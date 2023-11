Van, amikor jobb ötlet használt telefont venni

Az ünnepi időszakhoz – és persze a fekete péntekhez – közeledve egyre több embernek fordul meg a fejében, hogy egy új telefonnal, tablettel, esetleg okosórával lepje meg szerettét, vagy esetleg saját magát; a legújabb készülékek ára azonban az egekben van. Mint arról korábban az Index is beszámolt, egy új iPhone 15-öt például 400 ezer forinttól lehet beszerezni, de ha Pro modellre vágyik, már félmilliós kezdőárra kell számítania, ami valljuk be, tetemes mennyiségű pénz, főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben.

De mit tehet az, aki ezek ellenére is új telefont szeretne magának? – adódhat a kérdés. Nos, az egyik opció, hogy lejjebb ad az illető és olyan új készülékek között kezd el nézelődni, amik kedvezőbb árral rendelkeznek, vagy használt készülék vásárlására adja a fejét. Utóbbi sokak számára rémisztő lehet – nem véletlenül. Az olyan ellenőrizetlen oldalakon, mint például a Facebook Marketplace, az esetek többségében nem cégektől, hanem magánemberektől vásárolunk, így ott vághatnak át minket, ahol csak hagyjuk.

Könnyen megeshet, hogy hibás készüléket vásárolunk, amit az első napokban lehet, hogy észre sem veszünk – aztán amikor reklamálnánk az illetőnél, akitől a mobilt vettük, annak már csak a hűlt helyét találjuk. Az ilyen és ehhez hasonló rémtörténetek természetes, hogy számos embert elijesztenek a használt mobilok vásárlásától, a helyzet azonban nem ennyire fekete és fehér, szerencsére.

De mi is az a Rejoy?

Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt indult el Magyarországon a Rejoy.hu, a felújított okostelefonok új, biztonságos tárháza: a piacteret egy romániai startup, a Flip Technologies üzemelteti, amely kifejezetten használt és felújított okostelefonok online adás-vételére specializálódott, emellett azonban az eMAG csoport tagja is az áruház. A weboldalon értékesített összes mobiltelefont szakemberek ellenőrzik egy 67 lépéses tesztelési folyamat során, és ha szükséges, javításokat is végeznek.

Így a telefonok második esélyt kapnak, hiszen a felújított készülékek alig észrevehetően különböznek az új telefonoktól.

A Rejoy.hu-n elérhető telefonokat esztétikai állapotuktól függően négy kategóriába (Újszerű, Kiváló, Nagyon jó, Jó) sorolják, ráadásul mindegyikhez jár a 24 hónapos garancia. Az is pluszpont, hogy a telefonok adatlapjain mindig megtalálhatók konkrét fotók az adott készülékről, így semmiképp sem zsákbamacskát vásárol. A weboldal leírása szerint egyébként az Újszerű állapot azt jelenti, hogy a telefont gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni egy vadonatúj telefontól – ám az ára jóval kedvezőbb. A Kiváló és a Nagyon jó állapot a legjobb ár-érték arányt kínálja, míg a Jó állapotban lévő készülék is ugyanolyan jól használható, mint egy új telefon, de a használat apró nyomai láthatóak rajta.

6 Galéria: Használt iPhone 13 Fotó: Szollár Zsófi / Index

Így tud vásárolni

A Rejoyon jelenleg négy márka készülékeit lehet megvásárolni, ezek az Apple, a Samsung a Xiaomi és a Huawei. Nálunk egy iPhone 13-as készülék járt, amit több mint két éve mutatott be az Apple – ennek ellenére azonban továbbra is tökéletesen funkcionál a mobil. A vásárlás folyamata semmiben sem különbözik attól, mintha egy hivatalos viszonteladótól venne új készüléket – a telefon kiválasztása után egyszerűen csak kosárba kell raknia azt, majd a fizetési és szállítási adatok megadása után már küldik is a készüléket.

Az egyedüli különbség, amit tapasztalni fog, az a mobil kedvezőbb ára lesz. A hozzánk eljuttatott, a Rejoy szerint Újszerű állapotú iPhone 13 valóban makulátlan külsővel rendelkezett, jelenlegi, 300 ezer forintos ajánlott fogyasztói árával szemben azonban csak 240 ezer forintba kerül az oldalon a készülék – tehát 60 ezret spórolhat. Ha hajlamos kompromisszumokat kötni, ráadásul még lejjebb faraghatja az árat, a Kiváló állapotú készülékért 232 ezret, a Nagyon jóért 225 ezret, a Jóért pedig 218 ezret kér el a weboldal.

Szintén fontos megjegyezni, hogy a készülék nem az eredeti dobozában fog hozzánk eljutni, hanem egy Rejoy által tervezettben. Ebben a kötelező használati utasítás mellett egy adatkábelt fog találni, illetve egy SIM-tűt, a vásárlásnál azonban felár ellenében olyan extrákat is kérhet, mint például egy előre professzionálisan felhelyezett üvegfólia.

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag még sincs megelégedve a készülékkel, akkor sem kell aggódnia, azt a vásárlástól kezdve 60 napig bármikor visszaküldheti.

Így tud eladni

Amellett, hogy a Rejoy oldalán használt telefonokat vásárolhat, arra is lehetősége van, hogy eladja az ön által éppenséggel használt telefont is – a vállalat ugyanis így tartja fenn készletét. A folyamat elindításához elég csak a kezdőoldalon az eladás gombra kattintania. Ezek után meg kell adnia az eladni kívánt készülék típusát (amennyiben azt támogatja a Rejoy, azt egy legördülő listából is ki tudja választani), majd meg kell adnia néhány, a készülékre vonatkozó paramétert.

Idetartozik például a készülék színe és tárhelykapacitása, illetve az, hogy milyen állapotban van a kijelző és a készülékház, valamint, hogy van-e valamilyen problémája, hibája a telefonnak – például nem működő előlapi kamera stb.

A paraméterek megadása után a Rejoy két árajánlatot ad, egy alacsonyabbat „azonnali eladás” és egy magasabbat „normál eladás” néven. Előbbi azt jelenti, hogy a vállalat a bevizsgálás után azonnal elutalja az ígért összeget a felhasználónak, míg utóbbi egy kicsit trükkösebb megoldást kínál. Ha ezt az opciót választja, csak akkor kapja meg pénzét, ha valaki megvásárolta a Rejoytól az ön által beküldött készüléket – ha azonban erre 30 napon belül nem kerül sor, a vállalat nem vár tovább és egyből elutalja a magasabb összeget.

Néha jobb ötlet használt telefont venni

Összességében tehát kifejezetten jó ajánlatnak tűnik a Rejoy.hu, a weboldalon fellelhető vélemények alapján azonban ritkán ugyan, de bele lehet futni egy-egy nem a leírtaknak megfelelően működő készülékbe – így véleményünk szerint érdemes mindig a Kiváló vagy még inkább az Újszerű jelzővel ellátott telefonokat böngészni.