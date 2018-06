Videómegosztóvá válik az Instagram

Az Instagram szerdán bejelentette, hogy elindítják az IGTV-t, egy hosszú videók megosztására tervezett alkalmazást. A felhasználók külön alkalmazásként, illetve az Instagramon belül is elérhetik az új funkciót. Egyelőre reklámok nélkül fut a projekt, de ez valószínűleg nem sokáig lesz így.

A népszerű gifgyártó app mellé 3D-s, valóságra rajzoló eszközt is kapnak a Facebook Stories használói.

A Messenger újra használhatóra egyszerűsödik, az Instagramot úgy feldíszítik, mint egy karácsonyfát. A botrányok után megint boldog Zuckerberg az adatvédőknek is tett egy gesztust a cég éves konferenciáján.

Az Instagram a YouTube és a Snapchat babérjaira tör: elindítottak egy IGTV nevű új szolgáltatást, ami alapvetően hosszabb videók megosztására lett kitalálva. Az Instagramon már most is lehet videót feltölteni, de ezeknek a hossza legfeljebb 60 másodperc lehet. Az IGTV ezzel szemben 4K felbontású, 60 perc hosszú vertikális videókat is megoszthatunk a közösségi oldalon.

Az új funkcióval az Instagram közvetlenül a YouTube-bal és a Snapchattel rivalizál. Hogy a YouTube-bal miért, az nem szorul magyarázatra (hosszabb videók feltöltése), de a Snapchaten van egy Discover szekció, amit direkt azért indítottak, hogy influencereket csábítsanak magukhoz, akik növelik a felhasználótábor méretét.

Az Instagram ugyanakkor kockázatot is vállal. A kifejezetten mobilokra optimalizált, függőleges képarányú videók jól működnek az Instagram Stories rövid videóival, de még senki sem tesztelte komolyabban hosszabb tartalmakkal. Kérdés, hogy a felhasználók gyomra mennyire veszi be az újítást. Az Instagram emiatt nem aggódik: szerintük működni fog a dolog.

Az IGTV önálló alkalmazásként is elérhető lesz, de az Instagramba is beépítik az új funkciót. A hosszú videók nem az instagramos hírfolyamunkban fognak megjelenni, hanem egy direkt ezeknek tervezett, dedikált felületen, de a követett profilokat és a követőinket is megtarthatjuk.

Az alkalmazást az Instagram az alkotóknak (creators) szánja, de bárki használhatja. A hivatalos közlemény szerint a felhasználók között van Kim Kardashian West, Selena Gomez, Kevin Hart, az influencer Lele Pons, aki főzőcskeműsort tervez, illetve Jiffpom, az Instagram kedvenc kutyája.

A feltölthető videók hossza az átlagfelhasználóknak 10 perc lesz, de akiknek elég sok követője van, azok akár egyórás filmeket is feltölthetnek. Az Instagram közölte, hogy ezek átmeneti korlátozások, és rövidesen eltávolítják a limiteket.

Kevin Systrom, az Instagram vezérigazgatója azt mondta, hogy az IGTV-n egyelőre nem lesznek reklámok, de valószínű, hogy a jövőben ez megváltozik, mivel nemcsak felületet, hanem megélhetési lehetőséget is szeretnének nyújtani a tartalomgyártóknak.

(Business Insider)