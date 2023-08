Bitang erős lehet az iPhone 15

Az elmúlt hetekben számos információ kiderült már az Apple következő nagy dobásáról, az iPhone 15-ös mobilcsaládról: megtudtuk például, hogy valószínűleg mind a négy készülék megkapja a tavaly bemutatott Dynamic Islandet, ahogy azt is, hogy a készülékek az EU ugyancsak tavaly elfogadott szabályozása miatt már mind USB-C-vel lesznek szerelve a korábbi Lighting helyett.

Szintén kiszivárgott, hogy a Pro modellek esetében a nemesacél házat titán váltja, a kijelzőt körülölelő keret pedig a pletykák szerint olyan vékony lesz, hogy az világrekordot fog dönteni. Kamerák tekintetében is lesz fejlődés – a Pro Max például az androidos vetélytársakhoz hasonlóan végre periszkópos telefotó kamerát kap, aminek köszönhetően hatszoros optikai zoomolásra lesz képes, de a szenzorok tekintetében is újít majd az Apple.

Jóformán mostanra csak az maradt ködös, hogy az új készülékeknek milyen lesz a teljesítményük, a napokban azonban már ezzel kapcsolatban is jelentek meg egészen hihető információk – így talán idén először megeshet, hogy semmi meglepetést nem fog tudni mutatni az Apple.

Saját maguk ellenfelei

Az új információk egy Unknownz21 nevezetű szivárogtatótól származnak, aki Twitter-oldalán már számos alkalommal tett közé idő előtt olyan információkat, melyek később valósággá váltak – megbízhatósága azonban természetesen nem 100 százalékos, így állításait mindig érdemes egy csipet sóval kezelni. A szivárogtató szerint hiába pletykálták már az iPhone 14-es mobilok esetében is azt, hogy a készülékek a korábbi hat helyett már nyolc gigabyte memóriával érkeznek, ez még az iPhone 15-ök tekintetében sem fog bekövetkezni, ebből a szempontból nem újít az Apple,

az A17 Bionic chip azonban az elmúlt évek egyik legnagyobb előrelépése lehet.

Unknownz21 szerint az új lapkák legnagyobb újdonsága az lesz, hogy már a TSMC 3 nanométeres eljárásával készülnek majd, és ennek köszönhetően csökken a chip energiaigénye és nő a teljesítménye. Ezek mellett a magok számához is hozzányúl az almás cég – a processzor 2+4-es felosztása marad változatlan, az órajelet azonban 3,7 gigahertzre emelik, míg a grafikus egység a korábbi ötről hatmagosra nő.

Ennek köszönhetően az A16 Bionic chiphez viszonyítva 20-30 százalékos lehet az előrelépés a teljesítmény tekintetében, és ezzel az Apple megint csak magával fog versenyezni, a csúcskategóriás androidos mobilokba kerülő Snapdragon 8 Gen 2-es chipek ugyanis körülbelül az A15 Bionic erejével vetekszenek.

Már nem kell sokat várni

Ahogy arról már korábban az Index is beszámolt, az Apple előreláthatólag szeptember első felében tarthatja meg idein második termékdömpingjét – a hivatalos meghívók kiküldéséig azonban semmi sem biztos. Az esemény sztárja előreláthatólag az iPhone 15-ös termékcsalád lesz, de szinte biztosra vehető, hogy be fog futni az Apple Watchok következő generációja is, a Series 9, de második generációs Apple Watch Ultrával is lehet majd számolni.

Azt, hogy ezeken felül milyen termékeket leplez le az almás cég, egyelőre nem tudni, az Unkownz21-hez hasonló szivárogtatóktól az elmúlt hetekben lehetett még második generációs Airtagről, új iPad Airről és iPad Próról, valamint M3-as chippel szerelt Mac miniről is olvasni – ezek debütálását azonban nem tartjuk valószínűnek a szeptemberi eseményen.