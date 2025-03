Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vártam az új „olcsó” iPhone érkezését, mivel a megfizethető almás kütyük kivétel nélkül kimagasló népszerűségnek örvendenek – főleg idehaza. Az első generációs iPhone SE zseniális ajánlat volt ár-érték aránya miatt, ahogy az utód is megérősnek bizonyult. A harmadik iPhone SE-t 2022-ben leplezte le a gyártó, ami az elődhöz hasonlóan az iPhone 8 külsejét használta, belsejében viszont egy még erősebb chip ketyegett. Bár ez a modell már felemás szájízt hagyott maga után, mégis különleges volt, mivel egy klasszikusabb dizájnt kínált egy olyan palettán, ahol rajta kívül már csak teljes kijelzős iPhone-ok szerepeltek.

15 Galéria: Apple iPhone 16e Fotó: Németh Kata / Index

Mivel a 2022-es iPhone SE csak egy kisebb frissítés volt, az internet népe viszonylag hamar követelni kezdte a következő variánst – helyette viszont csak néma hallgatást kaptak az Apple-től. Egészen mostanáig. Február közepén egy rövid, YouTube-ra feltöltött ismertető és egy sajtóközlemény keretén belül bemutatta a legújabb „olcsó” iPhone-t az Apple. Rögtön érezni lehetett viszont, hogy ez bizony nem az a telefon lesz, amire a rajongók vágytak. Az új készülék az iPhone 16e nevet kapta, ahol az „e” betű az economical angol szóra utal – jelentése gazdaságos. Az iPhone 16e viszont se nem SE, se nem gazdaságos, válaszok helyett pedig csak kérdéseket vet fel. Leginkább azt, hogy miért? Vagy hogy minek? Illetve hogy ki kérte ezt?

A félreértések elkerülése végett: az iPhone 16e egy alternatív univerzumban, ahol mérföldekkel jobb a forint-euró árfolyam, még akár megérős mobil is lehetne, itt és most viszont nincs az az eshetőség, amikor ajánlani lehetne. Teszten az iPhone 16e, a Főzős Timót (Tim Cook) vezette kompánia legújabb telefonja, ami egy zseniális készülék is lehetett volna – de nem lett.

A jó

Kevés olyan készülék járt nálunk, amire annyira tökéletesen illett volna Sergio Leone spagettiwesternjének címe, mint az iPhone 16e-re – így engedelmükkel A jó, a rossz és a csúf címétől meginspirálódva haladunk végig a készülékről szerzett tapasztalatainkon. Az iPhone 16e dobozában semmi meglepőt nem találunk, a szövetborítású USB-C-adatkábelen és a SIM-tűn felül nem érkezik egyéb kiegészítő a mobilhoz. Maga a készülék sem mutat újat, két apróbb és egy jelentősebb változtatást leszámítva milliméterre pontosan ugyanazt a vázat kapjuk, mint az iPhone 14 esetében. A módosítások közé tartozik, hogy a némító gomb helyére Művelet gomb került, a Lightning portot USB-C váltotta, a hátlapi kamerasziget pedig eltűnt, helyére egy darab kamera került – de erről majd később.

15 Egymás mellett az iPhone 14 Pro és az iPhone 16e. Galéria: Apple iPhone 16e (Fotó: Németh Kata / Index)

A kijelző is pontosan ugyanaz a 6,1 hüvelykes, 1170 x 2532 képpontos, 60 hertzes Super Retina XDR-panel, mint az iPhone 14 esetében. Ennek függvényében a maximális standard fényerő 800 nit, míg HDR-tartalmak fogyasztása esetén 1200 nit. Na most ez kevésnek nem mondható, de soknak sem – az iPhone 14-tulajok tudhatják, hogy a nyári, erős napsütésben nem minden esetben olvasható kristálytisztán a készülék kijelzője, ugyanez vár az iPhone 16e-re is. Ettől függetlenül támogatott a HDR10+ és a Dolby Vision is, összességében pedig egy kiváló OLED-kijelzőt kapunk, hibátlan színhűséggel és remek betekintési szögekkel. iPhone révén kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó nincs, a biometrikus azonosításért a (nem) dinamikus (fél) szigetbe épített TrueDepth kamerarendszer és a Face ID felel.

