A magyar póló Marseille-e: egy földönkívüli vitte be a KO-t

Ha valaki azt mondja a dohai világbajnokság előtt, hogy a két magyar vízilabda-válogatott közül csak az egyik jut be az elődöntőbe, és az az egy a női lesz, akkor kiröhögik az illetőt. Pedig ez történt, vb-címvédő fiaink elvéreztek, és aki (szerencsére csak átvitt értelemben) kiontotta a vérüket, az egy 21 éves marseille-i srác, a Vogel Somának, a világ talán legjobb kapusának öt gólt vágó Thomas Vernoux. Portré a világ jelenleg talán legjobb vízilabdázójáról.

Már a Komiban mutogatták oroszlánkörmeiket

2024. január 24-én a Császár-Komjádi Uszodában utolsó hazai felkészülési mérkőzésén közös edzőtáborozást követően a magyar vízilabda-válogatott 14–10-re verte Franciaországot úgy, hogy a negyedik negyed kezdete előtt még 8–8 volt az állás, de egy parádés 6–2-es negyedik nyolc perccel sikerült felőrölni ellenfelünket.

Persze már akkor is feltűnt a 21 éves Thomas Vernoux fantasztikus lövőereje. A CN Marseille 21 éves, 192 centis bombázója, Manhercz Krisztián klubtársa négy gólt lőtt Vogel Somának, szóval, tudhattuk, hogy a világ egyik legjobb vízilabdázójával állunk szemben. Ettől még sokkoló volt a keddi 11–10-es vereség Franciaországtól a dohai vb negyeddöntőjében.

Thomas Vernoux vérbeli pólóscsalád sarja. Édesapja martinique-i származású, édesanyja tősgyökeres marseille-i, és Thomas is a dél-francia kikötővárosban született. A pólós csak mifelénk ismeretlen viszonylag, hazájában a francia sport legfényesebb csillagai között tartják számon a labdarúgó Kylian Mbappé, a San Antonio Spurs kosarasa, Victor Wembanyama, a kézilabdázó Nikola Karabatic vagy éppen a rögbis Antoine Dupont mellett.

14 évesen a válogatottban

Apropó, család. Thomas két unokatestvére közül a 23 éves Romain Marion-Vernoux ugyancsak a CN Marseille és a francia válogatott erőssége. Ellenünk is játszott, be is talált Vogel Soma kapujába. Ema Vernoux még csak 19 éves, ő a francia női válogatott erőssége, akárcsak húga, Lily. Ők ketten Thomas nagybátyjának, Yann-nak a gyermekei, Yann 1996 és 2007 között 244 alkalommal játszott a francia válogatottban, melynek csapatkapitánya volt.

Szóval, Thomas Vernoux. A kölyök akkora tehetség volt, hogy már 14 (!) évesen bemutatkozott a felnőtt válogatottban, természetesen a CN Marseille csapatában is. Florian Bruzzo, a francia válogatott szövetségi kapitánya így beszélt zseniális játékosáról:

Hatalmas tehetség, de tehetségénél csak a munkaerkölcse kiemelkedőbb. Fizikai, pszichikai és mentális adottságai egyedülállók, valóságos földönkívüli. Fényes jövő előtt áll, számára a határ a csillagos ég. És ő ezt tudja és akarja is. Könnyű edzeni őt, mindent megcsinál, amit kérek tőle, sőt, még azon felül is. Sohasem fárad el, sohasem beteg. Olykor még nekem kell visszafognom...

Thomas unokabátyjával, Romainnel ment le először az uszodába, és ott is ragadt. A kisfiú hétéves korában kezdett el vízilabdázni, előzőleg rögbizett és teniszezett. Tehetsége korán feltűnt, 14 évesen bemutatkozott a CN Marseille felnőttcsapatában, majd még ugyanabban az évben, hat hónappal később a nagyválogatottban is. Elképesztő tehetségére jellemző, hogy 23 másodpercen belül ússza az 50 métert, nem csoda, hogy kedden is mindig elvitte a labdát a ráúszásnál a mieink elől.

Thomas a sport mellett tanul, magántanulóként érettségizett, és jelenleg matematika–fizika szakos egyetemi hallgató.

Már meg akarják nyerni a vb-t...

Bruzzo emlékei szerint Thomas már 16 évesen azt mondta neki, hogy a világ legjobb vízilabdázója akar lenni, és ami azt illeti, jól is halad álma megvalósítása felé. 2019-ben, 17 évesen már megnyerte a Marseille-jel az Európa Kupát. A játékost a kontinens legnagyobb klubjai csábítják, borítékolható, hogy előbb-utóbb a Pro Reccóban köt ki. Inkább előbb, mint utóbb...

Visszatérve a meccsre, a franciákat nem lett volna szabad lebecsülni, hiszen tavaly a fukuokai világbajnokság negyeddöntőjében már majdnem megverték a spanyolokat. Már 4–1-re és 5–3-ra is vezettek, de végül 7–6-ra alulmaradtak. Sőt, előzőleg a spliti Eb-n a nyolc közé jutásért 10–9-re legyőzték a szerbeket. Igaz, a négy közé már nem jutottak be, 16–8-ra kikaptak az olaszoktól.

A futballban az 1969. december 3-án Marseille-ben a csehszlovákoktól vb-selejtezőben elszenvedett 4–1-es vereség korszakhatárt jelölt. Hát most Dohában jött el a magyar póló Marseille-e, kísérteties módon éppen egy marseille-i születésű és illetőségű játékos, Thomas Vernoux jóvoltából.

A hullámok talán nem lesznek akkorák, mint anno a másik sportágban, legalábbis az érintett magyarok nyilatkozatából messzemenő következtetést aligha lehet levonni.

Annál döbbenetesebb a magyar válogatott veresége, hogy a világbajnokság előtt a WA honlapja, a worldaquatics.com a mieinket rakta a kiemelési lista tetejére az Európa-bajnok spanyolokkal holtversenyben, miközben a franciákat csak a hetedik helyre rangsorolta.

Ehhez képest Magyarország már legfeljebb ötödik lehet, Franciaország pedig vérszemet kapott, és már a világbajnoki cím a cél. Legalábbis ezt olvashattuk a bnnbreaking.com nevű francia honlapon:

Miközben Franciaország ünnepli történelmi győzelmét, a világ lélegzet-visszafojtva figyeli, hogy vajon a gallok tudják-e folytatni sikersorozatukat, és megnyerik-e a világbajnokságot.

És miért is ne?

Egy kis élveboncolás

Végül afféle élveboncolás, önkínzás gyanánt nézzük meg a franciák tizenegyedik gólját, amely 2,7 másodperccel a befejezés előtt megadta a kegyelemdöfést. Érdemes rögzíteni, hogy mennyire szabadon hagytuk Vernoux-t, az egyetlen játékost, akit le kellett volna fogni.

Vámos Márton késve próbál ráúszni, egy kicsit vissza is fogják, de hát ezért már nem fújnak a bírók három másodperccel a vége előtt. Vernoux megkapja a labdát, közelebb lopakodik, majd a blokkolni próbáló Vámos keze mellett a jobb sarokba bombázza a labdát, amely a kapufáról vágódik a hálóba.

A többi már történelem: Franciaország vízilabdában először verte meg Magyarországot, és először jutott a legjobb négy közé világbajnokságon.

A további program ( csütörtök)

az 5–8. helyért:

Montenegró–Görögország 10.00

Magyarország–Szerbia 12.30

elődöntő:

Olaszország–Spanyolország 14.00

Franciaország–Horvátország 15.30

(Borítókép: A francia Thomas Vernoux örül a győzelemnek, mögötte Jansik Szilárd, a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország–Franciaország-mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 13-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)