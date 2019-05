Véget vetne a videójátékos lehúzásnak egy amerikai szenátor

Törvénnyel tiltaná be a mikrotranzakciókat és a különféle virtuális tárgyakat tartalmazó loot boxokat Josh Hawley amerikai szenátor minden olyan játéknál, amit 18 év alatti gyerekeknek terveztek, vagy aminek fejlesztői tudatosan hagyják, hogy fiatalkorúak fizessenek a játékbeli tartalmakért – írja a Kotaku.

Hawley szerdán jelentette be a törvényjavaslatot, a sajtóközleményében pedig elsősorban a Candy Crusht emelte ki a pay-to-win modell képviselőjeként, amiben akár 150 dollárt is el lehet költeni egy olyan virtuális tárgyakból álló csomagra, amik közvetlenül segítik a játékot. A törvény persze nemcsak erre terjedne ki, hanem azokra az online játékokra is, amikben loot boxokat lehet venni, vagy más módon lehet valódi pénzért előnyhöz jutni.

Amikor egy játékot gyerekeknek terveznek, a fejlesztőknek egyáltalán nem lenne szabad monetizálni a függőséget, mikor meg olyan játékokkal játszanak, amiket felnőtteknek terveztek, akkor meg el kéne vágni őket a mikrotranzakcióktól.

– mondta a szenátor, hozzátéve, hogy az olyan fejlesztőknek, akik tudatosan kihasználják a gyerekeket, azoknak büntetést kell kapniuk.

Tavaly ősszel egyébként az amerikai Federal Trade Commission már megígérte, hogy elkezd vizsgálódni a loot boxok ügyében, miután többek közt a Middle Earth: Shadow of War és a Star Wars Battlefront II is szükségtelen mértékben limitálta a nem fizető játékosait, de más játékok azóta is rengeteg pénzt termelnek a mikrotranzakciókkal.

Korábban egyébként több országban is felmerült már a mikrotranzakciók betiltása, de ahogy arra a videójátékos lobbistacsoport, az Entertainment Software Association is rámutatott, erre eddig még sehol nem került sor. Mint írták, a szülők most is limitálhatják, vagy akár meg is tilthatják a mikrotranzakciók használatát a gyerekeiknek, az ehhez szükséges eszközöket pedig szívesen meg is mutatják a szenátornak.