Az elmúlt évek legjobban összerakott mobilja lett az iPhone 15

Ahogy azt már a korábbi évek tapasztalatai alapján sejteni lehetett, az Apple idén is négy új telefont mutatott be szeptemberi eseményén: itt leplezték le az iPhone 15-öt, az iPhone 15 Plust, valamint a Pro modelleket, az iPhone 15 Prót és az iPhone 15 Pro Maxot. Utóbbiakról már részletesen beszámoltunk egy tesztcikkben, most azonban az alapmodelleken van sor, azok ugyanis első, de még második pillantásra is az idei felhozatal „legmegérősebb” készülékeinek tűnnek.

A bejelentést megelőző hetekben számos információ kiszivárgott a készülékekkel kapcsolatban, jóformán mindent tudni lehetett róluk – az egyetlen kételyt csak az szülte, hogy az Apple tényleg meglépi-e ezeket. Mint ismeretes, az iPhone 13 és az iPhone 14 között rendkívül csekély mennyiségű újítást eszközölt a vállalat, a készülékeket egy laikus meg sem tudta különböztetni egymástól – idén azonban fordult a kocka.

Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus kvázi egy kicsit lebutított iPhone 14 Pro lett, ami a lehető legjobb dolog, ami az alapmodellekkel történhetett – de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük sorjában, mit kínálnak az új mobilok.

A Pro modellekhez hasonlóan az iPhone 15 is fehér dobozban érkezik, aminek előlapján a készülék méretarányos mását láthatjuk, az oldalakon a telefon színével megegyező Apple logóval és iPhone felirattal. Nálunk az egyszerűen csak sárgának titulált variáns járt, de kékben, feketében, zöldben és rózsaszínben is beszerezhetjük a modellt. Az idei év slágere egyébként éppen az utóbbi lett, összességében pedig mindegyik színről elmondható – a fekete kivételével –, hogy azok nagyon visszafogottak, a sárga és kék készülékek hátlapja például több esetben is fehérnek hathat, az alumíniumkeret azonban már jobban szaturált.

És ha már a külsőnél tartunk: a formaterven ezen mobilok esetében is változtatott a vállalat, az iPhone 15-ös fogása sokkal jobb lett a lekerekített alumíniumkeretnek köszönhetően. A hátlap ezúttal már matt, így az ujjlenyomatok egyáltalán nem látszanak meg rajta, a Lightningot pedig természetesen itt is USB-C váltotta, bár a Pro modellekkel ellentétben csak USB 2-es sebességre képes a port. A kijelző mérete maradt 6,1, illetve 6,7 hüvelyk, így ilyen téren nem történt változás – az Apple azonban a megfizethetőbb kategóriába is elhozta a Dynamic Islandet; így lett az iPhone 15-ből egy iPhone 14 Pro „lite”.

Újabb turista a Dinamikus Szigeteken

Arról, hogy a Dynamic Island pontosan micsoda, és hogyan viselkedik, a tavalyi iPhone 14 Próról készült tesztünkben már részletesen beszámoltunk – az elmúlt egy évben semmi változás nem történt a felülettel kapcsolatban, köszönhetően annak, hogy azt leginkább az alkalmazásfejlesztők tudják kihasználni, bár az iOS bizonyos elemeit, például a Sirit, maga az Apple is odaköltöztethetné.

Ezt leszámítva a kijelző nagyjából megegyezik azzal, amit az iPhone 13-ban és 14-ben is találunk. A 1179 x 2556 képpontos Super Retina XDR panelt továbbra is Ceramic Shield üveg védi, ami az Apple szerint a legerősebb, ami okostelefonon található. A másodpercenkénti maximális képfrissítések száma ezúttal is 60 hertzre van korlátozva – ami kezd egy kicsit kellemetlenné válni, a konkurenciánál ugyanis már a 100 ezer forintos mobilok is 120 hertzes panelt kapnak –, az Apple azonban mindig is a maga útján haladt.

Jó hír viszont, hogy a kijelző világosabb lett, kültéri fényben a maximális fehérfényerő már elérheti a 2000 nitet is, így még a legvakítóbb nyári napsütésben is tökéletesen láthatunk mindent. A kijelző egyetlen negatívuma tehát az, hogy csak 60 hertzes, az iOS tükörsima animációinak köszönhetően ez azonban egyáltalán nem visszás – az iPhone 15-é az egyik legszebb és legszínhűbb kijelző jelenleg a piacon, aminek riválisai csak a nagytesók, azaz a Pro modellek lehetnek.

