Nem biztos, hogy örülni fog az Android 14 újításának

A Google Playre vonatkozó irányelvek már évek óta elvárják az Android-fejlesztőktől az alkalmazások folyamatosan frissítését, hogy az appok a platform legújabb funkcióit és biztonsági intézkedéseit használhassák. A Google éppen januárban adta ki új irányelveit, mely szerint alkalmazásboltjába a jövőben már nem lehet bármilyen alkalmazást feltölteni: annak minimum az Android 12-es rendszert kell támogatnia.

Eddig ezek a minimális, API-szintű követelmények csak a Google Play-be szánt alkalmazásokra vonatkoztak, ami azt jelentette, hogy amennyiben egy fejlesztő egy régebbi verzióra szeretett volna alkalmazást fejleszteni, ezt minden további nélkül megtehette, és egyszerűen megkérhette felhasználóit, hogy manuálisan töltsék le az APK-fájlt.

Hasonlóképpen, ha egy Android-alkalmazást nem frissítettek az irányelvek változása óta, a Play Áruház ettől függetlenül továbbra is elérhetővé tette az alkalmazást azoknak, akik már egyszer telepítették azt – ez azonban a jövőben már nem így lesz, sőt mi több, a Google több területen is bekeményített.

Egy nemrégiben közzétett kódmódosítás szerint ugyanis az Android 14 szigorítja az API-követelményeket, ezzel egy időben teljesen megakadályozva azt, hogy elavult alkalmazásokat telepíthessünk a rendszerre – függetlenül attól, hogy azt a Google Play-en vagy egy tetszőleges böngészőn, esetleg adathordozón keresztül szeretnénk elvégezni. Jó hír, hogy kezdetben a Google csak a valóban rendkívül elavult – azaz az Android 6.0 Marshmallow vagy csak régebbi rendszereket támogató – alkalmazásokat helyezi tiltólistára,

a jövőben azonban folyamatosan emelnék a minimum-rendszerkövetelményeket.

Ennek ellenére benne van a pakliban, hogy a fejlesztés bevezetése az egyéni gyártókon fog múlni, hiszen ők mindig testre szabják készülékeiken az aktuális Android-verziót – ezért is érkezik meg mindig késve a frissítés. Mindenesetre egy biztos: a Google saját mobiljain, azaz a Pixeleken biztosan bevezetik a korlátozást az Android 14-gyel – írja a 9to5 Google.

Biztonságosabbá tennék a rendszert

Az új korlátozás bevezetése mögött természetesen az áll, hogy a Google szeretné egy fokkal biztonságosabb platformmá tenni az Androidot. Míg az Apple-féle iOS például egy zárt rendszer, így vírusok sem nagyon készíthetők rá, azzal szemben az Android teljesen nyílt alapokra épült. Többek között ennek köszönhető az, hogy jóformán az összes okostelefon-gyártó készülékén ez a rendszer fut – az Android legnagyobb előnye azonban egyben a legnagyobb gyengesége is.

Éppen ezért a keresőóriás most az elavult alkalmazások blokkolásával kívánja megfékezni a rosszindulatú alkalmazások terjedését Androidon, a korábbi példák ugyanis azt mutatják, hogy ez az egyik legelterjedtebb gyakorlat a virtuális vírusok terjesztésére. Ennek oka – mint azt a változtatásért felelős fejlesztő is megjegyezte – egyszerűen az, hogy egyes rosszindulatú alkalmazások szándékosan az Android régebbi verzióit célozzák meg, hogy megkerüljenek bizonyos, csak az újabb alkalmazásokon érvényesített védelmi pontokat.

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a Google rendszere nem hagy fel nyíltságával, így továbbra is teljesen testre szabható marad – ennek következtében pedig ha mindenképp egy elavult vagy régi alkalmazást akarunk majd telepíteni, arra is lehetőségünk lesz, méghozzá a parancssoron keresztül. A fejlesztők azonban abban reménykednek, hogy ezek a pluszlépések elegendők lesznek ahhoz, hogy az átlagfelhasználókat eltántorítsák a rosszindulatú appok telepítésétől.

De mikor jelenhet meg?

Ha az Android 13 életútját vesszük figyelembe, az Android 14 első verziója közelebb lehet, mint azt hinné – a jelenleg aktuális rendszer első fejlesztői verzióit ugyanis 2022 februárjában adta ki a Google, nagy valószínűséggel pedig ez a sors fog az Android 14-re is várni. Ennek függvényében az első béta-változatok, melyek már az átlagfelhasználók számára is elérhetők, valamikor április környékén futhatnak be, a végleges, teljesen elkészült szoftververziót pedig augusztus vagy szeptember környékén küldhetik ki a készülékekre.

Azt, hogy mely telefonok fogják támogatni az új rendszert, egyelőre szinte lehetetlen megmondani, köszönhetően a gyártók egyre nagyobb elkötelezettségének, azonban akár még a 2-3 évvel ezelőtt megjelent mobilokra is befuthat az új rendszer. A Made by Google mobilokkal persze más a helyzet, a keresőóriás már egyértelművé is tette, mely készülékekre lehet majd letölteni az Android 14-et. Ezek a következők: Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro.