Egy új telefon kicsomagolása mindig szórakoztató élmény, a kezdeti izgalmakat azonban könnyen megkeseríthetik a beüzemelési folyamatok. A legtöbb esetben ugyanis a vásárlás előtt a készülék már hetek, hónapok óta a dobozukban pihennek, ami egyet jelent azzal, hogy akkumulátoraiknak töltöttsége vélhetően alacsony, illetve, hogy a rajtuk lévő szoftververzió már nem a legfrissebb.

Ilyenkor következik az, hogy a felhasználó töltőre dugja a készüléket, csatlakoztatja azt egy wifi-hálózathoz, majd hosszú perceken keresztül csak vár, míg letöltődik és települ a legfrissebb szoftver. Bár a folyamat közel sem annyira idegőrlő, hogy ne lehessen azt kibírni – főleg, hogy készülékenként csak egyszer kell azt átvészelni –, az Apple mégis úgy gondolta, hogy az iPhone-t vásárlóknak ennél több jár.

Ennek okán fogta magát a vállalat, és egy olyan készülék fejlesztésébe kezdett, amellyel vezeték nélkül, még a dobozban frissíthetővé válnának az iPhone-ok szoftverei, anélkül, hogy az eredeti, lezárt csomagolásból bárki is kivenné a készüléket. A Presto néven emlegetett projekt a bennfentesek szerint remekül halad – hamarosan pedig az Apple Store-okba is megérkezhet a meglehetősen furcsa kinézetű kütyü.

Kenyérpirító – újragondolva

Mark Gurman, a Bloomberg újságírója bennfentes forrásaira hivatkozva már hónapokkal ezelőtt arról írt, hogy a kaliforniai vállalat egy eddig más gyártóknál nem látott technológia kifejlesztésén dolgozik – a francia iGeneration nevezetű szakportálnak köszönhetően pedig most már azt is láthatjuk, hogyan néz ki a valóságban a Project Presto. A laphoz eljuttatott képen egy ezüst színű készüléket láthatunk, amibe az iPhone-ok dobozait egymás mellé és fölé pakolhatják be az Apple Store-alkalmazottak.

A készülék megjelenése leginkább egy oldalra borított kenyérpirítóra, vagy sütőre emlékeztet – a helyzet komikuma pedig, hogy a hasonlat annyira nem is áll messze a valóságtól, a Presto ugyanis a beszámolók szerint hatalmas mennyiségű hőt termel, elsősorban azért, mert vezeték nélkül tölti a dobozban lévő iPhone-okat. De hogyan is működik? – merülhet fel a kérdés.

Mivel egy Apple által tervezett készülékről van szó, a felhasználónak rendkívül egyszerű dolga van, mindösszesen két lépést kell végrehajtania: be kell helyeznie az iPhone dobozát a Prestóba, majd kis idő múlva ki kell vennie azt. A háttérben azonban természetesen ennél sokkal több minden történik. A készülék először is vezeték nélkül tölteni kezdi az iPhone-t, hogy az semmiképp se kapcsoljon ki a frissítési folyamat alatt, majd érzékeli a telefon NFC-chipjét, amelyen keresztül egy olyan jelet küld az iPhone-nak, amivel egy specifikus frissítési üzemmódot aktivál.

A telefon ezek után automatikusan felcsatlakozik a Presto saját wifi-hálózatára, letölti az aktuálisan elérhető legújabb iOS-frissítést, telepíti azt, majd ezek után automatikusan ki is kapcsolja magát.

Az eredmény egy olyan iPhone lesz, amelynek dobozát egyáltalán nem bontották fel, mégis a legfrissebb iOS-t futtatja, így vásárlást követően a felhasználónak ezzel már egyáltalán nem kell bosszankodnia.

Már idén üzembe helyezhetik őket

Kérdéses azonban, hogy mikor jelenhetnek meg a készülékek az Apple Store-okban, illetve, hogy azokat csak az Apple hivatalos üzletei, vagy más Premium Partnerek is igénybe vehetik-e majd. Gurman szerint a vállalat akár már áprilisban elkezdheti a tesztelési folyamatot, amelynek keretein belül az Egyesült Államokban több Apple Store-t is ellátnának a készülékkel – a végleges bevezetést pedig nyárra saccolja, bár konkrét információkkal ő sem rendelkezik. Egy biztos: az iPhone-okat az Apple már az iOS 17.2-es frissítéssel felkészítette a Prestóra, így az ezt, vagy újabb verziót futtató telefonok már rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a lezárt dobozon belül frissíthessék őket – akár az iOS 17.4-re, vagy a későbbiekben az iOS 18-ra.