Zágrábban bevetik ellenünk az olaszok az atombombát

Nem először csap össze Magyarország Olaszországgal Zágrábban, a férfi vízilabdázók Európa-bajnokságán.

Nyolc napja az utolsó csoportmeccsen Varga Zsolt szövetségi kapitány csikócsapata 10-5-re legázolta a 2019-es világbajnokot, és kedd délután 16.30-kor a bronzéremért száll vízbe a két együttes.

A harmadik helyen kívül nincs tétje a mérkőzésnek (legfeljebb a presztízs), mert Zágrábból csak az aranyérmes szerez olimpiai kvótát. Az első helyért este a házigazda Horvátország csap össze Spanyolországgal, és a győztes már készülhet Párizsra. (Ahová nekünk már megvan a repülőjegyünk a tavalyi fukuokai világbajnoki aranyéremnek köszönhetően, ahogy az ezüstérmes görögöknek is.)

Varga Zsolt szövetségi kapitány a hétfő esti edzés után nyilatkozott a vlv.hu-nak, és több érdekes részletet is megosztott a honlappal.

Először is kiderült, hogy az olaszok (és talán a világ) legjobbja, Francesco Di Fulvio játszik ellenünk Edoardo Di Sommával együtt. Ők ketten hiányoztak a nyolc nappal ezelőtti csoportmeccsről, Di Fulviót kissé talán nagyképűen pihentette Alessandro Campagna szövetségi kapitány, gondolván, hogy nélküle is megverik a 23,5 átlagéletkorú magyar „csikóhalakat”. Di Somma pedig eltiltását töltötte, de kedden már harcra kész lesz, ahogy Di Fulvio, a Pro Recco sztárja is.

Varga Zsolt arról is beszélt a videóinterjúban, hogy sajnos a hétfői edzést többen is kihagyták, a vírus még mindig gyötri jó néhány játékosunkat, de mindnyájan fogadkoztak, hogy kedd délután ott lesznek a medencében.

Azt érzem az egész csapaton, hogy mindenki játszani akar, akár beteg, akár egészséges, hősiesen legyűrve még a lázat és a vírust is – jelezte a szakvezető. – Megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a helyzetből.

Délelőtt és délután is videóztak, és kiszúrtak egy olyan olasz fórmegjátszást, amelyet eddig még nem ismertek, és amelyet a délutáni ellenfél a spanyolok elleni elődöntőben próbáltak alkalmazni.

Kár, hogy az olaszok is ott voltak a nézőtéren az edzésünk közben, úgyhogy az ott gyakoroltakat nem vesszük elő – mosolyodott el Varga Zsolt. – Nagyon oda kell figyelnünk a lefordulásaikra, a montenegróiak ellen tizennégy gólból hatot lefordulásból lőttek, viszont a spanyolok ellen egyet sem tudtak.

Varga hangsúlyozta még, hogy ennek a fiatal magyar válogatottnak óriási megtiszteltetés a bronzéremért harcolni.

Hatalmas fejlődési lehetőség, amit ki kell használnunk

– tette hozzá a kapitány.

A Magyarország–Olaszország-bronzmérkőzés 16.30-kor kezdődik, az M4 Sport sugározza. Ahogy a 20.15-kor kezdődő Horvátország –Spanyolország-döntőt is.