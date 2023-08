Ekkor jelenhet meg az iPhone 15

Aki kicsit is otthon van az Apple bejelentéseinek háza táján, annak minden bizonnyal nem lesz újdonság, hogy a cupertinói vállalat valamikor szeptemberben fogja leleplezni a legújabb iPhone-okat, az elmúlt években ez ugyanis mindig így történt. Leszámítva persze 2020-at, akkor ugyanis – ahogy minden mást – a techipart is a feje tetejére állította a koronavírus-járvány, amelynek következtében az Apple-nek is halasztania kellett az iPhone 12-es mobilok bemutatóját.

Abban az évben a cég szeptemberben csak az Apple Watch Series 6-ot és az újratervezett iPad Airt mutatta be – az iPhone 12-es mobilok októberben, míg az M1-es chippel szerelt Macek novemberben debütáltak, idén azonban semmi ilyenre nem kell gondolni.

Marc Gurman, a Bloomberg újságírója és az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő információi szerint az óriásvállalat idén szeptember 12-én vagy 13-án tarthatja meg nagyszabású bemutatóját. Ennek függvényében a készülékek szeptember 15-től válnának előrendelhetővé, míg a boltok polcaira szeptember 22-én kerülnének fel.

Nem vehetnek ki szabadnapot

Gurman mindezt az alapján feltételezi, hogy az Apple viszonteladói közé tartozó partnerek közül több is megtiltotta munkavállalóinak, hogy szeptember 13-ra szabadnapot vegyenek ki. Mint ismeretes, az Apple mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információ kerüljön ki a még be nem jelentett készülékeikről, így a marketinganyagokat sem küldik ki előzetesen – azokat csak a hivatalos bemutató után kapják meg a szolgáltatók, akiknek azonnal cselekedniük kell, írja a 9to5 Mac.

Ennek köszönhető az, hogy Gurman információ szerint több vállalat sem engedi szabadságra szeptember 13-án alkalmazottjait.

Mint arról már az Index is hírt adott, az iPhone 15-ös mobilcsalád egy meglehetősen nagy frissítésnek ígérkezik: az alapmodellek 48 megapixeles kamerát és Dynamic Islandet kaphatnak, míg a Pro és Pro max készülékeket teljesen újratervezi az Apple. A korábbi nemesacél keretet titán váltja, a némítógomb helyére műveletgomb kerül, a kijelzőt körülölelő keret pedig minden korábbinál vékonyabb lesz.

Ezek mellett a Pro Max modellben egy új, periszkópos telefotó kamera is debütálhat majd, és természetesen arról sem érdemes megfeledkezni, hogy az Európai Unió tavaly elfogadott szabályozásának köszönhetően idén már mind a négy új iPhone USB-C-csatlakozóval fog érkezni a korábbi Lightninggal ellentétben. Az elmúlt hetekben az új készülékek színéről is szivárogtak ki információk, melyekről ide kattintva olvashat, de a mobilok áráról is értekeztünk már – az ezzel kapcsolatos írásunkat alább találja.

Duplázhat az Apple

A megjelenéshez közeledve a készülékek tárhelyével kapcsolatban is egyre több pletykát olvasni. A legtöbb szerint az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus továbbra is 128, 256, valamint 512 gigabyte-os változatban lesz elérhető – a Pro modelleknél azonban frissítés várható. A legfrissebb információk szerint az Apple megduplázza mind a három jelenleg elérhető tárhelyopciót, így az iPhone 15 Pro és az iPhone 15 Pro Max alaptárhelye 256 gigabyte-ra nőne.

Felár ellenében természetesen ezen mobilok esetében is lehet majd több hellyel szerelt készüléket vásárolni, a további opciók között 512 gigabyte-os, illetve 1 és 2 terabyte-os variációk szerepelhetnek. Utóbbi egy teljesen új kategória lenne, az Apple ugyanis még soha nem kínált ekkora beépített tárhelyet egyik iPhone mellé sem – hamarosan kiderül, hogy ez változni fog-e.