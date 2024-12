Ott volt profi, ahol nincs is vízilabda, aztán 32 évesen berobbant a magyar válogatottba

„Szívós Marci, a klubedzőnk szólt, hogy meghívást kaptam az újjászerveződő válogatott 22-es keretébe. Hazudnék, ha azt mondanám, titokban nem számítottam rá, ősszel jól ment a védés a Honvédban. Persze, így is óriási öröm és meglepetés volt, hogy beválogattak, hiszen hat év telt el azóta, hogy életemben először és eddig utoljára védhettem a válogatottban” – mondta az Indexnek Csoma Kristóf, amikor vasárnap felhívtuk Zágrábban.

Két meccs Málta ellen, egri kapusiskola az olimpiai bajnoktól

Bizony, hat év telt el azóta, hogy 2018-ban az akkor 26 éves, a PannErgy-MVLC-Miskolcban szereplő Csoma Kristóf két mérkőzést játszhatott Märcz Tamás válogatottjában Málta ellen, egyszer itthon, Szombathelyen, egyszer pedig Málta szigetén, világliga-meccsen. Azóta mostanáig semmi...

Nagyon erős volt akkoriban a kapusmezőny idehaza az ob I-ben. Nagy Viktor a fénykorát élte, Vogel Soma akkor robbant be a válogatottba, Decker Attila, Bisztricsányi Dávid is előttem volt a rangsorban – sorolja a riválisokat. – És hát az az igazság, későn tanultam meg normálisan védeni, már jóval húszéves korom után.

Nos, ez tényleg szokatlan a magyar vízilabdában, ahol szinte minden valamire való pólós végigjárja a korosztályos válogatottak szamárlétráját, lehetőleg érmeket, jó esetben aranyat szerezve a világversenyeken. Csoma Kristóf nem tartozott ebbe a kategóriába.

„Annak idején a Honvédban kezdtem, ahol most is védek, csak közben megjártam a hadak útját: FTC utánpótlás, ESMTK, Ceglédi Vasutas, ZF-Eger. 2014 és 2016 között védtem Egerben, valójában ott tanultam meg védeni 22 és 24 éves korom között. Nem szokványos karrier, hogy 22 éves koromban védtem először az ob I-ben. Az olimpiai bajnok Braniszlav Mitrovics mögött voltam a második számú kapus, és Bane mindent megtanított nekem, amit tudni kell és lehet a kapusmesterségből. Amit ma tudok, annak nagy részét neki köszönhetem” – ismerte el Csoma Kristóf.

A kapus végül Miskolcon érett, majd futott be igazából, ahol jó kis csapat állt össze. A Magyar Kupában egyszer eljutottak a döntőig is. Aztán Csoma megfordult a Vasasban, Kaposváron, majd – mielőtt a Honvéd leigazolta volna – Litvániában!

„Természetesen én sem tudtam arról, hogy egyáltalán játsszák Litvániában ezt a sportágat – mondta mosolyogva a kapus. – Szasa Misics, egykori miskolci játékostársam ajánlotta, és Biros Barni, Biros Peti unokaöccse is játszott odakint, de tíz nap után hazamenekült. A litván bajnokság tényleg gyengécske, de van egy vilniusi kirakatcsapatuk, tele légiósokkal, ott védtem én is egy idényen keresztül. Különféle nemzetközi sorozatokban szerepeltünk, mert a hazai bajnokság nem állított komolyabb erőpróba elé.”

Csoma ugyan tovább bírta Vilniusban tíz napnál, de azért bevallja, örült, amikor hívta a Honvéd.

Borzasztó hideg volt odakint a tél, és mindig süvített a szél. Meg aztán a család is hazahívott, van két gyerekem, nehéz volt nélkülük.

Benne lehet egy olimpiai ciklus

Mint említettük, a Honvédban jól ment neki a védés, aminek a behívó lett a jutalma. Odakint, Zágrábban három meccset játszottak, az első, pénteki, nem hivatalos összecsapás után értékelte a teljesítményét Varga Zsolt szövetségi kapitány.

„Meg volt elégedve velem, azt a találkozót is megnyertük, majd szombaton a hivatalosat is 14–10-re. Főleg a második félidőben kaptam el a fonalat, a harmadik negyedben egyetlen gólt tudtak csak dobni a horvátok. A védőinké az érdem nagy része, remek blokkokat adtak. A harmadik, vasárnapi meccsen, amelyik szintén nem hivatalos, már Gyapjas Viktor és Szakonyi Dániel felváltva lesz a kapunkban. Jól fogadtak a srácok a válogatottban, tulajdonképpen mindenkit ismerek az ob I-ből, és engem is ismernek. Mindenki roppant motivált, ezzel a fiatal kerettel utazunk majd Bukarestbe, a világkupa európai selejtezőjére, január 6. és 12. között, a csoportunkban Franciaország és Spanyolország az ellenfél.”

Csoma Kristóf közelebbi célja tehát a világkupa döntőjébe jutás, majd a nyári, szingapúri világbajnokság. És aztán...

Úgy érzem, bennem van egy négyéves ciklus, amelynek csattanója 2028-ban a Los Angeles-i olimpia lesz. Hiszen későn érő típus vagyok…

(Borítókép: Csoma Kristóf az EPS-Honvéd kapusa a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa EPS-Honvéd - Szolnoki Dózsa Praktiker bronzmérkőzésén a Császár-Komjádi Sportuszodában 2024. december 15-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)