A tavalyi évhez hasonlóan idén is a barcelonai Mobile World Congress, azaz az MWC keretein belül debütáltak a legújabb, csúcskategóriás Xiaomi telefonok. A vállalat ezúttal is több modellt leleplezett, a 13-as szériától eltérően azonban az alapmodellt idehaza nem a „Pro”, hanem az Ultra modell egészíti majd ki – vélhetően valamikor áprilisban. Addig is itt van nekünk a Xiaomi 14, a vállalat majdnem csúcskategóriás készüléke, ami bőven hozza a tőle várhatókat – és még annál is többet; egy dolog azonban mégis aggodalomra ad okot. Mutatjuk, mit érdemes tudnia a Xiaomi 14-ről.

5 Galéria: Xiaomi 14 Fotó: Tövissi Bence / Index

A Xiaomi lassan az egyetlen olyan vállalat lesz, akik még mindig minden kiegészítőt a készülék mellé pakolnak. A telefon mellett találunk még a Xiaomi 14 dobozában egy Xiaomi jelzésű szilikontokot, egy USB-A–USB-C-s adatkábelt és egy 90 wattos hálózati adaptert is a kötelező SIM-tű és használati utasítás mellett – extrákat tehát nem kell a mobil mellé vennünk. A dobozból kiemelve a telefont egyből érezhető a prémiumkategóriás anyaghasználat és összeszerelési minőség – na meg az enyhén finomított formaterv –, bár alapjaiban a mobil még mindig nagyon hasonlít az elődre.

Ami a legtöbbet változott – legalábbis külsőre –, az a hátlapi kamerasziget, az ugyanis sokkal nagyobb lett, nem hiába azonban, a Xiaomi 14-ben mindhárom szenzor 50 megapixelesre duzzadt – erről majd később. A fényesre polírozott alumíniumkeret egyébként szépen gyűjti az ujjlenyomatokat, azonban a matt hátlapi borítás némileg kárpótol – csakúgy, ahogy az IP68-as por- és vízállósági szabvány és az infravörös port megléte, ami már igazi ritkaságnak számít a mai telefonok körében.

Egy újabb titán

Manapság ha csúcskategóriás mobilokkal szemezget, javarészt ugyanazokkal a specifikációkkal fog találkozni – a legnagyobb eltérést vélhetően a kijelzők között találja majd. A Xiaomi 14-be ezúttal egy 6,36 hüvelykes, 1200 × 2670 képpontos, 120 hertzes, Dolby Vision és HDR10+ támogatott OLED-panel került, ami ezúttal már 3000 nites maximális fehér fényerő kibocsátására képes. A karcok és repedések elleni védelemért Gorilla Glass Victus felel, ennek azonban csak az első generációja került rá a mobilra, így nem az elérhető legnagyobb védelmet kapjuk – panaszra még így sem nagyon lehet ok, végső soron pedig az üveg továbbra is üveg, az pedig, ha leejtik, legyen akármilyen erős, eltörik.

A kijelző egyébként remekül néz ki, a színek, betekintési szögek mind-mind rendben vannak, csalódni semmiképp sem fog benne. A panel része még az optikai ujjlenyomat-olvasó is, ami rendkívül gyors, pozicionálása pedig felhasználóbarát, használatához egyáltalán nem kell az ujjunkkal nyújtózkodni.

A teljesítményről, mint minden idei csúcsmodell esetében – kivétel a Galaxy S24 és S24+ –, a Qualcomm-féle nyolcmagos (1 × 3,3 GHz Cortex-X4, 3 x 3,2 GHz Cortex-A720, 2 × 3,0 GHz Cortex-A720, 2 × 2.3 GHz Cortex-A520) Snapdragon 8 Gen 3-as lapka gondoskodik, tehát egy igazi erőházzal van dolgunk. A grafikus feladatokat egy Adreno 750-es grafikus gyorsító végzi el, azért pedig, hogy minél több alkalmazás maradhasson megnyitva, 12 gigabyte-nyi memória felel. Tárhelyből már az alapmodell esetében is 512 gigabyte-ot kapunk (UFS 4.0), ami hatalmas pluszpont – összehasonlításképp az iPhone 15-ök esetében ezért 150 ezer forintos felárat kell fizetni, de még a Samsung csúcskészülékei is csak 256 gigabyte-ról indulnak.

