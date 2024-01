A tavalyihoz hasonlóan a Samsung idén is három új készülékkel rúgta rá a techvilágra az ajtót – rögtön az év elején. Befutott a Galaxy S24, a Galaxy S24+, és a minden hájjal megkent Galaxy S24 Ultra is – utóbbival kapcsolatos tapasztalatainkat már összegeztük, a készülékről szóló cikket ide kattintva érheti el. Maradt tehát a két alapmodell, a Galaxy S24 és a Galaxy S24+, amelyek annak ellenére, hogy a nagy tesó mellett sokkal kevesebb figyelmet kapnak, egyáltalán nem elhanyagolható modellek.

Ahogy a tavalyi, Galaxy 23-ról készült tesztünkben is fogalmaztunk, a Samsung egy nagyon jó irányt kapott el a készülékekkel, amit most az S24-es családdal egy teljesen új szintre emeltek – némileg változott a külső, a Galaxy S24 Ultrában jelenlévő Galaxy AI pedig természetesen itt is bekerült a motorháztető alá; ráadásul ezeket a mobilokat már a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-es chipje hajtja, ami egyszerre áldás és átok.

Mutatjuk, mit érdemes tudni az S24-es széria két kisebb és egyben megfizethetőbb, de semmiképp sem rosszabb tagjáról.

Arról, hogy a készülékek milyen dobozban érkeznek majd a felhasználókhoz, nem tudunk beszámolni, a Samsung ugyanis nem a végleges csomagolásban juttatta el hozzánk a tesztkészülékeket – azt azonban tudni lehet, hogy a telefon és a SIM-tű mellett csak egy USB-C típusú adatkábelt fogunk a dobozban találni, más kiegészítőt nem. Távolról nézve a telefonok egyébként megegyeznek az S23-as széria tagjaival, közelebbről azonban egyből szembetűnnek a változtatások.

Minden eddiginél prémiumabb

Az első és legfontosabb változtatás az, hogy a Samsung teljesen újradolgozta a készülékház kialakítását. A korábbi, lekerekített éleket egy szögletesebb – ám a kézbe kényelmesen illeszkedő – dizájn váltotta, a keret szinte egybeolvad a hátlapi üvegborítással. Az előlapot a Galaxy S24 esetében egy 6,2 hüvelykes, 1080×2340 képpontos, 120 hertzes, 2600 nites Dynamic LTPO AMOLED 2×-panel borítja Gorilla Glass Victus 2 védelemmel. Ugyanez igaz a Galaxy S24+-ra is, annyi különbséggel, hogy a kijelző mérete itt 6,7 hüvelyk, a felbontás pedig 1440×3120 képpont – a többi specifikáció megegyezik.

8 Galéria: Samsung Galaxy S24 és Galaxy S24+ Fotó: Németh Kata / Index

A készülékek kijelzője tehát 0,1-0,1 hüvelykkel nőtt az előző generációhoz képest, ami néhány tized millimétert a telefonok fizikai méretein is változtatott, a növekedés azonban elenyésző. Összességében elmondható, hogy a Galaxy S24 Ultrához hasonlóan a két alapmodellbe is hibátlan panelek kerültek, azok minden tekintetben a prémiumkategóriát képviselik, nem lehet rájuk rosszat mondani. A strapabíróságért második generációs Armor alumínium felel, emellett pedig, akárcsak az S24 Ultra esetében, itt is adott az IP68-as por- és vízállóság, így egy kisebb mártózás nem fog majd ki a készülékeken.

Mire elég az Exynos 2400?

Az új külső és a Galaxy AI mellett – erről majd később – az egyik legérdekesebb területe a Galaxy S24-nek a benne lévő chip, az ugyanis az előddel ellentétben már nem a legújabb és legerősebb Snapdragon lapka; pontosabban nem idehaza. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Kínában ugyanis az S24 Ultrához hasonlóan a két alapmodellbe is Snapdragon 8 Gen 3 kerül, a világ többi részére szállított mobilokban azonban a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-as lapkája kap helyet. És hogy miért? Ezt természetesen nem magyarázza meg a dél-koreai vállalat, nem nehéz azonban kitalálni, hogy a költségek csökkentése állhat a háttérben.

Mindettől függetlenül persze nem kell a kardunkba dŐlni, az Exynos 2400 teljesítménye meglepően jó, bár a szintetikus teljesítményteszteken egyértelműen elvérzik a Snapdragon 8 Gen 3-mal szemben.

Méréseink alapján a tízmagos (1×3,2 GHz Cortex-X4, 2×2,9 GHz Cortex-A720, 3×2,6 GHz Cortex-A720 és 4×1,92 GHz Cortex-A520) Samsung lapka az esetek java részében 5–15 százalékkal elvérzik a Snapdragonnal szemben. Az AnTuTuban például a Galaxy S24-ben lévő Exynos 2400-as 1 640 000–1 660 000 közötti eredményeket produkált, míg az S24 Ultrában lévő Snapdragon 8 Gen 3 volt hogy az 1 850 000-es tartományba is elért. Érdekesség, hogy a tesztek során a nagyobb S24+ jobban teljesített a kis tesónál, aminek két oka lehet:

az S24+-ban nyolc helyett már 12 gigabyte memória van,

és a nagyobb fizikai méretnek köszönhetően jobb a hűtés.

