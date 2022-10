Nincs is annál idegesítőbb, amikor egy fontos pillanatot rögzítene telefonjával, a felvétel azonban félbeszakad, vagy rosszabb esetben el sem indul, hiszen megtelt a készülék tárhelye. Ilyenkor jön a kapkodás, néhány fotó vagy alkalmazás törlése, majd a hosszas bosszankodás, hogy lemaradtunk arról a bizonyos pillanatról. Ha mindez önnel is előfordult már, jó helyen jár, hiszen mutatunk néhány trükköt, mellyel egyes esetekben akár meglepő mennyiségű tárhelyet is felszabadíthat a telefonján.

Az iOS 16 megjelenéséről és a vele érkező újdonságokról korábban már egy hosszabb cikkben is írtunk, abban azonban nem tértünk ki arra az apró kis funkcióra, mely a Fotók alkalmazásba került. Ennek köszönhetően alig néhány kattintással törölheti duplikált vagy egymásra a megtévesztésig hasonló fotóit, illetve a videót, melyek teljesen feleslegesen foglalják a helyet iPhone-ján.

Ahhoz, hogy végre tudja hajtani a műveletet, elengedhetetlen, hogy a legfrissebb iOS-t futtassa. Ha ez megvan, nyissa meg a Fotók alkalmazást, majd görgessen le az Egyéb fülig. Itt koppintson a Kettőzött elemek menüpontra, majd nézze végig, hogy melyek a duplikált fotói és videói – ha vannak ilyenek. Alapesetben egyesével tudja a tartalmakat egyesíteni, ha azonban az összessel szeretné elvégezni a folyamatot, természetesen erre is van mód. Koppintson a Kijelölés, majd az Összes kijelölése gombokra, ezek után pedig a lent feltűnő Egyesítésre. Ekkor az iPhone egy megerősítő ablakban fel fogja ajánlani, hogy csak a pontosan megegyező, vagy az egyébként egyezőnek tűnő, de különböző metaadatokkal rendelkező képeket egyesítse, választásunk után pedig törli is a felesleges fotókat. Öt-hat, körülbelül 300 megabájtos videóval és 80-100 1-2 megabájtos fotóval számolva akár 2-3 gigabájt tárhelyet is felszabadíthat telefonján, mely bizonyos helyzetekben életmentő lehet.

Más lehetőségei is vannak

Szerencsére nem ez az egyetlen módja annak, hogy némi tárhelyet szabadítson fel telefonján, simán előfordulhat ugyanis, hogy nem talál duplikációkat. A felhasználók körében gyakori probléma még, hogy túl sok alkalmazást töltünk le, melyekről úgy hisszük, használni is fogjuk őket, a valóságban azonban félévente csak kétszer, vagy még annyiszor sem nyitjuk meg őket. Persze mivel fontosnak hisszük őket, ezért soha nem akarjuk majd letörölni azokat, hiszen

mi van akkor, ha egyszer majd újra szükség lesz rájuk?!

Segítünk: nem lesz, de a jó hír az, hogy az Apple-nek erre az esetre is van egy megoldása. Nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, azon belül pedig az iPhone tárhely menüpontra. Ha valóban kevés az elérhető szabad terület, telefonja már itt fel fogja ajánlani, hogy a nemrég használt appokat távolítsa el – mely szerencsétlen fogalmazás, az eltávolítás alatt a készülék ugyanis nem a teljes törlést érti. Ha erre a lehetőségre kattintunk, a telefon fel fogja szabadítani az app által foglalt tárhelyet, az alkalmazásban tárolt dokumentumaink és adataink, illetve az app ikonja azonban mind-mind sértetlenül a készüléken maradnak, így ha újból le szeretnénk tölteni az alkalmazást, elég csak rákoppintanunk.

Szintén jó lehetőség lehet még, ha engedélyezi a telefonja számára, hogy fotóit és videóit az iCloudban tárolja. A felhőalapú tárhelyből az Apple öt gigabájtot ad ingyen, de mindössze havi 299 forintért bármikor megtízszerezheti azt. A fotók iCloudban való tárolását szintén a Beállításokban engedélyezheti, nyissa meg az alkalmazást, majd görgessen lefelé addig, míg meg nem látja a Fotók menüpontot. Koppintson rá, az iCloud menüpont alatt pedig válassza ki az iPhone-tárhely optimalizálása opciót. Ekkor a készüléken található fotók és videók nagyfelbontású változata feltöltődik az iCloudba, míg a telefonon csak egy sokkal kevesebb tárhelyet foglaló, értelemszerűen kisebb felbontású változat marad elérhető.