Ugyancsak elismerésre méltó az iPhone 16e teljesítménye – a mobilban (majdnem) ugyanaz a chip kapott helyet, mint ami az iPhone 16-ban és az iPhone 16 Plusban is ketyeg. És hogy miért majdnem? Nos, az Apple úgy érezte, hogy a két felső kategóriás telefon A18-as chipjében lévő öt grafikus mag túl soknak bizonyul, így egyet egyszerűen csak deaktiváltak. Van tehát egy hatmagos processzorunk, egy négymagos grafikus gyorsítónk és egy 16 magos Neural Engine-ünk. Utóbbinak és a nyolc gigabyte rendszermemóriának hála az Apple Intelligence is elfut az iPhone 16e-n, bár ez idehaza még mindig nem elérhető, úgyhogy nem is mérvadó.

15 Galéria: Apple iPhone 16e Fotó: Németh Kata / Index

Az almás MI áprilisban fog megérkezni az EU-ba, működőképes funkciói közül viszont egyelőre csak a szövegszerkesztők azok, amik tényleg érnek valamit – mivel azonban az Apple Intelligence nem támogatja a magyar nyelvet, így ezzel sem megyünk majd sokra. A gyártó persze azt ígéri, hogy záros határidőn belül a lehető legtöbb nyelvet szeretnék támogatni, tudjuk, hogy ez mostanában mit jelent az Apple-nél.

Az eggyel kevesebb grafikus mag hiánya egyébként érezhető, az általunk végzett szintetikus teszteken körülbelül 15 százalékkal kapott kevesebb pontot az iPhone 16e az iPhone 16-tal szemben.

Az A18-as chip ettől függetlenül borítékolhatóan időtálló darab lesz, a következő hat-hét évben garantáltan megérkeznek majd az iPhone 16e-re a legfrissebb iOS-frissítések, így nemcsak funkcionálisan lesz majd több mindenre képes a mobil, hanem biztonságos is marad. Hétköznapi használat során a telefon gyors, teljesítménye abszolút csúcskategóriás, a nagy tesókhoz hasonlóan pedig ezen a mobilon is játszhatunk olyan AAA-játékokkal, mint a Resident Evil 4, az Assassin's Creed Mirage vagy a Death Stranding. Kifejezetten jóra sikerült a hőelvezetés is, nagyobb teljesítményleadás esetén sem találkoztunk kifejezetten forró készülékházzal.

Ugyancsak dicsérendő az iPhone 16e üzemideje. Mivel a hátlapon már csak egy kamera található, űr keletkezett a készülékházban, amit az Apple egy nagyobb akkuval töltött ki. A 4005 milliamperórás telepből vegyes felhasználással akár 7-8 órás képernyőidő is kisajtolható, így egyesek két napot is kihúzhatnak egyetlen töltéssel – mégis inkább úgy fogalmaznánk, hogy az iPhone 16e-vel magabiztosan túl lehet élni egy teljes napot. Ezzel pedig hellyel-közzel véget is ért a pozitívumok listája.

A rossz

Az iPhone 16e töltése továbbra sem támogat valódi gyorstöltést, fél óra alatt körülbelül 50 százalékig tölthetjük a mobilt, maximálisan 24-25 wattal. Nem ez viszont a legfájóbb töltéssel kapcsolatos hiányosság. Az iPhone 16e az első olyan iPhone a 12-es széria megjelenése óta, ami nem támogatja a MagSafe-technológiát, amit egyszerűen nem tudunk hova tenni. Az Apple azzal magyarázza a döntést, hogy a célközönség elenyésző százaléka használná csak a mágneses vezeték nélküli töltést, így inkább egy az egyben kivették azt belőle. Mondanunk sem kell, az indok több sebből is vérzik. A legrosszabb az egészben az, hogy az Apple az elmúlt években teljes kiegészítőbizniszt épített a MagSafe-re, így az iPhone 16e-vel nemcsak meglévő MagSafe töltőit nem fogja tudni használni, hanem például a MagSafe-es tárcákat és autós telefonrögzítőket sem.

15 Galéria: Apple iPhone 16e Fotó: Németh Kata / Index

Szintén nem elhanyagolható újdonság, hogy az iPhone 16e az első olyan almás telefon, amiben már nem egy Qualcomm, hanem egyenesen az Apple által gyártott hálózati modem pihen. Az Apple C1-es chipről kifejezetten keveset beszélt a vállalat az új telefon bemutatója során – a tesztidőszak alatt pedig az is kiderült számunkra, hogy miért. Bár térereje mindig volt a mobilnak, az internetsebesség-tesztek során rendre alulmaradt az Apple új lapkája. Energiahatékonyság tehát ide, vagy oda, az Apple C1 egyelőre visszalépésnek bizonyul a Qualcomm modemeihez viszonyítva. Már amennyiben a sebesség a mérce.

