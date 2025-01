A tavalyi kínai bemutató után nemzetközi vizeken is leleplezte legújabb csúcskategóriás zászlóshajóját a Honor, név szerint a Magic7 Prót, ami tagadhatatlanul a gyártó eddigi legjobb készüléke lett. A Magic széria már az elmúlt években is ott volt az élmezőnyben, a hetedik kiadás azonban tulajdonképpen bebetonozta a Honort a legjobb gyártók listájába – olyan telefont tettek le az asztalra, amire évek múltán is elismerően tekinthetünk vissza. Csak ne lenne ennyire drága. Teszten a Honor Magic7 Pro, a gyártó eddigi legjobban összerakott okostelefonja.

Ahogy az várható volt, a Honor Magic7 Pro különösebb kiegészítők nélkül érkezik a felhasználókhoz, így a mobilon felül csak egy SIM-tűt és egy – végre – USB-C–USB-C végződésű adatkábelt találunk a dobozban; jó hír viszont, hogy a telefon kijelzőjére előre felhelyezett fólia továbbra is adott. A készülék összeszerelési minősége kiváló, abszolút csúcskategóriás mobillal van dolgunk, ami nemcsak annak árában, hanem kisugárzásában is megérződik. Az elődhöz képest a keret egyenes éleket kapott, ennek okán már sem az előlapi, sem a hátlapi üvegborítás nem hajlított; ez ugyancsak örömmel látott fejlesztés.

162,7 × 77,1 × 8,8 milliméteres méretével és 223 grammos súlyával a Honor Magic7 Pro enyhén szólva is masszív darab, kezünkbe véve egyből érezni, hogy semmit sem spóroltak ki a készülékből. A hátlap selymes, matt tapintású üveg, amelynek mintázata a márványéhoz hasonlítható – a kialakításnak köszönhetően pedig a felület nemcsak szép, hanem praktikus is, mivel matt borítása ellenére kellően tapad a kézhez; a tesztidőszak alatt egyszer sem éreztük azt, hogy kicsúszna a kezünkből a telefon. A kialakítással kapcsolatban egyetlen kritikánk van: véleményünk szerint a bekapcsoló és hangerőszabályzó gombok túl magasra kerültek.

Nincs menekvés az AI elől

Ahogy említettük, az előddel ellentétben a 6,8 hüvelykes, 1280 × 2800 képpontos, akár 120 hertzes képfrissítésre és 5000 nites csúcsfényerő kibocsátására képes Dolby Vision és HDR Vivid szabványokkal felvértezett LTPO OLED-panel már nem hajlított a széleken; tehát egy letisztultabb, könnyebben hozzáférhető felületet kapunk. A kijelző – akárcsak a mobil összeszerelési minősége – az abszolút csúcskategóriát képviseli, minden tekintetben a maximumot nyújtja. A fényerő, a képpontsűrűség és a színek megjelenítése is csillagos ötös, ahogy a betekintési szögekre és a kijelző körüli keret vastagságára sem lehet panasz; az ugyanis vékony. Nagyon.

Ugyancsak örömmel látott fejlesztés, hogy az optikai ujjlenyomat-olvasót egy sokkal gyorsabb, ultrahangos megoldás váltotta.

Ráadásul nem ez az egyetlen biometrikus azonosítási mód a készülékben – választhatjuk a háromdimenziós arcfelismerést is, a kijelző felső részében megbúvó kapszula alakú szenzorszigetnek köszönhetően. És ha már szenzorsziget: a MagicOS 9-ben továbbra is elérhető a Magic Capsule, de számos teljesen új AI-megoldással is találkozhatunk. Az AI Jegyzetek például automatikusan összefoglalják írásainkat, míg az AI Fordító... fordít, az AI Tolmács pedig... tolmácsol. Bár magyarul egyik sem tud. Az Android 15-ös alapokra épülő MagicOS 9 emellett enyhén újrarajzolt kezelőfelületet, még gyorsabb és még intuitívabb megoldásokat kínál, az AI elől viszont nincs menekvés, szinte az összes appban ott van.

