pohl Zoltán, Tátrai Dávid, Vigvári Vince és végül Fekete Gergő is eredményes tudott lenni.

A magyarok az elődöntőben a horvátokkal vagy a görögökkel találkoznak.

Férfi vízilabda-Európa-bajnokság, negyeddöntő:

Magyarország–Szerbia 15–14 (3–3, 2–2, 4–3, 1–2, 5–4 ) – ötméterespárbaj után

Spanyolország–Románia 16.30

Horvátország–Görögország 18.30

Olaszország–Montenegró 20.15

