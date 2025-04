Nem is igazi Google-telefon az, aminek kinézete nem szivárog ki már hónapokkal a megjelenés előtt. Ez történt két évvel ezelőtt a Pixel 8-as és a tavalyi Pixel 9-es széria tagjaival is, de a napokban a boltok polcaira kerülő Pixel 9a sem volt kivétel. A Google jóárasított mobiljának külsejét már jó ideje szemügyre vehettük, most azonban végre kezeink közé is került, ami nagy szó, mivel a telefon rajtja korántsem volt zökkenőmentes. Teszten az androidos szféra új ár-érték bajnoka, a Google Pixel 9a.

15 Galéria: Google Pixel 9a Fotó: Szollár Zsófi / Index

Nem túlzunk, amikor azt írjuk, hogy az év első felét a közép-felső kategóriás mobilok uralták. A Samsungtól új Galaxy A szériás mobilokat kaptunk, három év kihagyás után pedig az Apple is visszaszállt a bizniszbe az iPhone 16e-vel. Most pedig itt a Google válasza arra, mit is kell tudnia egy telefonnak 250 ezer jó magyar forint környékén. A vállalat egyáltalán nem titkolja, hogy új készülékével az előbb felsorolt telefonoknak mutatna fricskát – meg kell hagyni, ezt kifejezetten jól is teszik. Bár a Pixel 9a messze nem tökéletes mobil, korántsem kell vele akkora kompromisszumokat kötnünk, mint vetélytársai esetében.

A mobil egy Google-től már megszokott környezettudatos csomagolásban érkezik, amiben a telefonon felül csak egy Type-C-s adatkábelt találunk. A készülék megjelenése azonos a Pixel 9-es széria többi tagjáéval, annyi különbséggel, hogy itt az alumíniumkeret nem fényes, hanem matt, a hátlap pedig nem üveg, hanem műanyag. Utóbbit, mondjuk, csak azért tudjuk, mert átböngésztük a hivatalos specifikációs listát, érzetre viszont egyáltalán nem lehet különbséget tenni a Pixel 9 Pro XL üvegből és a Pixel 9a műanyagból készült hátlapja között.

Az iPhone XR forog a sírjában

Az előlapot egy, az elődhöz képest nagyobb, 6,3 hüvelykes, 1080 × 2424 képpontos, 120 hertzes, HDR-tartalmak megjelenítése esetén akár 2700 nites csúcsfényerő kibocsátására képes P-OLED-kijelző borítja. A panelre kategóriájában nem igazán lehet panasz – kiválóak a betekintési szögek, jó a színhűség, a fényerő pedig a vakító áprilisi napsütéssel is fel tudja venni a versenyt. Nem lehet viszont eltekinteni a kijelzőt körülölelő keret mellett, aminek mérete indokolatlanul nagy – ránézésre duplaakkora, mint amit a Pixel 9 Pro XL kijelzője körül találunk. Értjük, hogy valahogyan jelezni kell, hogy ez bizony nem egy csúcskategóriás készülék, a Google viszont ezzel kicsit most túllőtt a célon,

még a 6-7 éves iPhone XR és iPhone 11 is forog a sírjában, utoljára ezekben a telefonokban láttunk ennyire méretes kávákat.

Pluszpont, hogy azok legalább szimmetrikusak, ellenben a Galaxy A56-ban található megoldással. A biometrikus azonosításért egy optikai ujjlenyomat-olvasó felel, ami a nagy tesóéhoz képest kicsit lassabb és pontatlanabb, de teszi a dolgát. Érdekesség, hogy a kijelző támogatja a mindig éber megjelenítést is, ezt viszont külön engedélyeznünk kell a beállításokban – csakúgy, ahogy a 120 hertzes képfrissítést, alapesetben mindkét funkció ki van kapcsolva. A karcok és törések elleni védelmet Gorilla Glass 3-as üveg nyújtja, ami bőven több mint tízéves megoldás; a költségek alacsonyan tartása miatt valószínűleg csak ez fért bele a Google büdzséjébe.

15 Egymás mellett a Pixel 9a és a Pixel 9 Pro XL Galéria: Google Pixel 9a (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Nagybetűs okostelefon

Pontosan úgy, ahogy az iPhone 16e is megkapta az iPhone 16-ben ketyegő A18-as chipet, a Pixel 9a-be is az a Tensor G4-es lapka került, ami a Pixel 9-es család többi tagját hajtja. Ennek köszönhetően erőből nem igazán van hiány, bár azt meg kell hagyni, hogy a Google fejlesztése nem igazán tudja felvenni a versenyt sem a Qualcomm, sem az Apple chipjeivel. A Snapdragon 8 Elite és az Apple A18 is kenterbe veri minden tekintetben a Tensor G4-et a szintetikus benchmarkokon, a való életben viszont alig érezni a Google lemaradását.

Az Android 15 úgy hasít a Pixel 9a-n, mint forró kés a vajban, ahogy a legtöbb alkalmazás és játék sem tud kifogni rajta.

Memóriából nyolc gigabyte-ot kapunk, ami jelenleg még elegendő több alkalmazás egyidejű futtatásához és az AI-funkciók használatához – utóbbiból kifejezetten sok van a Pixel 9a-n. A Pixel 9-es készülékek talán a legokosabb okostelefonok, amik valaha készültek. Köszönhetően az olyan apró, de hasznos fejlesztéseknek, mint például egy távolban szóló dal címének automatikus megjelenítése a zárképernyőn vagy a kezdőképernyő bal felső sarkában található At a Glance, ami éppen aktuális információkat jelenít meg, legyen szó egy közelgő eseményről vagy az időjárásról.

