Visszatért a Huawei, nem készül feladásra

Másfél év kihagyás után jelentkezik Európában új mobiltelefonnal a Huawei. Az október 21-én Bécsben bemutatott készülék egy felső-középkategóriás mobil, a Huawei Nova 9 a megfizethető(bb) áron kínált teljesítményével hívná fel magára a vásárlók figyelmét. A Nova szériát öt éve indította el a gyártó, opcióként a fiatalabb korosztálynak egy erős és mindenben a csúcsteljesítményt kínáló zászlóshajókhoz közelítő telefonként. Mára globálisan kétszázmillió felhasználó zsebében lapul valamilyen Nova. Az öreg kontinensen eddig a P-széria és a Mate mobilok domináltak, ám az Egyesült Államok tiltólistája miatt ezek a csúcskészülékek az elmúlt két évben kihaltak a nyugati piacról. Helyüket átvenni érkezett a Nova.

A hardverre és az összeszerelés minőségére nem lehet panasz, a telefon mégis hátrányból indul a konkurensekhez képest, az amerikai embargó miatt ugyanis továbbra sem használhatja az 5G-t, és a Google keretrendszerét sem. Helyette itt még nem a HarmonyOS, hanem a nyílt forráskódú Android 11-re épülő EMUI 12-es felhasználói felület és a Huawei Mobile Services (HMS) dolgozik a felhasználó keze alá.

Ha valaki új telefont keres és nem kellenek neki előre telepítve a Google applikációi, vagy nem rest mókolni vele, hogy sajátkezűleg feltelepítse azokat, annak remek választás lehet a Nova 9. De mókolni sem feltétlenül muszáj, a böngészőn keresztül a webes verziója az összes Google-alkalmazásnak elérhető. A telefonon futó EMUI 12-es rendszer a kínai cégtől megszokott felhasználói felületet biztosítja, az alapértelmezett kereső a Google helyett a Huawei sajátja, a Petal, a HMS kínálta alkalmazásboltban, az AppGallery-ben pedig a legfontosabb appok szinte mindegyike megtalálható. A cég regionális elnöke, Derek Yu Bécsben elmondta, a Google Playben elérhető legnépszerűbb appok 90 százaléka már felkerült az AppGallery-be is, a szám pedig folyamatosan nő.

A Huawei hisz rendszerében, nem fogja feladni a mobil üzletágát

– jelentette ki Yu, hozzátéve, az európai piacon is egyre nagyobb bizalom övezi a céget, jelenleg 42 milliós felhasználói bázissal rendelkeznek, ami a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest kétmillióval több aktív felhasználót jelent. A legnagyobb sikere továbbra is a cég hordozható eszközeinek és viselhető kiegészítőinek van, de sikerült növekedést elérniük a hordozható számítógépek piacán is.

A Nova 9 így érthető, hogy kapcsolódik kicsit a pécés világhoz is. Bármilyen Windows alapú számítógéppel az EMUI 12 képes a HarmonyOS-hez hasonlóan vezeték nélkül csatlakozni, a telefonról lehet másolni, beilleszteni, vagy pedig a mobilra telepített appokat is használni.

Újdonság a rendszerben az is, hogy lehet már banki fizetésre is használni a HMS-es telefont a beépített NFC chippel, viszont egyelőre csak a Curve kártyákkal, hiába elérhető több magyar bank mobilos applikációja az AppGallery-ből, magyar bankkártyákkal fizetni még nincs lehetőség.

A tartalmakat egy 6,57 hüvelykes OLED kijelzőn jeleníti meg a készülék. A panel 120 Hz-es képfrissítésre képes, 1 milliárd szín megjelenítését tudja, lefedi a P3-as skálát, a felbontása FHD+, sarkai pedig úgy ívelnek lefelé, ahogy a hátlap felfelé. Bár a készülék nagy, nem érződik úgy, mintha egy tepsit tartanánk, mivel könnyű. A készülék műanyag háta matt borítást kapott, így nem is csúszkál az ember kezében. A világosabb, égbolt kék fantázianevet viselő verzió a Huawei telefonjain korábban már látott színjátszós hátlapot kapott, így a ráeső fény szögének függvényében a világoskék mellett lilás, sárgás és fehér színek is felfedezhetők a házon. Ha valakinek ez nem tetszene, az választhatja a konzervatívabb fekete verziót. A hátlapot a gyártó nevének felirata, illetve a Nova készülékcsalád logója töri csak meg. Utóbbi most nem foglalja el az egész hátlapot. A kamerák a bal felső sarokban találhatók egy ovális szigeten.

