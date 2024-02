Bár sokáig úgy tűnt, a hajlítható telefonok megmaradnak egyfajta érdekes koncepciónak – amelyek csak az igazi mobilfanatikusokat nyűgözik majd le –, mostanra mégis egyértelművé vált, hogy az ilyen és ehhez hasonló készülékek igenis szimpatikusak lehetnek a mainstreambe eső, azaz az átlagos felhasználók számára is. Ki ne szeretne ugyanis egy helyett két kijelzőt magánál tartani, ráadásul úgy, hogy az egyik felér egy kisebb tablet méretével.

A kezdet persze nem volt ilyen egyszerű, és még mindig nem tartunk ott, ahol kellene, szépen lassan azonban mindegyik gyártó olyan készüléket dob piacra, ami már tényleg kompromisszumok nélkül használható a mindennapokban is. A Samsung például tavaly nyáron leplezte le a Galaxy Z Fold5-öt, ami az elődökkel ellentétben már képes volt résmentesen összezáródni, ezzel rengeteget csökkentve a telefon vastagságán.

Néhány héttel később, szeptemberben, a berlini IFA keretein belül pedig a Honor is nagyot gurított: bemutatták a Magic V2-t, ami minden idők legvékonyabb hajlítható telefonja lett. Ezzel egy időben néhány kivételes országban megkezdődött a készülék értékesítése is, arra azonban egészen mostanáig kellett várnunk, hogy Európa közepén, Magyarországon is beszerezhető legyen a mobil. A vállalatnak köszönhetően mi is kipróbálhattunk a tényleg pofátlanul vékony telefont – mutatjuk, mit érdemes tudnia, ha felesleges 800 ezer forintját egy csúcstartó hajlítható mobilra költené.

A Magic V2 egy igazi prémiumkészülék, amit nemcsak maga a telefon minősége tesz egyértelművé, hanem annak csomagolása is. A Magic V2 egy méretes, matt fekete és arany színeket ötvöző dobozban érkezik a felhasználókhoz, ami mágnesesen záródik. A fedelet kinyitva egyből elénk tárul a készülék, alatta pedig a kiegészítőket találjuk: a kötelező papírmunkát, a SIM-tűt, a USB-C-s adatkábelt és a bőrhatású tokot, ami kinyitott helyzetben egyfajta állványként is képes megtartani a mobilt. A hálózati adapter kimaradt, annak ellenére is, hogy bőven lett volna hely számára a dobozban, 800 ezerért pedig illett is voln belepakolni – a Honor azonban inkább a készülék védelmét választotta.

Sokkolóan vékony

Elsőre kézbe véve a telefont egyből sokkoló érzés kaphatja el a felhasználót, a konkurencia készülékeivel szemben a Magic V2 ugyanis pofátlanul vékony és könnyű (231 gramm). A Honor elért arra a szintre, hogy sikerült olyan méretekkel ellátni új telefonjukat, ami összecsukott állapotban sem nagyobb és vaskosabb egy hétköznapi csúcsmobilnál. A Magic V2 összecsukva 156,7 × 74,1 × 9,9 milliméteres, míg kinyitva 156,7 × 145,4 × 4,7 milliméteres dimenziókkal rendelkezik – elképesztő, hogy egy ennyire vékony készülékbe sikerült egy 5000 milliamperórás akkumulátort és egy Snapdragon 8 Gen 2-t is belezsúfolnia a vállalatnak – de erről majd később.

Az előlapot egy 6,43 hüvelykes, 1060 × 2376 képpontos, 120 hertzes, HDR10+ támogatással és 2500 nites maximális fehérfényerővel rendelkező LTPO OLED-panel borítja, míg a készülék belsejében egy 7,92 hüvelykes, 2156 × 2344 képpontos, ugyancsak 120 hertzes, HDR10+-támogatott LTPO OLED-kijelző bújik meg, annyi különbséggel, hogy ez már „csak” 1600 nites. A korábban általunk tesztelt csúcskategóriás készülékekhez hasonlóan a Magic V2 is elképesztő kijelzővel rendelkezik, ami a tökéletesség határát súrolja. Persze ha valamibe mindenképp bele szeretnénk kötni, akkor meg lehet említeni, hogy a hajtás még mindig érezhető a kijelző közepén, ez azonban egyelőre még a kategória sajátossága.

IP68-as védelem és vezeték nélküli töltés nincs, a biometrikus azonosításért azonban egy a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasó felel, ami félelmetesen gyors, a másodperc törtrésze alatt azonosítja a felhasználót a mobil.