A Galériában például emlékvideókat hoz létre a fotókból, de itt találjuk az AI Instant film funkciót is, ami általunk kijelölt képekből és videókból gyárt zenés, effektekkel túlzsúfolt kisfilmeket. Adott még képszerkesztésnél az AI Radír is, ami – ahogy neve is sejteti – a mesterséges intelligencia segítségével képes dolgokat eltüntetni. Ez kisebb tárgyak radírozásakor – ahogy az alábbi montázs is mutatja – egészen jól tud működni, nagyobb, bonyolultabb háttérrel rendelkező képek esetében viszont hajlamos összezavarodni a rendszer. Emellett adott még a Google-féle Gemini mint személyi asszisztens, és a bekarikázással keresés is támogatott, amivel egy pillanat alatt rákereshetünk tulajdonképpen bármire.

Fortyogó őserő

A Magic7 Próban a jelenleg elérhető legerősebb mobilchip, a Snapdragon 8 Elite ketyeg, aminek két 4,32 és hat 3,53 gigahertzes Oryon processzormagja valami bődületes teljesítményre képes, de az Adreno 830-as grafikus egység sem fogja vissza magát. Szintetikus teszteken a Honor zászlóshajója még az Asus ROG Phone 9 Pro nyers erejét is felülmúlta – az azonban már más kérdés, hogy milyen áron. A csúcsteljesítményt ugyanis a Magic7 Pro mindösszesen néhány percig tudja tartani, utána olyannyira túlmelegedik, hogy a szoftver kénytelen visszább venni a chip erejét. Az persze már megint más kérdés, hogy mindez csak a szintetikus tesztek esetében vehető észre,

hétköznapi használat közben egyáltalán nem jellemző a túlmelegedés, sőt. Akkor sem találkoztunk különösebb hevüléssel, ha a legerőforrásigényesebb mobilos játékokat futtatjuk a készüléken.

Memóriából 12 gigabyte-ot kapunk, amivel remekül bánik a MagicOS 9, vígan futtathatunk egyszerre több alkalmazást is a mobilon; tárhelyből az alapmodell esetében 512 gigabyte áll a rendelkezésünkre, ami szintén terebélyes. Ami már annyira nem az, az az akkumulátor. A Magic7 Próban – akárcsak a Magic7 Lite-ban – egy harmadik generációs szilícium-szén akkumulátor kapott helyet, aminek kapacitása bőven alulmarad a kistesóhoz képest. Míg a Lite-ban egy 6600 milliamperórás telepet találunk, addig a Magic7 Próba csak egy 5850 milliamperórás egységet zsúfolt bele a Honor. Kínában. Az Európába érkező kiadásban ugyanis még ennél is kisebb akkumulátort találunk: a hazai boltok polcaira kerülő Magic7 Próba 5270 milliamperórás telepeket helyeztek.

Ennek okán az üzemidő nem erőssége a Honor zászlóshajójának, az leginkább csak a kötelezőt hozza. Szolid egynapos üzemidővel érdemes számolni, használattól függően 5-7 órás képernyőidővel. A vezetékes töltés sebessége – szigorúan Honor márkajelzésű hálózati adapterrel – akár a 100 wattot is elérheti, amivel közel fél óra alatt csurig tölthetjük a telefont; más gyártó adapterét használva azonban sokkal lassabb töltésre számíthatunk. A vezeték nélküli töltés 80 wattig támogatott, míg a fordított töltés – amikor a Magic7 Próval szeretnénk más telefont tölteni – öt wattig.