Szintén újdonság, hogy a Xiaomi 14-en már az Android 14-es alapokra épülő HyperOS fut, ami az éveken át használt MIUI utódja. A névváltoztatás ellenére hatalmas változtatásokat a grafikus elemek vagy az irányítás tekintetében nem érdemes várni, tulajdonképpen minden maradt a régi – itt-ott találkozhatunk kisebb ráncfelvarrásokkal, módosításokkal. Ilyen például a zárképernyő megújuló testre szabhatósági felülete – ami parádésra sikeredett –, vagy az értesítések szelfikamera körüli megjelenítése, ami kicsit a Dynamic Islandre hajaz. Ezek mellett megújult az Időjárás app, ami rendkívül látványos lett, és számtalan más változtatás mellett a vezérlőközpont is kicsit át lett szabva. Attól eltekintve, hogy nem hozott forradalmi újításokat, a HyperOS azonban egy rendkívül jól összerakott felület lett, ami természetesen nem csak a Xiaomi 14-es mobilszéria kiváltsága – szépen lassan minden Xiaomi telefonra megérkezik, ami támogatja az Android 14-et. És ha már a frissítéseknél tartunk: abból a Xiaomi négy főverziónyit garantál, elméletben tehát 2028-ig mindenképp megkapja a legfrissebb szoftvert a Xiaomi 14.

5 Galéria: Xiaomi 14 Fotó: Tövissi Bence / Index

Houston, van egy kis probléma

Ahogy azt korábban említettük, a Xiaomi 14 kamerában nagyot újít. A főegység az elődhöz hasonlóan maradt 50 megapixel (f/1.6, 23mm, 1/1.31”, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS), de az egy sokkal nagyobb szenzort kapott, mint a Xiaomi 13. Emellett továbbra is adott egy ultra nagy látószögű (f/2.2, 14mm, 115˚) és egy 3,2-szeres optikai zoomolásra képes telefotó (f/2.0, 75mm, PDAF) lencse, amelyek felbontása ugyancsak nőtt az elődhöz képest – mindkét esetben egy 50 megapixeles egységről beszélünk. Normál fényviszonyok között mindhárom kamera remekül állja a sarat, éjszaka azonban érdemesebb csak a főegységre támaszkodni.

A készülék alapesetben 12,5 megapixeles képeket ment, szoftveresen azonban adott a lehetőség, hogy mindhárom egységgel 50 megapixeles képeket készítsünk, ezt viszont nem minden esetben ajánljuk – sőt a legtöbb esetben a 12,5 megapixelen mentett képek jobb minőségűek lesznek.

A főegységnek van egy furcsa tulajdonsága – az ugyanis bepárásodik, ha hidegben fotózunk és a készülékház felmelegedik. Jó hír, hogy a probléma alig egy perc után magától eltűnik, egy 400 ezer forintos készülék esetében ez azonban nem feltétlenül elfogadható. Érdekesség, hogy a párásodás az ultra nagy látószögű egységet és a telefotólencsét nem érinti. Videózás tekintetében egészen 8K felbontásig is elmehetünk, de csak 24 képkocka/másodpercig – ahogy pedig az lenni szokott, a Xiaomi 14 esetében is sokkal jobb eredményt érhet el 4K@30fps mellett. Az előlapi szelfikamera maradt 32 megapixeles (f/2.0, 22mm, 0.7µm), a specifikációk alapján pedig semmit nem változtatott rajta az elődhöz képest a Xiaomi – amivel nincs feltétlenül probléma, a készülék ugyanis remek szelfiket készít.

Összesítve

Végül, de semmiképp sem utolsósorban érdemes pár szót ejteni a készülék üzemidejéről is, bár az egyértelműen nem a Xiaomi 14 erőssége. A tesztidőszak alatt a mobil átlagos üzemidővel rendelkezett, a napok végére általában már bőven ráfért a töltés – körülbelül 6-8 órás képernyőidőket mértünk használattól függően. A 4610 milliamperórás telepet vezetékesen maximum 90 wattal lehet tölteni (ezzel körülbelül 40 perc alatt érhetünk el teljes töltöttséget), míg vezetékmentesen 50 watt a limit. Pluszpont, hogy támogatott a fordított vezeték nélküli töltés is, a Xiaomi 14 kereken 10 wattal képes energiát átadni más készülékeknek.

Mindent összevetve tehát egy remek mobillal van dolgunk, ami a mai közel 7 hüvelykes képernyőmérettel szerelt csúcskategóriás kihívókhoz képest még kompaktnak is mondható – bár található nála kisebb mobil. Ilyen a Samsung Galaxy S24 is, amely általánosságban jobban elnyerte a tetszésünket, a Xiaomi 14 mellett is rengeteg érv szól azonban. Ilyen például a háromszor 50 megapixeles kameraarzenál, az 512 gigabyte-os alaptárhely vagy a Snapdragon 8 Gen 3-as chip, amik mind a mobil tagadhatatlan erősségei. A Xiaomi 14 zöld, fehér és fekete színekben érhető el 399 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.