15 Galéria: Google Pixel 9a Fotó: Szollár Zsófi / Index

És ha már Google, akkor a Geminiről sem szabad megfeledkezni, ami a Pixel telefonok immáron szerves részét képezi. A Geminitől szó szerint bármit kérdezhetünk, jó eséllyel választ kapunk, a Pixel 9a-n pedig lehetőségünk van ingyenesen élő csevegést is folytatni az asszisztenssel. Emellett megoszthatjuk vele kameránk képét vagy a kezdőképernyőnket is, hogy valódi asszisztensként segítsen minket a mindennapokban. A Gemini mélyen integrálva lett a készülékbe, így képes weboldalakat, dokumentumokat, e-maileket összegezni vagy átfogalmazni, de természetesen a képalkotás és generálás területén is segít.

Ami pedig az üzemidőt illeti: mérete ellenére ez a Pixel 9-es mobil rendelkezik a legnagyobb akkumulátorral, egy 5100 milliamperórás egységet szuszakolt bele az egyébként IP68-as por- és vízállósági tanúsítvánnyal rendelkező készülékházba a Google. Felhasználási módtól függően mi 6-9 órás képernyőidőt nyertünk ki a mobilból, így bátran kijelenthetjük, hogy egész napos üzemidővel rendelkezik a Pixel 9a. Hátrány, hogy tölteni csak 23 wattal tudjuk a mobilt, viszont legalább támogatott a vezeték nélküli töltés.

Nem a fotózás az erőssége

A fotózás enyhén szólva sem a Pixel 9a erőssége, ami annyira azért nem meglepő – a gyártók szinte kivétel nélkül legdrágább mobiljaikat ruházzák fel a legjobb kamerákkal. Ennek ellenére a Pixel 9a a tesztidőszak alatt a Galaxy A56-nál és az iPhone 16e-nél is jobban teljesített ilyen téren, köszönhetően elsősorban a Google zseniális képalkotó és képfeldolgozó algoritmusainak. A Pixel 9a két hátlapi egységet kapott, egy 48 megapixeles (f/1,7, 25mm, 1/2,0", 0,8µm, dual pixel PDAF, OIS) nagy látószögű és egy 13 megapixeles (f/2,2, 120˚, 1/3,1", 1,12µm) ultra nagy látószögű kamerát.

Ideális fényviszonyok között nem igazán lehet különbséget tenni egy Pixel 9a-val és egy csúcskategóriás mobillal készült kép között, az elmaradás inkább az éjszakai képek, valamint a zoom esetében érezhető. Dedikált telefotó-kamera hiányában a Pixel 9a csak szenzorzoomot tud használni, ami kétszeres közelítésig még egészen meggyőzően működik, ennél tovább viszont már nem igazán érdemes vele kísérletezni. Ami pedig az éjszakai képeket illeti: a csúcskategóriás mobilokkal szemben a Pixel 9a jóval kisebb szenzort kapott, így annyi fényt sem tud befogadni – bár a Google algoritmusai ebben az esetben is tudnak meglepetéseket okozni.

Videózás tekintetében adott a 4K felbontás és a 60 fps-es rögzítés, emellett Full HD-felbontás mellett akár 240 fps-es lassított videókat is rögzíthetünk. Ugyancsak támogatott a portrémód és az Add Me funkció is, ami a mesterséges intelligenciával képes magát a fotóst rászerkeszteni például egy csoportképre. Az előlapon egy 13 megapixeles kamerával kell beérnünk, ami sok izgalmat nem rejt magában – igazi jó katona, szépen teszi a dolgát.

15 Galéria: Google Pixel 9a Fotó: Szollár Zsófi / Index

Összegezve

Ahogy azt korábban is megírtuk már, a Google Pixel 9a tagadhatatlanul az első igazi kihívója a március elején debütáló iPhone 16e-nek – a Galaxy A56-ot és A36-ot csak azért nem vesszük ide, mert azokban nem csúcskategóriás chip ketyeg, és az egyre trendibb AI-megoldásokat is visszafogta ezen telefonok esetében a Samsung. A Pixel 9a-ban viszont majdnem minden megvan ahhoz, hogy felülmúlja az iPhone-t: sokkal jobb kijelzőt, jobb üzemidőt, jobb kamerákat és szélesebb AI-megoldásokat kínál a Google készüléke, miközben közel 70 ezer forinttal kevesebbe kerül a legolcsóbb iPhone-nál.

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy aki a nap végén iPhone-t szeretne vásárolni, az így is, úgy is az Apple készüléke mellett fog dönteni.

AZOK SZÁMÁRA VISZONT, AKIK MÉG NEM KÖTELEZŐDTEK EL AZ IOS ÉS AZ APPLE ÖKOSZISZTÉMÁJA MELLETT, A PIXEL 9A BRAVÚROS AJÁNLATNAK ÍGÉRKEZIK.

A Pixel 9a kétféle konfigurációban érhető el, a 128 gigabyte tárhellyel szerelt változat 235 ezer, míg a 256 gigabyte-os modell 277 ezer jó magyar forintról indul. Ami pedig a színeket illeti, a mobilt porcelán, lila, bazsarózsa és obszidián színekben lehet beszerezni, nálunk az utóbbi variáns járt.