Hatalmas frissítést kaphatnak jövőre az iPhone-ok

Fél évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy az iOS 17 minden korábbinál nagyobb frissítést hoz majd az iPhone-okra, a 2023-as WWDC-n azonban nagyon hamar kiderült, hogy ez egyáltalán nem így lesz. Az új verzió végül szeptemberben rajtolt el, és ugyan bőven hozott új funkciókat, igazi áttörést egyik területen sem ért el. Többek között ennek köszönhető az is, hogy a felhasználók máris ráuntak az újdonságokra, a jelek szerint pedig maga az Apple is érzi, hogy jövőre tényleg nagyot kell villantania.

A bloomberges Mark Gurman szerint az Apple felső vezetése „ambiciózusnak és meggyőzőnek” bélyegezte a következő operációs rendszert, amely több jelentős új funkciót és dizájnfrissítést is tartalmaz majd – annak ellenére is, hogy Craig Federighi, az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezető alelnöke befagyasztotta az iOS 18-cal kapcsolatos fejlesztői munkálatokat.

A döntés hátterében állítólag az áll, hogy Federighi megelégelte, hogy az iOS 17 tele van kisebb-nagyobb bugokkal (szoftveres hibákkal), így a fejlesztésért felelős csapat jelentős részét arra kérte fel, hogy inkább a szoftver optimalizálásán dolgozzanak. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az iOS 18 ne lenne teletömve újdonságokkal, különböző, komoly tapasztalatokkal rendelkező források, köztük Ming-Chi Kuo, Jeff Pu és a The Information is azt állítja, hogy az Apple tetemes összegeket költ a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseikre, amelyek nagy része már a 2024-es WWDC-n debütálhat.

Ennek köszönhetően az iOS 18-cal érkező újdonságok jelentős része a mesterséges intelligenciához lesznek majd köthetők, mutatjuk, hogy melyek lehetnek ezek:

Okosodik Siri és minden más is

A legújabb pletykák szerint a jövő évi operációs rendszerben a legnagyobb átalakuláson Siri mehet át, az Apple ugyanis egy ChatGPT-hez hasonló, mindentudó személyi asszisztensé szeretné átalakítani. A The Information friss jelentése szerint például az Apple egyik célja, hogy az iPhone-felhasználók „egyszerű hangutasításokkal automatizálhassák a több lépésből álló feladatokat”. Az új Siri például már képes lenne egy ehhez hasonló feladat elvégzésére is: „Hozz létre egy GIF-et az utolsó öt fényképemből, és amint kész vagy, küldd el azt Barbi barátomnak”.

Jelenleg az ehhez hasonló automatizálások otthona a Shortcuts alkalmazás, de a Siri intuitívabb, felhasználóbarátabb módja lehet annak, hogy az iPhone-t többlépéses műveletek elvégzésére késztessük. Ez egy összetett folyamat, ahogy azt az Apple nemrég megjelent „Voice Trigger system for Siri” című tanulmánya is kifejti, de az iOS 18-ban már láthatjuk a fejlesztés első gyümölcsét.

Az iOS 18-ban a készülékre telepített mesterséges intelligencia integrálása sokkal könnyebbé teheti a telefonon található dolgok megtalálását is. Az iPhone keresési funkciója így például több alkalmazásra, a Jegyzetekre, a Hangjegyzetekre és a Freeformra is kiterjedhetne. De nagy lehetőség rejlik abban is, hogy természetes nyelvű kérdéseket tegyünk fel a készüléken lévő adatokkal kapcsolatban. Például ahelyett, hogy a beállításokat böngészné, egyszerűen csak megkérdezhetné a telefontól, hogy melyik a legtöbb tárhelyet foglaló videó a készüléken, hogy azt könnyen törölni tudja.

A dizájn is változhat

A legfrissebb értesülések szerint az Apple készen áll arra is, hogy hosszú évek után kicsit hozzányúljon az iOS kinézetéhez. Ilyen téren az utolsó nagy, átfogó frissítés az iOS 7-tel, több mint tíz évvel ezelőtt futott be (azóta persze szinte minden területen finomhangolt az Apple), mostanra azonban bőven ideje lenne változtatni. Erre enged következtetni egyébként az is, hogy a vállalat az iPhone-ok új funkcióihoz már teljesen eltérő dizájn nyelvezetet használ,

elég csak megnézni az iPhone 15 Próban és iPhone 15 Pro Maxban felelhető Művelet gomb szoftveres oldalát – a háromdimenziós animációk teljesen kitűnnek az iOS jelenlegi esztétikájából.

Többen úgy vélik, az Apple némileg az ikonokon is változtatni fog, azokat még több mélységgel látja majd el. Az sem kizárható, hogy a vállalat egyesíti a macOS-ben és iOS-ben fellelhető ikonok kinézetét, hogy még egységesebbé tegyék az ökoszisztémát.

Jövőre minden kiderül

Mivel a bejelentésig még több mint fél év van hátra, az alaptalan találgatásoknak nincs értelmük, abból kiindulva azonban, hogy egy fejlesztett mesterséges intelligencia lesz az iOS 18 alapja, az új fejlesztési ötletek száma szinte végtelenre nőhet. Bizonyos informátorok szerint az MI-t a korábban felsorolt appokon belül az Apple Musicba is integrálná az Apple, hogy az versenyképesebb legyen a Spotifyjal szemben. A zenestreaming-szolgáltatás az MI-nek köszönhetően jobb lejátszási listákat generálna, pontosabb ajánlásokat tenne, nem utolsósorban pedig személyre szólóbb év végi Replay összeállítást csinálna.

Ahogy az elmúlt években, úgy jövőre is június elején lehet a 2024-es Worldwide Developer Conference-re számítani, az Apple itt fogja bemutatni az iOS, az iPadOS, a macOS, a watchOS, a tvOS és vélhetően a visionOS új verzióját – akkor ugyanis már a nagyérdemű számára is hozzáférhető lesz a vállalat virtuálisvalóság-szemüvege, az Apple Vision Pro.