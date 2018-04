A Google-alkalmazottak nem akarják, hogy a mesterséges intelligenciájuk a Pentagonhoz kerüljön

Természetesen nem, a Volkswagen-gyári tragédia ráadásul nem is az első volt: már 1979-ben halált okozott egy robot, akkor is autógyárban. Viszont egyre sürgősebb, hogy kitaláljuk, mi legyen, ha tényleg megjelennek a bűnelkövető robotok.

Nemrég kiderült, hogy a Google beszállt az amerikai védelmi minisztérium (DoD) egyik fejlesztésébe. A vállalat dolgozóinak viszont nem tetszik, hogy katonai megbízást kéne teljesíteniük, hiába ígérik, hogy az általuk fejlesztett megoldásokat békés célra használnák.

A szóban forgó DoD-fejlesztés, a Project Maven fejlesztése tavaly áprilisban kezdődött. A terv egy olyan rendszer kiépítésére irányult, ahol mesterséges intelligencia (MI) segítségével minden eddiginél alaposabban elemezhetnék a drónfelvételeket. Figyelnék a járművek mozgását, követnék a mozgó célpontokat, vagy előrejelzést készíthetnek. Háborús zónákban nagy előnyt nyújthat egy ilyen, MI-re épülő rendszer, és mivel a kiberbiztonság területén a legélesebb a fegyverkezési verseny, a hadsereg indokoltnak tartja a bevezetését.

Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai védelmi minisztérium az új technológiákat elsősorban nem a saját kutatóintézeteitől szerzi. Inkább az igényeket regisztráló, majd pályázatokat kiíró DARPA menedzselésével bíznak meg külsős cégeket a szükséges technológia kifejlesztésével (természetesen szigorú szerződési feltételek mellett).

A Google alkalmazottai azért háborodtak fel, mert a közös petíciót aláírók szerint a Google két alapítója által megfogalmazott küldetésnyilatkozat szöges ellentétben áll azzal, hogy a vállalat katonai fejlesztéseket végezzen. Ennek a megszegését kifogásolják most; nem akarják, hogy az általuk fejlesztett MI a hadsereg kezébe kerüljön. A tiltakozók azt követelik, hogy

a Google törölje a Project Mavenben való részvételét, majd nyilvánosan, egyértelműen adjon garanciákat arra, hogy a vállalt sosem vesz részt katonai célú fejlesztésekben.

Azt is megemlítették, hogy a Google számára nem mentség, hogy a Microsoft és az Amazon is támogatja a Pentagon AI-fejlesztési igényeit: ők ragaszkodnak a „Don’t Be Evil” szlogenhez.

A nyilvános levélre a Google felhős üzletágának vezetője, Diane Greene azzal reagált, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztéseket nem használják támadó célokra, például fegyverek vezérlésére. Erre az aláírók azzal vágtak vissza, hogy

a technológia lehetővé teszi, hogy könnyen alkalmazzák ilyen célokra is.

Nyitókép: a légierő egyik hírszerző, felderítő és megfigyelő központja Katarban (US Air Force)