A képalkotó szenzorok a gyártó szerint a legjobbak között vannak, a fotós teljesítményben abszolút csúcstelefonok között számon tartott P-széria fejlesztéseit vették alapul a tervezéskor, mondta el Yu. A fő kamera egy 50 megapixeles egység (f/1.9, PDAF, RYYB szenzor, 1/1,56 hüvelykes mérettel), amit a Huawei képalkotó algoritmusa segít, hogy az elkészült képeken minél kevesebb legyen a digitális zaj és valós színeket adjon vissza akár gyenge fényviszonyok között is. Mellé egy 8 megapixeles (f/2.2, fix fókusz) ultraszéles látószögű kamerát és egy-egy 2 megapixeles (f/2.4) makró-, illetve mélységérzékelőt találunk. Utóbbi kettőt én egy telefotó kamerára cseréltem volna, de ha valaki szeret apró dolgokat fotózni négy centiméteren belüli távolságból, az valószínűleg vitatkozna velem a makrókamera létjogosultságát illetően.

Az előlapon egy 32 megapixeles (f/2.0) szelfikamera figyel fent, a kijelző közepén egy apró lyukban. Ezt is segíti a szoftveres mód, a cég azt ígéri, a legjobb éjszakai szelfik készíthetők vele. Fotózás mellett képes 2D-s arcfelismerésre is, így használható a telefon feloldásához is a kijelzőbe integrált optikai ujjlenyomat-leolvasó mellett. Videózni az előlapi és hátlapi képalkotókkal is lehet 4K-ban is, a gyártó pedig szoftveres megoldással tenné jobb minőségűvé az éjszakai mozgókép-felvételt. Fotóban már van gyakorlatuk ebben, a demók alapján a videók is jó minőségűek.

A hardver egy erős felső-középkategóriás mobilnak megfelelő, ám a Google szolgáltatások mellett az adatkapcsolat terén is nyögi az amerikai embargót a Nova 9. A Snapdragon 778G rendszerchip, mely a telefonban dolgozik ugyanis

hiába lenne képes 5G-s hálózatok kezelésére, a Huaweit tiltják a technológia használatától, így a Nova 9 a 4G hálózatokon ragad.

Rendszermemóriából 8, tárhelyből pedig 128 gigabájtnyi áll rendelkezésre, utóbbinak bővítésére nincsen lehetőség. A látott demókészülékek alapján a szoftver szalad a hardveren, csúcskészüléknek érződik a Nova 9. A gyártó csúcsmobiljait idézi a töltés sebessége is, akárcsak a nyáron bemutatott P50-es mobilok, az újonc is 66 wattot képes felvenni a gyári dobozban mellékelt fali adapterrel és kábellel. Ezzel a kettővel 38 perc alatt lehet nulláról telepumpálni az akkut (4300 mAh) energiával, a töltő mellett pedig még egy egyszerűbb tokot is talál majd a vásárló a telefon dobozában. Fülhallgatót keresni nem érdemes, az nincs a dobozban. Valamiért a telefonról lemaradt a 3,5 milliméteres audio csatlakozó is, csak az USB-C maradt.

