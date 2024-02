Míg a zeneipar jelenleg épp Taylor Swift-lázban ég, addig a techvilág éppen az Apple új kütyüjét, a Vision Prót rajongja körbe – a készülék ugyanis teljesen új korszakot nyitott a vállalat történetében. Az első beszámolók szerint a Vision Pro az eddigi legjobb headset lett, ami az elmúlt években piacra került, a szemüveg körüli felhajtás azonban nem volt elég ahhoz, hogy elnyomja a vállalat többi készülékét, ugyanis ahogy az lenni szokott, rendre új információk érkeztek az új iPhone-okról.

Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, az Apple idén előreláthatólag négy új készüléket fog leleplezni – tavaszi iPhone SE-vel tehát nem érdemes számolni. A 2024-es portfólió új tagjai az iPhone 16, az iPhone 16 Plus, valamint az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max lesznek. Azt, hogy az utóbbiakba milyen újdonságok érkezhetnek, már az alábbi cikkünkben kiveséztük, most pedig – végre – hír érkezett arról is, hogy mire érdemes számítani a két alapmodell esetében; ráadásul most először már valódinak tűnő dizájnterveket is láthatunk.

Nagy módosításokra persze nem érdemes számítani, az Apple soha nem volt a radikális változtatások híve – kivéve persze ha a jackcsatlakozó eliminálásáról van szó –, összességében azonban mégis egy ismerős, de némileg új dizájnnal ellátott mobil landolhat idén a vásárlók kezében.

Külsőleg az iPhone 16 és az iPhone 16 Plus szinte teljesen meg fog egyezni az elődökkel – egy dolgot leszámítva, ami nem más, mint a kamerasziget. Mint ismeretes, a jelenlegi alapmodellek, azaz az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus négyzet alakú kamaerszigettel operálnak, amiben a lencsék egymástól eltolva, átlósan helyezkednek el. Erre az elrendezésre az iPhone 13 esetében állt át az Apple, annak érdekében, hogy a kamerák fizikai méretének megnövelése ellenére is a lehető legkisebb maradhasson a kamerasziget. Ezelőtt a két lencse egymás alatt volt megtalálható,

a jelek szerint pedig az Apple visszavált erre az elrendezésre.

A döntés hátterében az Apple Vision Pro, pontosabban az azon megtekinthető Térbeli videók állnak, amiket jelenleg csak az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max telefonokkal lehet rögzíteni. A különleges rögzítési mód a készülék nagy és ultranagy látószögű kameráját veszi igénybe, egyszerre rögzít mindkettővel, ezzel háromdimenziós hatást elérve – kvázi a szemünk működését imitálva. Érdekesség, hogy az iPhone 15-ben lévő A16 Bionic chip is képes lenne a rögzítési technikára, a kamerák átlós elrendezése azonban nem teszi lehetővé a kívánt hatás elérését.

New iPhone 16 prototype shows an updated camera layout, via @MacRumors 👀



Do you like this design? pic.twitter.com/1RKh2MsMOA — AppleTrack (@appltrack) February 7, 2024

Annak érdekében tehát, hogy ez a két alapmodell esetében is megvalósulhasson, az Apple egymás alá helyezi majd a kamerákat – valahogy úgy, ahogy az a fenti képeken is látható.

Majdnem Pro teljesítmény

Mindemellett az Apple – a Pro modellekkel szemben – továbbra is szándékosan gyengébb chipeket helyez majd a két készülékbe, idén azonban már nem az lesz a vállalat stratégiája, hogy az előző évi csúcsmodellben található lapkát kapja meg a következő évi alapmodell. A szivárogtatások szerint 2024-ben mind a négy iPhone-ban A18-as chip fog ketyegni, annyi különbséggel, hogy az iPhone 16 Próban és az iPhone 16 Pro Maxban a lapka Pro változat kap majd helyet. A lépés nem lenne új a vállalat számára, ugyanezt a stratégiát követik a Macek tekintetében is, a 2023-as MacBook Prókat például M3, M3 Pro és M3 Max chipekkel is lehet kérni.

Újdonság lesz, hogy a tavalyi csúcsmobilokhoz hasonlóan az idei alapmodellek is megkapják a Művelet gombot, ami a jelenleg csak némításra használható Némító gombot váltja majd. Arról, hogy a Művelet gomb pontosan mire is képes, az iPhone 15 Próról készült tesztünkben olvashat részletesebben – ezt ide kattintva érheti el. Mindemellett a legfrissebb pletykák szerint az alapmodellek is megkapják majd az új, „Capture” nevezetű, fotózást elősegítő gombot, ami a készülék alumíniumkeretén jobb oldalon, az alsó szegmensben lesz fellelhető.

Ezeket leszámítva azonban minden marad változatlan, kezdve a kijelzők méretétől, egészen a készülékek fizikai méretéig.

Az iPhone 16 és iPhone 16 Plus előreláthatólag szeptemberben kerül fel a boltok polcaira, színek tekintetében pedig minden bizonnyal idén is bőkezű lesz az Apple. Szinte biztos, hogy a fekete mellett idén is lesz kék és rózsaszín modell, a zöld és sárga készülékek sorsa azonban egyelőre még kérdőjeles – a vállalat állítólag a lila és a narancssárga bizonyos árnyalatait teszteli ezek helyére, de egyesek szerint ősszel visszatérhet a RED, azaz a piros variáns is.