48 lett, maradhat?

A készülék belsejében az az A16 Bionic chip kapott helyet, ami a tavalyi csúcsmodellekben, az iPhone 14 Próban és iPhone 14 Pro Maxban is lapul, így a teljesítményre egyáltalán nem lehet panasz, az iPhone 15 pontosan ugyanazt a szintet hozza. A Dynamic Island és az A16 chip mellett azonban a mobil megörökölt egy harmadik dolgot is a tavalyi Pro modelltől: a 48 megapixeles főkamerát.

Ennek értelmében az iPhone 15 egy 48 megapixeles (f/1.6, 26 mm, 1.0 µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) nagy látószögű és egy 12 megapixeles (f/2.4, 13 mm, 120˚) ultranagy látószögű egységgel rendelkezik. A készülék alapesetben 12 és 24 megapixeles képeket készít a pixelek egyesítésével, ha azonban a beállításokon belül azt külön engedélyezzük, a HEIF Max formátum segítségével már 48 megapixeles fotókat is lőhetünk – a ProRAW formátum azonban továbbra is csak a Pro modellek kiváltsága, ahogy a ProRES is.

Annak köszönhetően, hogy a főkamera már 48 megapixeles, az iPhone 15-öt az Apple egy harmadik kamerával is felvértezte, az úgynevezett szenzorzoomnak köszönhetően ugyanis már kétszeres közelítésű fotókat is lőhetünk a telefonnal, amelyek minősége közel vagy teljesen azonos azzal, mintha egy valódi, kétszeres optikai zoommal ellátott kamerával készítette volna azokat. A technológia egyébként ugyancsak az iPhone 14 Próban debütált, egy év alatt pedig még tovább tökéletesítette azt az Apple.

Az iPhone 15 Próhoz hasonlóan az alapmodellek is minden korábbinál pontosabb és részletgazdagabb portréképeket készítenek,

és gyengébb fényviszonyok mellett is jobban szuperál a mobil az iPhone 14-hez hasonlítva. Videózás tekintetében sem maradt el az előrelépés, a gyorsabb Neural Engine-nek köszönhetően javult a Cinematic Mode, a 48 megapixeles főkamerának köszönhetően pedig itt is elérhetővé vált a kétszeres digitális, de optikai minőségű közelítés.

Most akkor melyiket válasszam?

Amennyiben idén félmillió forint alatt szeretne olyan iPhone-t vásárolni, ami még 3-4 évig biztosan stabilan és megbízhatóan fog működni, két választása lehet: az iPhone 15 és az iPhone 14 Pro, amit az Apple ugyan már nem gyárt, viszonteladóknál azonban még elcsípheti. Előbbit 400 ezer forinttól, míg utóbbit 470 ezer környékén kínálják a különböző üzletek, a tavalyi Pro modell tehát drágább, cserébe többet is tud – nézzük, melyek ezek.

Kamerák tekintetében a Pro rendelkezik egy háromszoros optikai zoomolásra képes harmadik lencsével, kijelzője pedig megkapta a ProMotion – a képfrissítés adaptívan váltakozik 1 és 120 hertz között – és a mindig ébren technológiát is. A készülékház alumínium helyett nemesacél, tehát fényesebb és strapabíróbb, cserében nehezebb is. Az iPhone 15 ezekkel szemben már USB-C csatlakozóval rendelkezik, míg a 14 Prót még Lightninggal szerelte az Apple. Teljesítmény tekintetében a mobilok azonosak, ugyanis mind a kettőben ugyanaz az A16 Bionic chip ketyeg, amit tavaly mutatott be a vállalat, és még a memória mennyisége is egyező, hat gigabyte található a telefonokban.

Üzemidő tekintetében az iPhone 15 jeleskedik, köszönhetően annak, hogy akkumulátorának nagyobb a kapacitása, és az olyan extrák, mint a ProMotion vagy éppen a mindig ébren kijelző, nem merítik a telepet folyamatosan. A döntés tehát az ön kezében van, rosszul viszont nem nagyon tud dönteni – mindkét készülék, az iPhone 15 és az iPhone 14 Pro is remek telefonok lettek, a 70 ezres felár azonban belátásunk szerint már pont akkora összeg, ami miatt az idei aktuális modellt tartjuk egy hajszálnyival jobb választásnak.