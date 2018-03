Ezt az összefonódást nehéz lesz kimagyarázni

A Trump-kampány digitális guruit gyors egymásutánban két botrány is érte, de az egyikben Zuckerbergék az igazi hunyók. Mi ez a világraszóló felhajtás a Cambridge Analytica körül?

A Cambridge Analytica (CA) mögött álló vezetők új céget alapítottak, amihez a Donald Trumpot támogató milliárdos, Robert Mercer lányai is csatlakoztak igazgatóként.

Rebekah és Jennifer Mercer március 16-án társultak be az Emerdata nevű vállalathoz. Alexander Nix, a CA botrányba keveredett vezérigazgatója, valamint az anyavállalat SCL Group több tagja szintén igazgatói tagsággal bírnak a cégben.

Az elmúlt napokban több cikkünk született a Cambridge Analytica tevékenységéről. A Trump-kampányt is támogató adatelemző céget nemrég azzal vádolták meg, hogy tisztességtelen módszerekkel jutott hozzá felhasználói adatokhoz, és ezeket választási kampányok manipulálására is használhatják. Alexander Nix vezérigazgatót átmenetileg felfüggesztették. A CA-val kapcsolatban álló Facebook is besározódott: 60 milliárd dollárt vesztett a tőzsdei értékéből.

A brit Companies House adatbázisa szerint az Emerdatát 2017 agusztusában jegyezték be. A Mercer lányok március 16-án csatlakoztak. Alexander Nixen kívül Julian Wheatland, az SCL Group elnöke is igazgatói tisztséget tölt be a cégnél. Nem tudni, hogy Nix milyen szerepet játszik a vállalat irányításában: a CA-tól felfüggesztették, a szóvivője nem válaszol a megkeresésekre.

Az Emerdata pontos tevékenysége nem ismert. A céginformáció szerint a fő profiljuk az adatfeldolgozás és -szolgáltatás, illetve ezzel kapcsolatos tevékenységek. Mindenesetre érdekes, hogy

az Emerdata ugyanazon a címen van bejegyezve a Kanári-szigeteken, mint a CA anyavállalata, az SCL Group.

Ami még érdekes lehet, hogy az Emerdatánál dolgozik - szintén igazgatói tisztségben - Johnson Chun Sun Ko, a Frontier Services Group elnökhelyettese. A Frontier egy magánbiztonsági cég, ami főleg Afrikában aktív. A vállalat elnöke az üzletember Erik Prince, az oktatási államtitkár Betsy DeVos testvére, és köztudott róla, hogy támogatta Trump választási kampányát, valamint a hírhedt amerikai magánhadsereget, a Blackwatert.

Prince a Make Amerika Number 1 PAC egyik leglelkesebb támogatója volt; a Mercer által támogatott csoport szintén részt vállalt Trump elnökválasztási kampányában. A Make America Number 1 másfél millió dollárt fizetett a Cambridge Analyticának 2015-ben és 2016-ban. A brit Channel 4 News dokumentumfilmjében a CA vezetői arról is beszélnek, hogy a kampányt hogyan használták föl Hillary Clinton elleni online propaganda terjesztésére.

Mindezek után nem túlzás kijelenteni, hogy a Mercer család és a Cambridge Analytica között igen szoros összefonódások vannak. Robert Mercer volt a CA egyik fő finanszírozója, akárcsak Trump kampányának. Mercer pénzzel támogatta az alt-right fő hírportálját, a Breitbartot. A Breitbart korábbi elnök-vezérigazgatója, Steve Bannon – aki korábban tanácsadóként dolgozott a Fehér Házban – ugyancsak tagja volt a Cambridge Analytica igazgatótanácsának.

