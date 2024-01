Vigvári Vince: Unottan állunk ki a bronzmeccsre? Ugyan már, kitesszük a lelkünket!

Varga Zsolt, a magyar férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya cseppet sem volt maga alatt az Európa-bajnokság zágrábi elődöntőjében a horvátoktól elszenvedett 11–8-as vereség után. Ami nem jelenti azt, hogy ne örült volna a győzelemnek...

Úgy gondolom, hogy ma is nagyon jó és izgalmas mérkőzést játszottunk, a végére lett egy kicsit nagy a különbség a horvátok javára. Úgy éreztem, hogy a nagyobb tapasztalat döntött a mai meccsen, a horvátok bizonyos szituációkat jobban tudtak kezelni, befejezni, egy-két extra gólt is dobtak, ami szükséges volt ehhez a 11–8-as győzelemhez. Mi hatalmas energiákat mozgattunk meg, és egy igazi nagycsapat ellen helytálltunk, jó mérkőzést játszottunk

– mondta a vegyes zónában a szövetségi kapitány, aki nem keresett mentségeket, inkább tényszerűen jelezte, hogy miért is volt kevésbé lendületes a csapat ezen az estén.

Szerintem a srácok kihozták magukból a maximumot, az is egy kicsit meglátszott, hogy az utóbbi napokban többen is betegséggel küzdöttek, nemcsak Hárai Balázs, hanem például Burián Gergő vagy Fekete Gergő is. Ez azért valamit gyengített a csapat lendületén, ami eddig a legfőbb fegyverünk volt. Hárman-négyen fejfájással, hidegrázással bajlódtak