Eddig nem látott koncepciót szabadalmaztatott a Huawei

Az összecsukható mobilok mára már teljesen hétköznapi koncepcióvá váltak, a legnagyobb mobilgyártók – az Apple kivételével – szinte már mind piacra dobták saját megoldásukat, amelyek javarészt ugyanúgy néznek ki.

Ha szétnézünk a piacon, háromféle megoldással találkozhatunk: a legnépszerűbb a Samsung Galaxy Z Fold-féle kialakítás, ahol két kijelzőt kapunk. Egy hétköznapit, ami a telefon előlapját foglalja el, és egy nagyobbat, ami a készülék belsejében található. Ezt követi a Galaxy Z Flip-féle formaterv, ami a 2000-es évek felnyithatós telefonjait idézi. Itt a fő kijelző már eleve az, ami hajlik, ennek köszönhetően összecsukott állapotban sokkal kisebb a telefon fizikai mérete a hagyományos mobilokhoz képest.

Végül a Huawei Mate Xs 2-höz és a 2023-as IFA-n leleplezett Honor Magic V Purse-höz hasonló telefonokkal is találkozhatunk. Ezeknek a mobiloknak a különlegessége, hogy azok nem szendvicsként csukódnak össze, mivel csak egy nagy kijelzővel rendelkeznek, ami alapesetben a készülék hátuljára simul. Tabletté alakítani őket egy gomb megnyomásával tudjuk, amelynek köszönhetően a hátlapra simult kijelző hirtelen kihajthatóvá válik. Ha ezek működését nehezen tudja elképezelni, nem kell aggódnia, ide kattintva elolvashatja a készülékről készült tesztünket, amiben részletesen beszámolunk a mechanikáról.

Bár megjelenésük különbözik, az eddig piacra dobott hajlítható mobilokban mindig közös tényező volt, hogy azokat úgy tervezték, hogy kialakításuk szimmetrikus legyen – a Huawei azonban most olyan szabadalmakat védetett le, amelyek teljesen szembemennek ezekkel az irányelvekkel.

A kínai vállalat egy olyan új típusú, összehajtható telefonon dolgozik, amelynek kialakítása nem szimmetrikus. Az ezzel kapcsolatos információk egy Jerrold tech felhasználónevű bloggertől származnak, aki elsőként a Weibón osztotta meg az új összecsukható telefon néhány szabadalmaztatott tervét. A képeken a Huawei egyedi tervezésű mobilja látható, amelynek bal oldala magasabb, mint a jobb.

Multifunkcionális kamera

Az eltérő magasság annak köszönhető, hogy a készülék kamerája kihajtott állapotban közvetlenül a telefon bal oldalának kijelzője fölött helyezkedik el – az alapesetben közvetlenül a felhasználó felé néz, azaz szelfikameraként használható. Amennyiben azonban összecsukjuk a telefont, a kamera már hátrafelé fog nézni, így hétköznapi képkészítésre is használhatjuk, írja a GizmoChina.

Fotó: GizmoChina / Weibo

Mindez nem csak azért praktikus, mert így rendkívül magas minőségű szelfiket készíthetünk, hanem azért is, mert a kameramodul „kiemelésével” a Huawei

képes lenne növelni a kijelző méretén, valamint azt nem csúnyítanák el kamerakivágások.

A szabadalmaztatott kialakításból az is kiderül, hogy az egyik kamera egy Time-of-Flight (ToF) lencse, ami azt jelenti, hogy a különleges kamerasziget háromdimenziós arcfelismerésre is használható lenne.

Az aszimmetrikus kialakítás persze több kérdést is felvet. Például azt, hogy nem lesz-e tőle sokkal sérülékenyebb a mobil, ami már eleve nagy problémát jelent a hajlítható kijelzővel szerelt mobiloknál, vagy azt, hogy a valóságban annak megjelenése tényleg kecsegtető lesz-e a felhasználók számára, vagy azok inkább csak valamiféle torzként fognak a készülékre tekinteni.

Lehet, hogy meg sem jelenik

Egy biztos: arról, hogy a készülék mikor jelenhet meg, vagy hogy egyáltalán megjelenik-e, semmit sem tudni, maga a blogger sem tudott ezzel kapcsolatban információval szolgálni. Abból kiindulva azonban, hogy egyelőre csak szabadalmakat láttunk, nem lennénk meglepődve, ha évekig nem hallanánk semmit sem a készülékről, ez ugyanis még nagyon kezdeti fázis – még az is megeshet, hogy időközben az Apple is leleplezi első hajlítható kijelzővel szerelt készülékét, ami nem is biztos, hogy egy iPhone lesz; sokkal inkább egy iPad.

Legközelebb a kínai OnePlus fogja bemutatni új, hajlítható kijelzővel szerelt telefonját, amely az Open nevet fogja kapni – ha hihetünk a szivárogtatásoknak és a vállalat által kiküldött sokat sejtető promóciós anyagoknak, a mobilt még a héten leleplezhetik, így tűkön ülve várjuk, mivel rukkol elő a kiemelkedő ár-érték arányú készülékei miatt híressé vált gyártó.