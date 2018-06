Már tesztelik a fizetős Facebookot

A Facebook megkezdte egy új funkció tesztelését, ami engedélyezi a Facebook-csoportok adminisztrátorainak, hogy havidíjat számítsanak fel a hozzáférésért. Az összeg akár a havi 30 dollárt (8400 forint) is elérheti.

A Facebook nem kap jutalékot vagy részesedést a befizetések után; még a fizetés is az Android és az iOS fizetési opcióival vehető igénybe. A program nem nyilvános, csak kisebb csoportokkal tesztelik: többek között a Declutter My Home-mal, a Grown and Flown Parentsszel és a Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planninggel.

Sokszor halljuk a csoportok adminisztrátoraitól, hogy új lehetőségeket kutatnak a pénzkeresésre, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat a közösségükkel és támogathassák őket.

– mondta Alex Deve, a Facebook Groups igazgatója.

De mit kapunk a pénzünkért? A Declutter My Home exkluzív tartalmakat, csoportjátékokat, tréningeket és élő interjúkat kínál, havi 14,99 dollárért. A Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning 9,99 dollárért bevásárlólistákat és heti ebédmenü-terveket ajánl.

Mivel még csak a tesztidőszak zajlik, az opció nem lesz elérhető az összes Facebook-csoport adminisztrátorának. A vállalat nem említette, hogy a funkció elérhető lesz-e szélesebb körben is.

(Business Insider)