Az eltűnt csatlakozóra megoldást jelenthet a FreeBuds Lipstick nevű fülhallgató. A FreeBuds 4 alapjaira építkező, nyitott dizájnt alkalmazó füles egyedi dizájnnal bír, a töltésre alkalmas hordozó tok pont olyan, mint egy rúzs, a fülesek pedig ennek megfelelően vörös színre lettek festve. A hangot egy-egy 14,6 milliméteres driver szolgáltatja, jelen van a cég által korábban nyitott fülhallgatókban már használt aktív zajszűrő technológia továbbfejlesztett változata. A megjelenés mellett egyedi újdonság viszont, hogy tizenhat előre programozott EQ módból lehet kiválasztani a fülünknek leginkább megfelelőt. A füles 22 órányi működést ígér a töltőtokban található akkumulátorral. Ám aki ilyenről álmodna, egyelőre várnia kell, a magyarországi forgalmazásról még nincs hír. Az EU más részein 249 eurós bevezető áron november környékén érkezik.

A fülhallgató mellett még egy továbbfejlesztett kiegészítőt, a rozsdamentes acél tokozással készült Watch 3 GT okosórát mutatott be a Huawei. Ez két méretben (42 és 46 mm) lesz elérhető, egy töltéssel a kisebb változat egy hétig, a nagyobb kettőig bírja. Száznál is több edzésmódot képesek naplózni, egész nap figyelik a véroxigén-szintet, és a cég szerint a TruSeen 5.0+ névre keresztelt szenzornak hála sokkal pontosabb adatokkal képesek szolgálni, mint konkurens kiegészítők. A két órához sincs egyelőre pontos ár és dátum a magyarországi bevezetés kapcsán, csupán annyit tudni, hogy 300-350 eurós nyitóárral érkeznek majd az öreg kontinensre az eszközök.

A Nova 9 azonban biztosan érkezik Magyarországra, talán a legnagyobb kérdés, ami maradt a telefon kapcsán már csak az, hogy mennyibe kerül? A Huawei október 21-től, azaz a bemutató napjától értékesíti az új telefont, és 189 990 forintot kér a készülékért, ami mellé november 11-ig ajándék FreeBuds 4 vagy 4i típusú vezeték nélküli fülhallgatót is adnak, attól függően, hogy viszonteladói partnertől vagy szolgáltatótól veszik-e a telefont.

A szoftver és az 5G hiánya mellett kissé az ár is mostoha kiinduló helyzetbe löki a konkurensekhez képest a Nova 9-et. A Samsung például az A52s 5G-s változatát kínálja valamivel olcsóbban, míg az egyelőre kevésbé ismert, de Európában egyre erősebben nyomuló kínai Realme a GT Master nevű készülékét úgy, hogy a csupasz hardveres specifikációk szinte tökéletesen megegyeznek a Nova 9-cel. De hasonló árkategória a Xiaomi 11T is. A Huawei versenyzője kamerában és töltési sebességben lép a többiek elé, ezzel szeretné megnyerni magának a nagyközönséget.

Huawei Nova 9 technikai specifikációk Méretek és súly: 168 × 74 × 7,7 milliméter

175 gramm Kijelző: 6,57 hüvelykes

2340 × 1080 (FHD+) felbontás

OLED

Adaptív 120 Hz-es képfrissítés, 300 Hz-es mintavételezési ráta

Kijelzőbe integrált ujjlenyomat-leolvasó Akkumulátor és töltés: 4300 mAh

66 wattos vezetékes gyorstöltés

Vezeték nélküli töltés nincs Rendszerchip: Snapdragon 778G (4G) Rendszermemória és tárhely: 8 GB RAM

128 GB nem bővíthető tárhely Kamerák: Hátlapi:

50 MP (f/1.9) széles

8 MP (f/2.2) ultraszéles

2 MP (f/2.4) makró

2 MP (f/2.4) mélységérzékelő



Előlapi:

32 MP(f/2.0) széles Operációs rendszer: Android 11-re épülő EMUI 12 (Google szolgáltatások nélkül, Huawei Mobile Service-szel és AppGallery-vel) Hivatalos magyar ajánlott fogyasztói ár: 189.990 forint

(Az Index a Huawei meghívására vett részt a Nova 9 bemutatóján. A cég állta az útiköltséget és a szállást, a cikk tartalmába azonban nem volt beleszólása.)