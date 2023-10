Hajlik, mint egy kígyó a Motorola új telefonja

A legtöbb ember manapság már folyamatosan magánál hordja a telefonját, de vajon hajlandó lenne azt a csuklóján is viselni? A Motorola szerint lenne erre igény, legújabb koncepciótelefonjuk ugyanis pontosan erre képes: akárcsak egy kígyó, rátekeredik a felhasználó csuklójára vagy karjára.

A Motorola a héten megrendezett Lenovo Tech World keretein belül mutatta be az új készüléket, ami szinte azonnal letarolta az internetet – ehhez hasonlót ugyanis nem mindennap látni. A vállalat beszámolója szerint a telefon egy „adaptív kijelzős koncepció”, amely „a felhasználók igényeitől függően különböző formákba hajlítható és alakítható”.

Lapos állapotban a telefon 6,9 hüvelykes képernyőjén „teljes Android-élmény fut”. Önállóan álló helyzetbe összehajtva a telefon „a teljes Android egy kompaktabb formáját” futtatja egy 4,6 hüvelykes kijelzőn. Emellett azonban természetesen a csuklóra is felcsapható, mint egy (nagyon nagy) óra vagy karperec.

Ez lesz a jövő?

Az persze, hogy tényleg ez lesz-e a jövő, egyelőre hatalmas kérdőjel – a készülék ugyanis érdekesnek néz ki, ez azonban több kérdést is felvet. Például azt, hogy mennyire előnyös egy olyan telefont tervezni, aminek viselése nem kényelmes; a mai sztenderdek alapján legalább 200 grammos súllyal kell rendelkeznie a mobilnak, ami rövid időn belül megterhelő lehet a csukló számára.

Ugyancsak kérdéses, hogy hány hajlítást bír ki majd a készülék, erről ugyanis nem beszélt a Motorola a bemutató során.

Ha ez nem lett volna elég, a mobillal kapcsolatban az sem tiszta, hogy egyáltalán hogyan lehetne majd tokot tenni rá a megfelelő védelem érdekében – ezekre a kérdésekre azonban egy koncepciótelefon nem fog tudni választ adni. Érdekesség, hogy a Lenovo (amely a Motorola tulajdonosa) a 2016-os Tech Worldön már bemutatott egy koncepciómobilt, ami ugyancsak a csukló köré tudott hajlani. Szintén abban az évben a Moxi Group nevű kínai startup is azt mondta, hogy egy olyan telefonon dolgozik, amely teljesen körbehurkolja a csuklónkat, mint egy karkötő – a mai napig azonban egyik telefon sem került piacra.

Más gyártók sem unatkoznak

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Huawei például egy olyan új típusú, összehajtható telefonon dolgozik, amelynek kialakítása nem szimmetrikus. A telefon két oldalának eltérő magassága annak köszönhető, hogy a készülék kamerája kihajtott állapotban közvetlenül a telefon bal oldalának kijelzője fölött helyezkedik el – az alapesetben közvetlenül a felhasználó felé néz, azaz szelfikameraként használható. Amennyiben azonban összecsukjuk a telefont, a kamera már hátrafelé fog nézni, így hétköznapi képkészítésre is használhatjuk.

Ezzel ellentétben az Oukitel legújabb dobása a hagyományos telefonok kinézetére épít, azt leszámítva, hogy szinte elpusztíthatatlan. A készülék IP68-as por- és vízállósági, valamint IP69K és MIL-STD-810H katonai minősítéssel is rendelkezik, ha pedig ez nem lett volna elég, olyan akkumulátort kapott, amivel akár három napig is képes üzemelni. Az Oukitel WP30 Pro belsejében egy 11 ezer milliamperórás telep rejtőzik, ami két és félszer akkora, mint ami az iPHone 15 Pro Maxban található, de a telefon még a legizmosabb androidos vetélytársak akkumulátorkapacitására is szinte rádupláz.

Jó hír, hogy utóbbi szinte biztosan piacra kerül, a Huawei és a Motorola készülékei azonban még nagyon ingoványos talajon állnak, ezek megjelenéséről egyelőre semmi konkrétat nem tudni.