A Google felelősséget vállal a mobilfüggőségért

A Google idei fejlesztői konferenciáján központi szerepet fog kapni a technológiafüggőséggel kapcsolatos felelősség kérdése, és ehhez kapcsolódóan új mobilos funkciókat is bejelent majd a cég – írja a Washington Post egy névtelen forrására hivatkozva.

A technológia-, és azon belül különösen a mobilfüggőség forró téma az utóbbi pár évben, egyre többen és egyre többeket elérve beszélnek arról, hogy napjaink népszerű online szolgáltatásai már a felépítésükkel és a beépített funkcióikkal olyan viselkedést ösztönöznek, amely kísértetiesen hasonlít a függőség klasszikus formáira. (Bár arról erősen megoszlanak a vélemények, hogy valóban függőségről van-e szó.)

Tavaly decemberben már maga a Facebook is elismerte, hogy jelenlegi formájában rossz hatással lehet az emberek mentális egészségére (ezért igyekeznek is javítani az oldalon töltött idő minőségén), az Apple-t pedig a saját befektetői vonták felelősségre a mobilfüggőség (nem) kezelése miatt.

Ezek a kritikák a Google-t se hagyták érintetlenül, de nekik valahogy jobban sikerült megúszniuk a dolgot, mint a nagy riválisoknak. A Washington Post most azt írja, a cég keddi fejlesztői konferenciáján, a Google I/O-n Sundar Pichai vezérigazgató idei előadásában fontos szerepet fog kapni a felelősség kérdése. A lap forrása szerint ezenkívül konkrét bejelentés is várható: a Google új funkciókat fog bemutatni Androidra, amelyekkel az egyéni felhasználók és a családok szintjén is hatékonyabban lehet majd felügyelni és kezelni, mennyi időt töltenek a telefon nyomkodásával és bámulásával.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Google a családi internetmenedzselés terén eddig is egy lépéssel a többiek előtt járt a Family Link nevű eszközkészletnek köszönhetően, amellyel a szülők kordában tarthatják a gyerekük kütyühasználatát. Ehhez hasonló funkcionalitást a nagy techcégek közül leginkább csak az Amazon kínált még. (A várakozások szerint az Apple is be fog vezetni valami hasonlót a saját júniusi fejlesztői konferenciáján.)

A konferencián azért a tavalyi évhez hasonlóan idén is hangsúlyosak lesznek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések is, illetve az Android operációs rendszerének következő változatát, a P-t is bemutatja majd a cég.

A gyerekek mobil- és internetfüggőségének kérdéséről korábban Tari Annamária pszichológussal is beszélgettünk, akkori interjúnkat itt olvashatják.