Repülő autót mutattak be Kaliforniában

Egy repülő autó kísérleti példányát mutatta be Kaliforniában egy Opener nevű cég – írja a BBC. A BlackFly nevű jármű a gyártó szerint 40 kilométert tud egyszerre megtenni, és 100 kilométer per órás maximum sebességre képes. Két szárnyon összesen nyolc kis hajtómű mozgatja, az utasfülkéjében egy ember fér el.

Az Openert a Google-társalapító Larry Page pénzeli, akárcsak a Kitty Hawk nevű céget, amely pedig egy repülő motoron dolgozik. Mindkét cég fejlesztéséről pontosabb lenne ember szállítására képes drónként beszélni, hagyományos módon, vagyis az úton nem is lehet használni őket, csak a levegőben.

A BlackFly használatához a cég szerint nem lesz szükség jogosítványra, de egy tréninget el kell majd végezniük az utas-pilótáknak, mielőtt belehuppannak és felröppennek vele. Ez minden bizonnyal nem is árt majd, mert a járművet manuálisan is lehet irányítani a tér mindhárom irányába, de emellett önvezetésre is képes lesz Marcus Leng cégvezér szerint.

Az első BlackFly-modellek még drágák lesznek, de a cég szerint idővel már nem fognak többe kerülni, mint egy sportautó.

Csak új röpködnek az ötletek

Az utóbbi években légi folyosót lehetne rekeszteni a hasonló repülő járműves próbálkozásokkal, mi is több ilyenről írtunk már:

Persze egy darabig még a legtöbb ilyen járművel nem nagyon fogunk a gyakorlatban találkozni. Valójában viszont ez az egész repülőautósdi nincs is annyira messze, mint gondolnánk: szakértők szerint az új, könnyű anyagoknak, az erősebb akkuknak és a fejlettebb számítógépes vezérlésnek köszönhetően már két évtizeden belül megvalósulhat. Az üzleti modellt pedig a fuvarmegosztás jelentheti, amely segíthet azon a problémán, hogy ha egyszer elkészülnek, a repülő autók eleinte pokolian drágák lesznek ahhoz, hogy egy-egy ember csak úgy vegyen magának egyet.

Az más kérdés, hogy olyan apróságokat is ki kell addig találni, hogy hogyan lehet üzembiztosan működtetni egy ilyen autót (alapból kellemetlen, ha leáll a motor, de a levegőben a szokásosnál is macerásabb); illetve az se világos még, hogy a KRESZ mihez fog kezdeni az emberek és városok felett röpködő járművekkel.