Kamerazseni

A Magic széria védjegyévé vált csúcskategóriás kamerás szett a Magic7 Próban is visszaköszön, méghozzá erősebben, mint valaha. A mobilban egy 50 megapixeles (f/1,4-2,0, 23mm, 1/1,3", 1,2µm, dual pixel PDAF, OIS) változtatható rekeszértékű nagy, egy 50 megapixeles (f/2,0, 12mm, 122˚, 1/2,88", 0,61µm, dual pixel PDAF) ultra nagy és egy 200 megapixeles (f/2,6, 69mm, 1/1,4", PDAF, OIS), akár háromszoros optikai zoomra képes periszkópos telefotókamerát találunk. Egyértelműen elmondható, hogy ez a Honor eddigi legjobb kamerás felhozatala, a Magic7 Próval a nap bármely szakában szó szerint varázslatos képeket készíthetünk.

A nagy látószögű egységgel lőtt képek dinamikatartománya brutális, ahogy az ultra nagy látószögű és telefotókamerákkal sem lehet igazán mellélőni. A készülék pixel binning technológiát használva alapjáraton 12,5 megapixeles fotókat készít, de lehetőségünk van kihasználni a szenzorok natív felbontását is.

18 Galéria: Honor Magic7 Pro Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mindenki meglepetésére az AI a fotózás során is előkerül. A Magic7 Pro a Light and Shadow Portrait Large Model, a Capture Enhancement Large Model és a Telephoto Enhancement Large Model teljesítményét kihasználva integrálja a gyártó saját AI-képmotorját; ez az iparág első hibrid (eszköz-felhő) képalkotó rendszere, nagy modellekkel üzemelő AI-jal. Ennek működése a 30- és 100-szoros közelítéssel készített képek esetén figyelhető meg leginkább, az AI-szuperzoom funkció ezek minőségét hivatott elsősorban feljavítani. A funkció működik, de bízunk benne, hogy a jövőben azért még csiszol rajta a Honor.

Emellett a Magic7 Próban is elérhetők a Honor 200-as szériával debütáló Harcourt Portré módok, de számos más opció közül is választhatunk – többek között adott a szupermakró, a fénnyel festés és Pro mód is. Utóbbiban tudjuk a nagy látószögű egység rekeszértéket fizikailag változtatni. Pluszpont, hogy a kameravezérlő a bekapcsológomb dupla lenyomásával szélsebesen előhívható, ahogy az is, hogy éjszaka sem hagy minket cserben a kamerás szett, ilyenkor is remek felvételek készíthetők. Videózás tekintetében elő- és hátlapon is adott a 4K-felbontás, méghozzá 60 képkocka per másodperces rögzítés mellett. A Magic7 Próval lőtt videók minősége kiemelkedő az androidos szférában, az Apple-t azonban még mindig nem tudta egyik konkurens gyártó sem utolérni ebben a szférában.

Összegezve

A Honor az eddigi legjobb telefonját tette le az asztalra. Pont. A vállalat tanult a korábbi modellek hibáiból, és egy olyan készüléket fejlesztett, ami előreláthatólag évek múlva is megállja majd a helyét. Ehhez nagyban hozzájárul a bivalyerős chip, a bőséges memória és tárhely, illetve a szoftveres támogatás is, ahol ugyancsak egyre erősebb a Honor. A Magic7 Pro mellé öt főverzió-frissítést ígérnek, tehát még az Android 20 is meg fog érkezni a telefonra. Biztonsági frissítések tekintetében hat év támogatás jár a mobil mellé, ami azt jelenti, hogy az 2031-ben is védett lesz a vírusokkal és egyéb kártevőkkel szemben. És amiről mindeddig nem esett szó: adott az IP69-es por- és vízállósági tanúsítvány, a Bluetooth 5.4, a többcsatornás GPS és az infraport is, de a mobil hangzása is kiváló a két sztereó hangszórónak köszönhetően. Csak ne lenne ennyire drága. A Honor Magic7 Pro 549 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz kapható holdszürke és fekete színekben január 27-től, a mobilra vágyóknak tehát mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.