A készülékház egyébként magnéziumötvözetből készült, míg a zsanér tartósságát a titán garantálja. Az összeszerelési minőség kiváló, a Magic V2 esetében már egyáltalán nem volt az az érzésünk, hogy egy olyan telefont fogunk a kezünkben, amivel hímes tojásként kell bánni – ettől függetlenül azonban a belső panel még könnyen sérülhet, így érdemes továbbra is körültekintően használni a mobilt.

Bőven van benne szufla

Ugyan a bejelentéskor még a legfrissebb Snapdragon chip ketyegett a telefonban, a magyarországi bevezetés idejére már „elavulttá” vált a Snapdragon 8 Gen 2 – ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy teljesítmény tekintetében bármi probléma is lenne a készülékkel. A Snapdragon lapka nagyon szépen teszi a dolgát, a MagicOS-ben való navigálás, internetes böngészés és játék közben sem akad meg a telefon. Hátrány, hogy megjelenéskor még mindig az Android 13-as alapokra épülő MagicOS 7.2 fut a készüléken, a Honor szerint azonban már úton van az Android 14, emellett pedig azt is garantálják, hogy még legalább öt évig támogatni fogják szoftveresen a mobilt.

A 800 ezer forintos indulóárért cserébe bőven kapunk memóriát és tárhelyet is – előbbiből 16, míg utóbbiból 512 gigabyte várja a vásárlókat már az alapmodell esetén is, így szűkölködni semmiképp sem kell. Az 5000 milliamperórás akkumulátorra ugyancsak nem lehet panasz, szinte garantált az egész napos üzemidő, még akkor is, ha a nagyobb kijelzőt vesszük igénybe, normál telefonként kezelve azonban másfél – visszafogott használat mellett akár két- – napos üzemidő is kifacsarható a Magic V2-ből.

A kamerák miatt sem kell szégyenkeznie

A Magic V2 hátlapján egy jókora kamerasziget köszön vissza, ami három egységet, plusz a vakut foglalja magába. Kapunk egy 50 megapixeles (f/1.9, PDAF, 8×8 dToF Laser AF, OIS) nagy látószögű kamerát, egy 20 megapixeles (f/2.4, 62mm, PDAF, OIS) 2,5-szeres optikai nagyításra képes telefotó-kamerát, és egy 50 megapixeles (f/2.0, 13mm, AF) ultranagy látószögű kamerát. A fókusz mindhárom egység esetében gyors, a főkamera pedig szépen teszi a dolgát a körülményesebb fényviszonyok esetében is. Összességében mindhárom kamera remek dinamikatartományú képeket lő, ráadásul még a színek is rendben vannak az esetek java részében, így abszolút felső kategóriás egységekről beszélünk.

Hatalmas előny, hogy a hátlapi kamerákat szelfik készítésére is használhatjuk: kinyitva a készüléket az előlapi kijelzőben nézhetjük magunkat, miközben a hátlapi egységekkel fotózunk.

Ha erre nem tartunk igényt, akkor sincs semmi gond – a Magic V2 ugyanis még két előlapi kamerával is rendelkezik. Az előlapon és a kinyitott kijelző jobb oldalán megbúvó kamera is ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkezik, aminek következtében egy 16 megapixeles egységet kapunk. Ezek minősége azonban értelemszerűen már nem fogja megütni a hátlapiakét, így nézetünk szerint sokkal érdemesebb azokat használni. Videózás tekintetében 4K@60 fps a határ a hátlapon, míg 4K@30 fps az előlapon.

Összegezve

Mindent összevetve a Magic V2 az idehaza kapható kihajtható telefonok királya lett. A készülék persze korántsem tökéletes, a 800 ezres indulóár tudatában zavaró az előző generációs hardver, illetve a vezeték nélküli töltés hiánya is okot adhat a szájhúzásra. A Honornak azonban vélhetően bizonyos területeken kompromisszumokat kellett kötnie, hogy 5 milliméter alatt tudják tartani a készülék vastagságát. Ez pedig sikerült nekik, aminek köszönhetően a Magic V2 végre nem húzza le a nadrágzsebet, és fogása is kellemes.

Ahogy korábban is említettük, a készülék 800 ezer jó magyar forintért szerezhető be, ami csillagászati ár, ebben a kategóriában azonban versenyképesnek mondható. Némileg segít a helyzeten, hogy ha március 31-ig vásárolja meg a készüléket a Honor által megjelölt helyek egyikén, egy 55 hüvelykes LG tévét is ajándékba kap – így amennyiben most gondolkodik új telefon vásárlásán, érdemes lesz sietnie. A Magic V2 fekete, arany és lila színekben kapható – nálunk az utóbbi modell járt.