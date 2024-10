Igaz, hogy még az iOS 18.1 – és ezzel együtt az Apple Intelligence – sem érkezett még meg a felhasználókhoz, a különböző fórumokon mégis arról lehet olvasni már, hogy milyen újdonságokat hozhat az iOS 18.2.

Az elmúlt években az adott iOS-főverzió második nagyobb frissítése szinte rendre pontosan december második hetében érkezett meg – így nagyjából most ilyen idősávval érdemes számolni; mutatjuk, milyen újításokat hozhat az új verzió.

A legjelentősebb változtatások az Apple Intelligence-t érintik majd. Az iOS 18.2 a Bloomberg jelentése szerint elérhetővé teszi majd az Image Playground elnevezésű képgeneráló funkcióit, illetve a Genmojik is ezzel a frissítéssel debütálhatnak majd.

Ugyancsak decemberben aktiválhatja az Apple azt a szeptemberi keynote-on belengetett funkciót, aminek segítségével az iPhone 16-tulajdonosok a telefonon található kamerával tájékozódhatnak különböző dolgokról – például éttermek értékeléséről, termékek tápértékéről vagy akár arról, hogy milyen állatot látnak éppen maguk előtt; ez a funkció a Visual Intelligence nevet viseli majd, és a Kameravezérlővel lesz előhívható.

Ugyancsak az Apple Intelligence-t érintő fejlesztés lesz a ChatGPT-integráció, amit még júniusban jelentett be a vállalat.

Ami azonban talán még ennél is fontosabb, az az, hogy a decemberi frissítés az Egyesült Államokon kívül is elérhetővé teszi majd az almás MI-t, névlegesen az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon és Dél-Afrikában. További finomhangolásokat kap továbbá a Mail alkalmazás, illetve az értesítések Apple Intelligence általi csoportosítása is elérhető lesz az iOS 18.2-vel.

Mindeközben az EU-ban...

Apple Intelligence hiányában az Európai Unió országaiban a fent említett fejlesztések közül semmi sem lesz releváns, a hazai IPhone 16-os tulajok is megkapják azonban azt a Kameravezérlőt érintő frissítést, aminek hála már fókuszálni is tudnak majd a Kamera appban a gomb gyengéd lenyomásával.

Mindemellett az EU-s felhasználók még nagyobb szabadságot kapnak: iOS 18.2 alatt törülhetővé válik az App Store, az Üzenetek app, a Kamera app, a Fotók app és a Safari is, továbbá a felhasználók lehetőséget kapnak arra is, hogy megválasszák az alapértelmezett alkalmazást, amivel hívásokat bonyolítanának le, üzeneteket váltanának, vagy jelszavaikat kezelnék.

Azt, hogy az Apple Intelligence mikor lehet elérhető az unióban, egyelőre nem tudni – az Apple-nek egyelőre nem túl fényesek a kilátásai.