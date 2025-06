A Google hivatalosan is elindította az Android 16-ot, de aki egy csapásra mindent elsöprő forradalomra számított, annak egyelőre türelmesnek kell lennie. A korábban belengetett funkciók csak egy része érkezett meg, ami kvázi megalapozza a talajt az olyan izgalmasabb újdonságok előtt, mint a Material 3 Expressive dizájn vagy az asztali mód, amivel a Samsung-féle DeX-hez hasonlóan pillanatok alatt PC-t varázsolhatunk a mobilunkból.

A várakozás ideje alatt sem maradunk azonban újdonságok nélkül. A frissítéssel megérkeztek a „Live Updates” funkciók előfutárai, amelyek a jövőben sokkal részletesebb, folyamatalapú értesítéseket tesznek lehetővé.

Emellett a hallókészüléket használók is örülhetnek, hiszen számukra sokkal fejlettebb beállítási lehetőségek nyíltak meg – hívta fel a figyelmet a The Verge. Emellett olyan apróbb változások is élesedtek, mint az Ultra HDR-támogatás a HEIC-formátumú képekhez, míg a videók terén az Advanced Professional Video (APV) kodek az újdonság, amely támogatja a 4K- és 8K-felbontású HDR10+-felvételeket, jobb színminta-vételezéssel és 10 bites kódolással.

A jóra még várni kell

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, az új frissítés legjelentősebb változtatása akárcsak az iOS 26-nál, itt is az új arculat lesz. Amint feloldjuk a képernyőt, egy teljesen átalakult felület fogad minket. A lezárási képernyő, az alkalmazásindító, a gyorsbeállítások panel és az értesítések is új köntöst kaptak. De nem csak statikus ráncfelvarrásról van szó: az új Material 3 Expressive kifinomult mozgáseffektusokkal kelti életre a rendszert, amitől az egész felhasználói élmény gördülékenyebbnek és modernebbnek hat. Az Android 15-höz képest valódi generációugrásról beszélhetünk, minden sokkal frissebbnek és dinamikusabbnak érződik.

A Google azonban nem állt meg a látványnál. A tesztelés során világossá vált, hogy az Android 16 bétája számos olyan apró, de annál hasznosabb újítást is hoz, amely a mindennapi használatot teszi kényelmesebbé. Ilyenek például az új rácsméretek a kezdőképernyőn vagy a kompaktabb At a Glance widget, ami ezúttal kevesebb helyet foglal, mégis minden fontos információt szem előtt tart.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy mindez csak a színtiszta Android 16-ra fog vonatkozni, hogy ebből mit vesznek majd át a különböző gyártók, az egyelőre még nem tiszta. A Samsung például a One UI 8-cal élesíti majd az Android 16-os frissítést, akik inkább a mesterséges intelligenciára, mintsem a kinézetre gyúrnak rá – azt ugyanis már megtették idén januárban a One UI 7-tel. A Samsung szerint a frissítéssel olyan AI-alapú élményben részesülhetnek a felhasználók, amely az elsőként a Galaxy S25 szérián bemutatott AI-funkciók továbbfejlesztésével teszi okosabbá és kényelmesebbé a mindennapokat. Ezt három fő tényező valósítja meg: a multimodális képességek, az eszköztípusokhoz igazított felhasználói élmény és a személyre szabott, proaktív javaslatok.

Pixelek előnyben

A Google stratégiája a frissítés korai megjelentetésével egyértelműen a fokozatosság bevezetése. Ahelyett, hogy egyszerre borítaná az asztalra az összes kártyáját, apró lépésekben készíti fel a felhasználókat az őszi nagy váltásra, ami egyre izgalmasabb időszaknak ígérkezik – az ugyanis szinte tökéletes szinkronban van a nagy rivális, az Apple iOS rendszerének vizuális újjászületésével. Ráadásul ezúttal mindkét tábornak egy merőben új dizájnnyelvvel kell megbarátkoznia. Míg az almások a Liquid Glass arculattal újítanak, addig Androidon a Material 3 Expressive hoz majd jelentős változásokat.

A most élesedett új Android elsőként a Google Pixel 6 és újabb Pixel-telefonokra tölthető – ezek a Google saját fejlesztésű telefonjai. Hogy a frissítést a többi gyártó mikor implementálja, az egyelőre kérdéses, talán még maguk a vállalatok sem tudják. Van viszont egy jó hírünk: ha nem bír várni az új kinézet kipróbálásával, az Android fejlesztői programjába regisztrálva még a megjelenés előtt kipróbálhatja azt – már amennyiben Google-fiókjában található támogatott készülék.

Ha már tagja a programnak, a frissítésnek automatikusan meg kell jelennie a rendszerbeállításokon belül, amennyiben viszont még nem csatlakozott, úgy azt ide kattintva teheti meg. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy stabil verzió, mindennapi használatra tehát annak ellenére sem alkalmas, hogy mi magunk a tesztidőszak alatt nem észleltünk jelentősebb hibákat. A rendszer bármikor összeomolhat, megnövekedhet a készüléknek az energiafogyasztása, és az adatvesztés lehetősége is fennáll, így az Android 16 bétáját mindenképp csak egy másodlagos készülékre telepítse.