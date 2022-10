Bizonyos dolgokban az Android még mindig mérföldekkel az iOS előtt jár

Mióta telefonokat használunk, azóta zajlik háború a különböző gyártók rajongótáborai között, egyik sem nőtt azonban akkorára, mint az operációs rendszerek nagy csatája, azaz a Google-féle Android és az Apple-féle iOS közötti összetűzés.

Bár megjelenéseik között kicsit több mint egy év van, mára az Android és az iOS is a legkiforrottabb, mobilokra szánt operációs rendszerek egyike lett. Mindkét rendszert készülékek milliói futtatja, arról pedig, hogy melyik a jobb választás, a mai napig vitafórumok ezrei foglalkoznak. Azt persze kerek perec soha nem lehet majd megmondani, hogy melyik egyértelműen a jobb választás – az egyéni preferenciák figyelembevételével azonban már sokkal könnyebb döntést hozni.

Az Androidnak és az iOS-nek is vannak erősségei és gyengeségei, amelyek egyesek számára meghatározók lehetnek. Ebben a cikkben azokat a tulajdonságokat gyűjtöttük össze, melyekben az Android jelenleg mérföldekkel az iOS előtt jár, ezzel is segítve a döntését, ha épp új mobil vásárlása előtt áll.

Végtelen testreszabási lehetőségek

Mivel az Android egy nyílt forráskódú platform, sokkal nagyobb szabadságot és testreszabási lehetőségeket kínál, mint az iOS. Szinte bármit testre szabhat az androidos készülékén, a kezdőképernyő megjelenésétől kezdve egészen addig, ahogyan interaktál telefonjával. Ha például megunja az Android kezdőképernyőjének kialakítását, testre szabhatja és megváltoztathatja az alkalmazások ikonjait, beleértve azok méretét, formáját és színét. Szintén lehetősége van letölteni harmadik féltől származó úgynevezett Launchereket, azaz Indítóprogramokat vagy alkalmazástémákat, hogy a betűtípusig minden részletet testre szabhasson – pontosan úgy, ahogyan azt elképzelte.

Van egy kedvenc dala, amit szeretne csengőhangként használni? Ez sem probléma, az iOS-szel ellentétben Androidon ugyanis ingyen és bérmentve bármilyen dalt beállíthat csengőhangnak.

Érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években az Apple meglehetősen nagy előrelépéseket tett a kezelőfelület testreszabási lehetőségeinek sokszínűbbé tevése felé, a valóságban azonban még mindig sehol sem állnak ahhoz képest, amit az Android kínál.

Szintén idesorolható az a tény is, hogy az Androidot futtató készülékekre szinte bárhonnan letölthetünk alkalmazásokat, nem vagyunk a Google Play Áruház kínálatára korlátozva, ez azonban egyszerre áldás és átok. A különböző, harmadik féltől származó alkalmazásboltok ugyanis sok esetben vírusokkal és kémszoftverekkel vannak fűszerezve, melyekkel pillanatok alatt tönkreteheti a telefonját, ha nem elég óvatos. Mint azt már korábban is javasoltuk, ugyan a lehetőség adott, a legbölcsebb döntés továbbra is kizárólag a hivatalos és folyamatosan ellenőrzött Google Play-ből beszerezni a különböző játékokat és appokat.

Okosabb személyi asszisztens

Bár sokak számára elhanyagolható tényező, ahogy haladunk előre az időben, egyre nagyobb teret nyernek az úgynevezett személyi asszisztensek. Míg az androidos felületeken egyszerűen a Google Asszisztensen keresztül mesterséges intelligenciával beszélgethetünk, addig iOS-en Siri vár arra, hogy különböző kérésekkel és kérdésekkel bombázzuk őt.

Bár Siri már 2011-ben, az iPhone 4S megjelenésével debütált, a 2016-ban élesített Google Asszisztens szinte minden téren lekörözi őt, köszönhetően annak, hogy a keresőóriás elképesztő mennyiségű időt és energiát fektetett a fejlesztésébe. Egy brit YouTuber, bizonyos Arun Maini nemrégiben egy összefogó tesztet készített, amelyben az Apple Sirijét, a Google Asszisztensét, a Samsung Bixbyjét és az Amazon Alexáját eresztette egymásnak úgy, hogy mind a négy személyi asszisztensnek ugyanazt a 65 kérdést tette fel különböző témakörökben.

A sor végén Alexa végzett: a 65 kérés/kérdés közül csupán 30-ra tudott helyesen válaszolni. Őt követte Bixby, aki 42 pontot tudott összegyűjteni. A második helyen Siri végzett 43 ponttal, csupán egyetleneggyel megelőzve a Samsung asszisztensét – míg az első helyen a Google Asszisztens végzett 52 ponttal.

Tárhelybővítési lehetőség

Okostelefonja egy ritka sokszínű eszköz, amelyet telefonálás mellett fotók és videók készítésére, zenelejátszásra, játszásra és filmnézésére is használhat – ezek a tevékenységek azonban meglehetősen nagy tárhelyigénnyel járnak, főleg, ha egyszerre szeretné mindegyiket csinálni.

Bár a legcélszerűbb már egy eleve nagy tárhellyel rendelkező mobilt választani, az androidos készülékek nagy százalékánál az utólagos bővítésre is lehetőség van, méghozzá egy filléres microSD-kártya segítségével. A kártyát elég csak a mobilba helyezni, és élvezni a plusz tárhelyet, amiről csak álmodhatnak az iPhone-t használók, ezekben a készülékekben ilyesmi bővítésre ugyanis nincs lehetőség.

Az egyetlen módja annak, hogy egy iPhone-tulaj a készülék megvásárlása után több tárhelyhez jusson, az, ha előfizet az Apple iCloud+ nevezetű szolgáltatására, amelyen keresztül havi 299 forintos havidíjért cserébe 50 GB, 899 forintért cserébe pedig 200 GB felhőalapú tárhelyet kap. Persze néha még ennek ellenére is előfordulhat, hogy helyszűkében marad. Az alábbi cikkünkben azonban több praktikát is talál, melyekkel kicsit szellősebbé teheti mobilját.

Ezzel pedig végére is értünk az összefoglalónak, amelyet egyébként még számtalan pontra kibővíthetnénk, a legérdemlegesebbnek azonban ezeket véltük. Következő cikkünkben azt nézzük meg, melyek az iOS előnyei az Androiddal szemben, hiszen természetesen abból is van néhány.