A csúf

Ahogy írtuk, az az iPhone 16e mindösszesen egy hátlapi kamerát kapott, ennek felbontása 48 megapixel. A bejelentés során ennek hallatán a techvilág egy emberként lélegezett fel, hiszen a gyártó szavaiból az volt kivehető, hogy a „gazdaságos” iPhone egy az egyben megkapja az iPhone 16 főkameráját. Aztán a kezünkbe került a mobil, és kiderült, hogy ez közel sem igaz. A kamera felbontása ugyan valóban 48 megapixeles – amivel alapesetben 24 és 12 megapixeles képeket rögzíthetünk –, a lencsék mögött lapuló szenzor mérete viszont sokkal kisebb, mint amit az aktuális csúcs iPhone-ok főkamerájában találunk.

Érdekesség, hogy az 1/2,55" méretből kiindulva az iPhone 16e kamerája azt a szenzort használja, mint amit az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max ultra nagy látószögű egysége mögött találunk.

Ez kedvező fényviszonyok között még nem jelent semmiféle problémát, a készülékkel kiváló képek készíthetők akár kétszeres szenzorzoomolással is, amint azonban kicsit sötétebb lesz, már érezhetővé válnak a hiányosságok. Az iPhone 16-os széria többi tagjához képest az iPhone 16e hajlamos zajosabb éjszakai képeket rögzíteni, a szenzormozgatásos optikai képstabilizálás hiányában pedig a videók minősége sem annyira profi, mint a nagy tesók esetében. A MagSafe kihagyásához hasonló érthetetlen döntés, hogy az iPhone 16e nem támogatja az új generációs fotografikus stílusokat, illetve nincs filmszerű és akciómód sem – utóbbi kettő hiánya legalább megmagyarázható azzal, hogy a mobilnak csak egy hátlapi kamerája van.

A legújabb iPhone kamerája tehát nem rossz, de bőven lehetett volna jobb is, főleg a 300 ezer forintos ajánlott fogyasztói árat figyelembe véve. Ha az Apple ceruzája nem fogott volna ennyire vastagon az árazás során, eltekintőbbek lettünk volna a hiányosságokkal kapcsolatban, a csúf valóság viszont sajnos az, hogy az iPhone 16e egyáltalán nem nevezhető sem az olcsó, sem pedig a gazdaságos iPhone-nak – ebben az esetben pedig bizony már teljesíteni kellene.

15 Galéria: Apple iPhone 16e Fotó: Németh Kata / Index

Összegezve

Mindent összevetve az iPhone 16e-től olyan érzésünk támadt, mintha az Apple-nek az lett volna az egyetlen célja vele, hogy vonzóbb ajánlattá tegye az alig 50 ezer forinttal drágább – de szinte minden tekintetben jobb vételnek minősülő – iPhone 15-öt, és a 100 ezer forint felárral beszerezhető iPhone 16-ot. Amint azonban kikerülünk az Apple Store buborékjából, rájöhetünk, hogy előbbi készüléket már bőven beszerezhetjük 300 ezer forint alatt, míg utóbbira sem igazán kell ráfizetnünk, ha nem a „megszokott” helyeken nézelődünk.

Ha az iPhone 15-öt választja, két dologtól esik el: nem lesz Apple Intelligence-e és A18-as chip helyett A16-os lapkával kell beérnie. Cserébe jobb kijelzőt, sokkal jobb kamerákat, Dynamic Islandet és MagSafe-et kap. Amennyiben pedig az iPhone 16-ra esik a választása, úgy szó szerint minden szempontból jobb telefont fog kapni, ugyanazért a pénzért.

Jelen formájában tehát nincs az az eshetőség, amikor ajánlani tudnánk a legújabb iPhone-t. androidos és iOS-es irányban is találni jobb ajánlatot 300 ezer forintért.

A felhasználók java része kompakt mérete miatt szerette az SE szériát – az iPhone 16e viszont már számukra sem kedvez. Ha az Apple az iPhone 13 mini külsejébe pakolta volna bele az A18-as chipet, a Művelet gombot, a 48 megapixeles kamerát és az USB-C csatlakozót, szerintünk borítékolhatóan kasszasiker termékkel tudtak volna előállni. Még úgyis, ha csak egy kamera található a hátlapon – legalább lett volna hely egy kicsivel nagyobb akkumulátornak. Ami viszont késik, nem biztos, hogy múlik. Az új elnevezés arra enged következtetni, hogy az Apple innentől kezdve minden évben bemutat majd egy „e” szériás mobilt – így megeshet, hogy az iPhone 17e esetében már hallgat a rajongók szavára a gyártó. Jövő ilyenkor kiderül.