Grafikus feladatok terén már kisebb a lemaradás – sőt, a Geekbench 6-os tesztek alapján bizonyos esetekben az Exynos 2400-ban lévő Xclipse 940-es grafikus gyorsító még a Snapdragon 8 Gen 3-ban lévő Adreno 750-est is képes felülmúlni – igaz, csak egy hajszálnyival. Itt elsőre a kisebb Galaxy 15 444 pontot kapott, míg az S24 Ultra 14 651-et, a folyamatos terhelés hatására azonban fordult a kocka, a túlmelegedés miatt az Exynos chip teljesítménye romlott, míg a Snapdragon tovább hozta a korábbi szintet. Azonban egy szónak is száz a vége:

mindennapi használat során egyáltalán nem vehető észre az Exynos lapka esetenkénti gyengébb teljesítménye,

a Galaxy S24 és Galaxy S24+ nevetve hozzák a tőlük elvárható csúcskategóriás teljesítményt.

8 Galéria: Samsung Galaxy S24 és Galaxy S24+ Fotó: Németh Kata / Index

Itt is tarol a Galaxy AI

A készülékek talán kamerában fejlődtek a legkevesebbet, legfőképp szoftveres tuningról beszélhetünk. Mindkét Galaxy egy 50 megapixeles (f/1.8, 24 mm, 1/1.56”, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) nagy látószögű, egy 12 megapixeles (f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55” 1.4µm) ultranagy látószögű, és egy 10 megapixeles (f/2.4, 67 mm, 1/3.94”, 1.0µm, PDAF, OIS) háromszoros optikai zoomolásra képes telefotókamerát kapott – akárcsak az elődök. Az előlapon egy 12 megapixeles (f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF) szelfikamera található, ami a hátlapi egységekkel együtt korrekt munkát végez még kedvezőtlenebb fényviszonyok között is – az eget rengető kamerás fejlesztések azonban elmaradtak.

Helyette a Samsung a mesterséges intelligenciára összpontosított, és létrehozta a Galaxy AI-t, ami az Android 14-es alapokon nyugvó One UI 6.1-es felület számos területén visszaköszön. Ahogy arról az S24 Ultráról készül tesztünkben részletesen is beszámoltunk, a dél-koreai vállalat négy fő szegmenst határozott meg, ahol hasznát vehetjük az MI-nek, ezek a Bekarikázással keresés, a Fordítás, a Jegyzetsegéd és a Fotósegéd nevekre hallgatnak – működésükről pedig ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Amitől a „+” plusz

Mint azt korábban is említettük, a két alapmodell 90 százalékban megegyezik egymással, a Galaxy S24+ egyedül a nagyobb kijelzőméret, a több memória és a nagyobb akkumulátor – ezzel egyetemben pedig a hosszabb üzemidő tekintetében különbözik a kis tesótól. A Galaxy S24-ben egy 4000 milliamperórás telep dolgozik, amit maximum 25 Watt-tal tudunk tölteni, míg a Galaxy S24+-ban már egy 4900 milliamperórás akkumulátor kapott helyett, 45 Wattos gyorstöltéssel. Előbbit így fél óra leforgása 50, míg utóbbit körülbelül 65 százalékig tudjuk tölteni. Méréseink alapján egy teljes töltés a Galaxy S24 esetében egész napos üzemidőt tesz elérhetővé, a nagyobb modell esetében azonban már akár 1,5-2 napot is kicsikarhatunk a telepből, ha csínján bánunk a fényerővel és a képernyőidővel.

8 Galéria: Samsung Galaxy S24 és Galaxy S24+ Fotó: Németh Kata / Index

Mindent összegezve tehát a Samsung az eddigi legerősebb készülékcsaládját tette le az asztalra. Az S24 Ultra toronymagasan dominálja a csúcskategóriát, míg a Galaxy S24 és a Galaxy S24+ megfizethetőbb áron nyújt közel azonos prémiumélményt. Az anyaghasználat és az összeszerelési minőség kiváló, csakúgy, mint a kijelző és a kamerák teljesítmény is. Enyhe negatívum, hogy a tavalyi modellekkel ellentétben idén már Exynos lapka került a készülékekbe, a 2400-es chip teljesítménye azonban a mindennapok során villámgyors, elmaradása a Snapdragon 8 Gen 3-tól alig észrevehető.

A Samsung Galaxy S24 és Galaxy S24+ január 31-én kerül fel a boltok polcaira borostyánsárga, márványszürke, kobaltlila és ónixfekete színekben – nálunk az utóbbi kettőből járt egy-egy modell. Jó hír, hogy a Galaxy S24 Ultrához hasonlóan ezen mobilok ára is kedvezőbb lett a tavalyi telefonokhoz képest: a Galaxy S24 370 ezer forinttól szerezhető be, amiért cserébe 128 gigabyte-os tárhelyet kapunk – a 256-os kiadásért 400 ezret kér el a vállalat. A Galaxy S24+ 256 gigabyte-ról indul, ezért 480 ezer jó magyar forintot kell kipengetni, tehát a felár a nagyobb kijelzőért, akkumulátorért és több memóriáért 110 ezer forint, amit kicsit borsosnak tartunk. A nagyobb, 512 gigabyte-os tárhellyel rendelkező készülékért 530 ezret kér el a vállalat, az előrendelői időszakban azonban az eggyel nagyobb tárhelyű modellt zsebelhetjük be indulóáron – így érdemes még a napokban lecsapni az új készülékekre.